του Δημήτρη Διατσίδη

Η Honda LCR Team είναι από τις παραδοσιακές και δυνατές ομάδες του MotoGP, με ιδιοκτήτη και διευθυντή τον πρώην αγωνιζόμενο Lucio Cecchinello και οδηγούς για το 2026 τους Johann Zarco από την Γαλλία και Diogo Moreira από την Βραζιλία. Μάλιστα ο Γάλλος είναι ο μόνος οδηγός εκτός αυτών με Ducati και Aprilia, που έδωσε νίκη στην ομάδα του οδηγώντας μια Honda τη χρονιά που πέρασε.

Τώρα η ομάδα ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά μια στρατηγική συνεργασία διάρκειας τριών ετών με την GOD55 Sports, μια ανερχόμενη ψηφιακή πλατφόρμα αθλητικών μέσων που έχει δημιουργηθεί για να συνδέει τους φιλάθλους σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ασία με τον κόσμο του MotoGP, της Formula1, του Badminton, του Ποδοσφαίρου και του Μπάσκετ. Η GOD55 Sports ξεπερνά την απλή παροχή έκτακτων αθλητικών ειδήσεων και εις βάθος ανάλυσης: φέρνει τους φιλάθλους πιο κοντά στα αθλήματα, τις ιστορίες και τους αθλητές που αγαπούν, προσφέροντας αξιόπιστο, έγκαιρο και τοπικά σχετικό περιεχόμενο, δημιουργημένο με πάθος, παρουσιασμένο με ακεραιότητα και εμπλουτισμένο με παγκόσμια προοπτική. Η πλατφόρμα δεν καλύπτει απλώς τον αθλητισμό – τον γιορτάζει.

Η συνεργασία αυτή θα προσφέρει καθοριστική υποστήριξη στην επερχόμενη αγωνιστική σεζόν της Honda LCR Team. Το λογότυπο της GOD55 Sports θα εμφανίζεται σε περίοπτη θέση στις Honda RC213V των Johann Zarco και Diogo Moreira το 2026, 2027 και 2028, καθώς και σε όλα τα υπόλοιπα διακριτικά στοιχεία της ομάδας. Επιπλέον, μια ειδική έκδοση χρωμάτων της GOD55 Sports θα παρουσιαστεί στη μοτοσυκλέτα του Johann Zarco στο Ιταλικό GP (29–31 Μαΐου) και στο GP της Ινδονησίας (9–11 Οκτωβρίου), προσφέροντας επιπλέον ώθηση στην αναγνωρισιμότητα της μάρκας.

Lucio Cecchinello

(Honda LCR Team Principal):

«Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι για αυτή τη νέα συνεργασία, η οποία θα μας επιτρέψει να έρθουμε ακόμη πιο κοντά στους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού στη Νότια Ασία. Πρόκειται ήδη για ένα κοινό με τεράστιο πάθος και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την GOD55 Sports για τη δημιουργία περιεχομένου και ειδικών εκδηλώσεων αφιερωμένων σε αυτούς. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την εταιρεία για τη στήριξή της και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να εκπροσωπήσουμε τα χρώματά τους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP 2026 και πέρα από αυτό. Τέλος, ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στην RTR Sports, για τη συνεργασία της μαζί μας σε αυτό το project και για το γεγονός ότι έκανε αυτή τη συνεργασία πραγματικότητα».

Richard Green

(GOD55 Sports CEO):

«Η GOD55 Sports αισθάνεται πραγματικά τιμή που συνεργάζεται με την Honda LCR Team, μια ομάδα που ενσαρκώνει το πνεύμα της τόλμης, της ακρίβειας και της αριστείας στο MotoGP. Η αφοσίωση του Lucio Cecchinello στο άθλημα, το πάθος του για την τεχνολογία, την ταχύτητα και τους αγώνες, καθώς και η ακλόνητη δέσμευσή του στην ομάδα του, τον έχουν καταστήσει μια ιδιαίτερα σεβαστή προσωπικότητα στην κοινότητα του MotoGP. Συγχαίρουμε επίσης τον Lucio για τον πρόσφατο διορισμό του ως Πρόεδρο της International Road Racing Teams Association (IRTA), κάτι που αποτελεί απόδειξη της ηγεσίας και του οράματός του στο άθλημα».

«Είμαστε εξίσου ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή Moto2 2025, Diogo Moreira, στην Honda LCR Team. Το ταλέντο και η ενέργειά του, σε συνδυασμό με τη σταθερή λάμψη του Johann Zarco – ο οποίος μάγεψε τους φιλάθλους πέρυσι με τις ικανότητές του, ιδιαίτερα στον απαιτητικό βρόχινο αγώνα του τελευταίου GP στην Γαλλία – δημιουργούν μια πραγματικά δυναμική ομάδα. Το να βλέπεις τον Zarco να πανηγυρίζει τη νίκη μαζί με τους φιλάθλους του, εκτελώντας τολμηρούς ελιγμούς με ακρίβεια και έλεγχο, ήταν κάτι το απόλυτα εμπνευσμένο».

«Αυτή η ομάδα εκφράζει απόλυτα τη φιλοσοφία μας στην GOD55 Sports: να είμαστε τολμηροί, να τολμάμε να κερδίζουμε και να ξεπερνάμε τα όρια με εμπιστοσύνη και ομαδικότητα. Ανυπομονούμε να δούμε τι θα φέρει αυτή η συνεργασία στη σκηνή του MotoGP και προσβλέπουμε στο να στηρίξουμε την Honda LCR με την πίστη μας σε μια απλή προσέγγιση για αυτή τη νέα σεζόν: γρήγορα, με ασφάλεια και με μεγάλες νίκες»!

Εδώ να σημειώσουμε ότι η Honda LCR Team πήρε μια σημαντική ανάσα χορηγίας με αυτή τη συνεργασία, καθώς η εύρεση χορηγών στο MotoGP είναι ακόμη δύσκολη, παρά την αναμενόμενη αύξηση του ενδιαφέροντος, μετά την εξαγορά της Dorna από την Liberty Media και την περαιτέρω αναμενόμενη αύξηση της τηλεθέασης και του αριθμού των θεατών στις πίστες.