του Νεκτάριου Διατσίδη

Είμαστε έτοιμοι για την έκθεση EICMA και όπως έγινε πέρυσι η πρώτη αποκάλυψη του νέου κινητήρα V3 της Honda, με τον ηλεκτρικό συμπιεστή, έτσι και φέτος το concept θα αποκαλυφθεί ξανά, καθώς το τελευταίο teaser video της εταιρείας έχει σκοπό να μας δείξει λίγες ακόμα εικόνες αυτού του κινητήρα και του μοντέλου που θα ετοιμαστεί για την παραγωγή.

Το βίντεο δείχνει μια μοτοσυκλέτα που διατηρεί το μονόμπρατσο ψαλίδι, προερχόμενο από την CB1000R, την οποία είδαμε για πρώτη φορά στην EICMA πέρυσι. Σε σύγκριση με τους άμεσους ανταγωνιστές της, η CB1000R θεωρούνταν συχνά κατώτερη σε επιδόσεις, κάτι που έκανε πολλούς να παραβλέψουν πόσο όμορφο είναι το μονό ψαλίδι πίσω. Το μονόμπρατσο συνεχίζει να υπάρχει και σε όποιο μοντέλο τελικά χρησιμοποιηθεί, εμείς θα συνεχίσουμε να το θέλουμε, ειδικά σε συνδυασμό με νέες τεχνολογίες που θα βελτιώσουν την απόδοση της μοτοσυκλέτας.

Ένα ακόμα στοιχείο από τα τεχνικά χαρακτηριστικά που μπορούμε να αντλήσουμε από το teaser video είναι ότι η νέα μοτοσυκλέτα διαθέτει πλαίσιο χωροδικτύωμα που φιλοξενεί τον κινητήρα V3 με την ιδιαίτερη εξάτμιση και τον ηλεκτρικό συμπιεστή. Αυτό δεν είναι σύνηθες για την Honda και παρ’ όλο που το βίντεο είναι πολύ σύντομο, θα μπορούσε εύκολα κανείς να υποθέσει ότι πρόκειται αποκλειστικά για μια γυμνή μοτοσυκλέτα που θα αφήνει το πλαίσιο ορατό ή θα έχει μικρό φέρινγκ για τον ίδιο σκοπό.

Το teaser βίντεο δεν μας αποκαλύπτει τίποτα περισσότερο, επιβεβαιώνοντας μόνο όσα ήδη υποψιαζόμασταν από την παρουσίαση του concept πέρυσι. Κάνει ακριβώς αυτό που πρέπει και μας κρατάει σε αγωνία. Ακόμα δεν γνωρίζουμε πώς θα ονομάζεται η μοτοσυκλέτα, αν και η Honda είχε καταθέσει πέρυσι εμπορικό σήμα για το όνομα V3R. Επίσης την έχουν αναφέρει και ως V3 Compressor ή V3 E-Compressor, ενώ είναι πολύ πιθανό τελικά να ονομαστεί διαφορετικά. Ίσως το όνομα V3R να είναι η ονομασία της ίδιας της μοτοσυκλέτας, ενώ το E-Compressor θα αναφέρεται στο σύστημα υπερτροφοδότησης.

Για να μάθουμε περισσότερα νέα, θα πρέπει να περιμένουμε λίγες ώρες ακόμα και όλα θα αποκαλυφθούν.