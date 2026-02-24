του Δημήτρη Διατσίδη

Το 2025 ήταν μια καλή χρονιά παγκοσμίως για την Honda Motorcycles, η οποία φαινόταν από το 2024 ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά και στον τομέα των πωλήσεων, βασιζόμενη σε μείωση του κόστους παραγωγής – χωρίς να κάνει εκπτώσεις στην ποιότητα! Αυτό όπως μας έχουν εξηγήσει τα στελέχη της ιαπωνικής εταιρίας, γίνεται λόγω του μεγάλου όγκου παραγωγής ανά μοντέλο, που έτσι μειώνει το κόστος των χρησιμοποιούμενων μερών, ενώ βέβαια η Honda διαθέτει και αρκετά εργοστάσια εκτός Ιαπωνίας, σε χώρες με μικρότερο εργατικό κόστος. Άλλωστε ο απώτερος στόχος είναι το 30% των παγκόσμιων πωλήσεων, ένας στόχος που σύμφωνα με τα στελέχη της εταιρίας μπορεί να επιτευχθεί, παρά την άνοδο και το συναγωνισμό από τις Κινεζικές εταιρίες.

Με τη σειρά του ο αντιπρόσωπος της μεγαλύτερης εταιρίας στην Ελλάδα, ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη κατέκτησε με την Honda Motorcycles την 1η θέση στις ταξινομήσεις δικύκλων στην Ελλάδα.

Η Honda Motorcycles είναι πρώτη σε παγκόσμιο επίπεδο, πρώτη στην Ευρώπη, και πρώτη στην Ελλάδα με τη 1 στις 5 μοτοσυκλέτες που πωλούνται να είναι Honda. Στο σχετικό άρθρο βλέπουμε ότι έχει το 19,6% των πωλήσεων στη χώρα μας στο κλείσιμο του 2025!

Η απαράμιλλη ποιότητα και η αδιαμφισβήτητη αξιοπιστία, οι πρωτοποριακές τεχνολογίες οι οποίες ανεβάζουν την ευκολία χρήσης σε άλλο επίπεδο (συστήματα μετάδοσης DCT και e-clutch), τα κορυφαία συστήματα ασφάλειας, η ασυναγώνιστη μεταπωλητική αξία και η μακράν μεγαλύτερη γκάμα της αγοράς η οποία καλύπτει όλο το φάσμα των αναγκών, είναι μερικοί από τους λόγους που το 2025, 15.761 Έλληνες πελάτες προτίμησαν την Honda Motorcycles, αναφέρει η Ελληνική αντιπροσωπεία. “Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη και η Honda Motorcycles ευχαριστούν θερμά για την εμπιστοσύνη όλους τους λάτρεις των δύο τροχών που πιστεύουν στη δύναμη των ονείρων”, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.