του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Honda, η οποία ξεκίνησε τη δυναμική της είσοδο στην αγορά των ηλεκτρικών μοτοσυκλετών το 2024, παρουσίασε την παγκόσμια πρεμιέρα του EV Outlier Concept στο Japan Mobility Show 2025, μια πλατφόρμα συνδημιουργίας για τη βιομηχανία της κινητικότητας. Το concept επαναπροσδιορίζει τις παραδοσιακές αξίες της μοτοσυκλέτας και προτείνει ένα νέο όραμα για τη μελλοντική ηλεκτρική κινητικότητα.

Ο Yuya Tsutsumi, επικεφαλής του έργου, εξηγεί ότι το EV Outlier Concept δεν σχεδιάστηκε ως εξέλιξη υπαρχόντων μοντέλων, αλλά ως μια πρόκληση για τη δημιουργία «έκπληξης και ενθουσιασμού», διερευνώντας ποια μοναδική αξία μπορεί να προκύψει μόνο μέσω της ηλεκτροκίνησης. Ο όρος outlier εκφράζει την απελευθέρωση από τα καθιερωμένα όρια και την προοπτική δημιουργίας μιας εντελώς νέας κατηγορίας ηλεκτρικών μοτοσυκλετών.

Για την ανάπτυξη του project, η ομάδα υιοθέτησε μια διαφορετική προσέγγιση από τις συνήθεις διαδικασίες σχεδιασμού. Σχεδιαστές από την Ιαπωνία, το εξωτερικό και το τμήμα Power Products συνεργάστηκαν μέσω της κουλτούρας Waigaya, με ελεύθερη ανταλλαγή ιδεών γύρω από το ερώτημα: Ποια αξία μπορεί να υπάρξει μόνο χάρη στην ηλεκτροκίνηση;

Σχεδιαστικά, το EV Outlier Concept βασίζεται στο κοινό θέμα της Honda για τις ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες, “Precision of Intrinsic Design”, δίνοντας έμφαση στη λειτουργικότητα και την καθαρότητα της μορφής. Για να επιτευχθεί μια νέα εμπειρία οδήγησης, καθορίστηκαν τρία βασικά στοιχεία: Gliding, Ecstasy και Low.

Το Gliding εκφράζει την αίσθηση ομαλής κύλισης, αξιοποιώντας τη σιωπή και τη γραμμική παροχή ισχύος ενός EV, προσφέροντας μια εμπειρία «δυναμικής μέσα στη σιωπή». Το Ecstasy αφορά τη συναισθηματική ένταση που προκύπτει από την άμεση απόκριση, την έντονη επιτάχυνση και τη μεγάλη ροπή των ηλεκτροκινητήρων, δημιουργώντας μια μοναδική σύνδεση αναβάτη και μοτοσυκλέτας.

Η συνύπαρξη αυτών των δύο αντιθετικών αισθήσεων ολοκληρώνεται με το στοιχείο Low (Dynamic & Low Position). Εκμεταλλευόμενη την ελευθερία διάταξης των ηλεκτρικών συστημάτων, η Honda πέτυχε εξαιρετικά χαμηλό ύψος σέλας, αλλά και έντονη αίσθηση μάζας στο εμπρός τμήμα. Το αποτέλεσμα είναι μια πρωτόγνωρη θέση οδήγησης και μια εμπειρία που δεν θα μπορούσε να υπάρξει σε μια συμβατική μοτοσυκλέτα εσωτερικής καύσης.

Yuya Tsutsumi:

«Ο πίνακας οργάνων διαθέτει λεπτή και φαρδιά διάταξη, προσφέροντας ευρύ οπτικό πεδίο, ενώ οι καθρέφτες με κάμερες ενισχύουν την καθαρή και φουτουριστική αισθητική. Το GUI έχει σχεδιαστεί ώστε να προβάλλει διαισθητικά βασικές πληροφορίες, όπως η γωνία κλίσης της μοτοσυκλέτας, ενισχύοντας τη σύνδεση αναβάτη και μηχανής. Με τη μείωση των μη απαραίτητων πληροφοριών και ένα εύχρηστο σύστημα ελέγχου, ενισχύεται η αίσθηση εμβύθισης και η ομαλή, “gliding” εμπειρία οδήγησης».

«Κατά την αλλαγή των riding modes, η βοηθητική οθόνη απεικονίζει σε πραγματικό χρόνο την απόδοση των εμπρός και πίσω ηλεκτροκινητήρων, αναδεικνύοντας τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της ηλεκτρικής κίνησης. Παράλληλα, προβλέπεται σύνδεση με προσωπικά δεδομένα του χρήστη, ώστε η οδήγηση και οι προτεινόμενες διαδρομές να προσαρμόζονται στις δεξιότητες και τις προτιμήσεις του».

«Στον σχεδιασμό HMI, στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε νέες μορφές αλληλεπίδρασης που οδηγούν σε νέες εμπειρίες».

Αφού οριστικοποιήθηκε το concept, πώς νιώσατε βλέποντας το τελικό σκίτσο;

«Αντανακλούσε πλήρως την έκπληξη και τον ενθουσιασμό που εκφράζει ο σχεδιασμός της Honda. Μπορούσα εύκολα να φανταστώ τον κόσμο να συγκεντρώνεται γύρω του σε εκθέσεις και αντιπροσωπίες της Honda, καθώς η παρουσία του θα ήταν ιδιαίτερα δυναμική».

Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις σε αυτόν τον πρωτόγνωρο σχεδιασμό;

«Η μεγαλύτερη δυσκολία ήταν οι αναλογίες και το μέγεθος της μοτοσυκλέτας. Σε αντίθεση με τα μοντέλα εσωτερικής καύσης, το EV Outlier Concept απομακρύνεται σκόπιμα από τις καθιερωμένες “όμορφες” αναλογίες, αναζητώντας νέες ισορροπίες που αναδεικνύουν τον ηλεκτρικό του χαρακτήρα».

Ποια μοναδική αξία μπορεί να προσφέρει η Honda στην ηλεκτρική εποχή;

«Η ηλεκτροκίνηση στις μοτοσυκλέτες βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, χωρίς σαφή πρότυπα. Αυτή η αβεβαιότητα, όμως, είναι και το σημείο όπου μπορεί να ξεχωρίσει η Honda. Συνδυάζοντας την εμπειρία από τα μοντέλα εσωτερικής καύσης με νέες τεχνολογίες, υλικά και μεθόδους παραγωγής, στοχεύουμε στη δημιουργία μοντέλων που ξεπερνούν τις προσδοκίες».

«Παράλληλα, το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων της Honda — από μοτοσυκλέτες έως αυτοκίνητα, power products και ρομποτική — μας επιτρέπει να αντλούμε ιδέες από διαφορετικούς τομείς. Πιστεύουμε ότι αυτή η διατομεακή προσέγγιση θα διαμορφώσει την επόμενη γενιά ηλεκτρικών μοτοσυκλετών».