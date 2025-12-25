του Νεκτάριου Διατσίδη

Εικόνες από πατέντες που δημοσιεύτηκαν τον Μάρτιο της φετινής χρονιάς δείχνουν μια νέα ηλεκτρική μοτοσυκλέτα της Honda, η οποία μοιάζει με υβρίδιο ανάμεσα σε σκούτερ και cruiser.

Η δέσμευση της Honda στην κατασκευή ηλεκτρικών μοτοσυκλετών κερδίζει συνεχώς έδαφος, καθώς οι πατενταρισμένες εικόνες που δημοσιεύτηκαν τον Μάρτιο του 2025 αποκαλύπτουν πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί το επόμενο νέο της μοντέλο. Σύμφωνα με όσα έχουν γραφεί στην ιστοσελίδα Visordown, η συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα παρουσιάστηκε δημόσια στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Πεκίνου στην Κίνα τον Απρίλιο του 2025, αν και δεν αποκαλύφθηκαν ούτε το όνομά της ούτε τεχνικές λεπτομέρειες.

Tο 2025 ήταν μια σημαντική χρονιά για τον Ιαπωνικό κολοσσό, καθώς παρουσίασε την πρώτη πλήρους μεγέθους ηλεκτρική μοτοσυκλέτα παραγωγής, την Honda WN7. Πριν από αυτή την αποκάλυψη, τον Νοέμβριο στην EICMA, η Honda δεν είχε κρύψει την πρόθεσή της να φέρει περισσότερες ηλεκτροκίνητες μοτοσυκλέτες στους αναβάτες παγκοσμίως. Στην προηγούμενη διοργάνωση της EICMA το 2024, η Honda είχε παρουσιάσει αρκετά νέα ηλεκτρικά concept, μεταξύ των οποίων το WN7 (τότε γνωστό ως EV Fun Concept) και το EV Urban. Στη συνέχεια, στο Japan Mobility Show τον Οκτώβριο, η Honda αποκάλυψε το EV Outlier Concept, ένα φουτουριστικό cruiser/σκούτερ που συνδύαζε “anime” θεματολογία με σχεδίαση που ακολουθούσε τη γραμμή της θέσης των ποδιών του αναβάτη προς τα μπροστά.

Ωστόσο, αυτή η πιο πρόσφατη, ακόμη ανώνυμη μοτοσυκλέτα φαίνεται να έχει μικρή σχέση με οποιοδήποτε από τα concept που έχουμε δει μέχρι τώρα. Αν και μεγάλο μέρος της σχεδιαστικής γλώσσας της μοιάζει γνώριμο, διαθέτει πολλές λεπτομέρειες που δεν εμφανίστηκαν σε κανένα από τα προηγούμενα concept. Καταρχάς, το cockpit περιλαμβάνει ένα είδος γέφυρας που συνδέει άμεσα τη μονάδα της σέλας με το εμπρός ρύγχος της μοτοσυκλέτας. Χρησιμοποιεί επίσης μαρσπιέ τοποθετημένα μπροστά, τα οποία φαίνεται να είναι ρυθμιζόμενα ως προς τη θέση τους. Η θέση οδήγησης δείχνει εξαιρετικά χαλαρή και παρόμοια με εκείνη του EV Outlier Concept, προσδίδοντας στη μοτοσυκλέτα καθαρή cruiser στάση.

Πέρα από την εμφάνιση, η μοτοσυκλέτα χρησιμοποιεί συμβατικά ανεστραμμένα πιρούνια, καλυμμένα όμως με αεροδυναμικά φέρινγκ, τετραπίστονες ακτινικά τοποθετημένες δαγκάνες φρένων και μετάδοση με ιμάντα στον πίσω τροχό. Οι εικόνες της πατέντας δείχνουν μανέτες και στα δύο άκρα του τιμονιού και απουσία πεντάλ φρένου στα μαρσπιέ. Αυτό υποδηλώνει ότι η Honda χρησιμοποιεί διάταξη φρένων τύπου σκούτερ όπου το πίσω φρένο ελέγχεται από την αριστερή μανέτα σε συνδυασμό με σύστημα μετάδοσης χωρίς ταχύτητες.

Χωρίς άλλες λεπτομέρειες ή ακόμη και όνομα για το μοντέλο, είναι δύσκολο να προβλεφθεί πότε θα φτάσει στην παραγωγή. Με βάση τον τρόπο που εξελίχθηκε η παρουσίαση του WN7, θα περιμέναμε να περάσουν τουλάχιστον δύο χρόνια μέχρι να δούμε μια πιο έτοιμη για παραγωγή εκδοχή της μοτοσυκλέτας.