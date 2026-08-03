του Νεκτάριου Διατσίδη

Από την πρώτη της εμφάνιση το 2012, η Honda NC750X έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο δημοφιλείς μοτοσυκλέτες της κατηγορίας της στην Ευρώπη. Συνδυάζει οικονομία καυσίμου, υψηλή ροπή, άνεση, πρακτικότητα και ευχάριστη οδική συμπεριφορά, αποτελώντας ιδανική επιλογή για καθημερινές μετακινήσεις, ταξίδια και αναψυχή.

Για το μοντέλο 2027, η Honda ανανεώνει τη χρωματική παλέτα, διατηρώντας όλα τα τεχνολογικά και σχεδιαστικά χαρακτηριστικά που παρουσιάστηκαν στις πρόσφατες αναβαθμίσεις.

Η θέση οδήγησης παραμένει ένα από τα δυνατά σημεία της NC750X, με όρθια εργονομία, καλή ορατότητα και ύψος σέλας 802 mm, ώστε να προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε αναβάτες διαφορετικού ύψους. Ο αποθηκευτικός χώρος των 23 λίτρων κάτω από το εμπρός κάλυμμα συνεχίζει να αποτελεί ένα μοναδικό χαρακτηριστικό της μοτοσυκλέτας, ενισχύοντας σημαντικά την πρακτικότητά της.

Η Honda έχει αυξήσει επίσης τη χρήση βιώσιμων και ανακυκλωμένων υλικών στην κατασκευή διαφόρων τμημάτων του αμαξώματος. Η εφαρμογή του βιολογικής βάσης πολυανθρακικού υλικού Durabio™ συμβάλλει στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα και η ανθεκτικότητα της κατασκευής.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Σχεδίαση & Εξοπλισμός

Η Honda NC750X διαθέτει δυναμική adventure σχεδίαση με αιχμηρές γραμμές, ανανεωμένα πλαϊνά τμήματα και πλήρη φωτισμό LED. Η εργονομική θέση οδήγησης προσφέρει άνεση και έλεγχο, ενώ η ζελατίνα παρέχει αποτελεσματική προστασία από τον αέρα και τις καιρικές συνθήκες.

Η έγχρωμη οθόνη TFT 5 ιντσών με σύστημα Honda RoadSync επιτρέπει σύνδεση με smartphone, πλοήγηση με οδηγίες στροφή προς στροφή, διαχείριση κλήσεων και μουσικής.

Κινητήρας

Ο δικύλινδρος εν σειρά κινητήρας των 745 κ.εκ. συνδυάζει δυνατή απόδοση στις χαμηλές και μεσαίες στροφές με εξαιρετική οικονομία καυσίμου. Η μέγιστη ισχύς φτάνει τους 58 ίππους και η ροπή τα 69 Nm, προσφέροντας ομαλή λειτουργία και άνετη οδήγηση σε όλες τις συνθήκες.

Ο κινητήρας πληροί τις προδιαγραφές Euro 5+ και επιτυγχάνει κατανάλωση μόλις 3.6 λίτρα/100 χλμ., εξασφαλίζοντας αυτονομία σχεδόν 400 χιλιομέτρων. Διατίθεται επίσης έκδοση 47 ίππων (35 kW) για κατόχους άδειας οδήγησης κατηγορίας Α2.

Ηλεκτρονικά Συστήματα

Το σύστημα Throttle By Wire προσφέρει τρία προγράμματα οδήγησης (Sport, Standard και Rain), καθώς και τη λειτουργία USER για πλήρη παραμετροποίηση των ρυθμίσεων. Ο αναβάτης μπορεί να προσαρμόσει την απόκριση του κινητήρα, το φρένο κινητήρα και τη λειτουργία του Honda Selectable Torque Control (HSTC).

Το HSTC διαθέτει τρία επίπεδα λειτουργίας, προσφέροντας αυξημένη πρόσφυση σε διαφορετικές συνθήκες, από καθημερινή χρήση έως οδήγηση σε πιο ολισθηρές επιφάνειες.

Κιβώτιο DCT

Το προαιρετικό κιβώτιο διπλού συμπλέκτη Honda DCT προσφέρει γρήγορες και ομαλές αλλαγές σχέσεων, μειώνοντας την κόπωση του αναβάτη, ιδιαίτερα στην πόλη και στα μεγάλα ταξίδια.

Η νέα ρύθμιση βελτιώνει ακόμη περισσότερο την εκκίνηση από στάση και την ομαλή λειτουργία σε χαμηλές ταχύτητες. Ο αναβάτης μπορεί να επιλέξει πλήρως αυτόματη λειτουργία ή χειροκίνητες αλλαγές μέσω των διακοπτών στο τιμόνι.

Πλαίσιο & Αναρτήσεις

Η NC750X βασίζεται σε ατσάλινο πλαίσιο τύπου Diamond, σχεδιασμένο ώστε να προσφέρει υψηλή σταθερότητα και εύκολο χειρισμό. Η όρθια θέση οδήγησης, το χαμηλό κέντρο βάρους και η καλή εργονομία εξασφαλίζουν άνεση τόσο στην καθημερινή χρήση όσο και στα ταξίδια.

Οι αναρτήσεις αποτελούνται από εμπρός πιρούνι 41 mm Showa και πίσω σύστημα Pro-Link με ρυθμιζόμενη προφόρτιση ελατηρίου. Τα διπλά εμπρός δισκόφρενα 296 mm με ABS δύο καναλιών προσφέρουν ισχυρή και ελεγχόμενη πέδηση σε όλες τις συνθήκες.

Αξεσουάρ

Η Honda προσφέρει μία μεγάλη γκάμα γνήσιων αξεσουάρ για την NC750X, σχεδιασμένα ώστε να αυξάνουν την πρακτικότητα, την άνεση και τις δυνατότητες της μοτοσυκλέτας. Τα αξεσουάρ διατίθενται είτε μεμονωμένα είτε σε ειδικά πακέτα, ανάλογα με τις ανάγκες του αναβάτη.

Το Urban Pack έχει σχεδιαστεί για την καθημερινή χρήση και τις μετακινήσεις στην πόλη, περιλαμβάνοντας πίσω σχάρα, κεντρικό σταντ, top box 50 λίτρων, εσωτερική τσάντα, επένδυση πλάτης, διαχωριστικό χώρου αποσκευών και διακοσμητικό αλουμινένιο κάλυμμα.

Το Travel Pack απευθύνεται σε όσους πραγματοποιούν μεγαλύτερα ταξίδια, προσφέροντας αυξημένη χωρητικότητα μεταφοράς με πλαϊνές βαλίτσες 36 και 37 λίτρων, βάσεις στήριξης, εσωτερικές τσάντες και αλουμινένια καλύμματα βαλιτσών.

Το Adventure Pack ενισχύει τον adventure χαρακτήρα της NC750X, προσθέτοντας προστατευτικά εμπρός πλαϊνά, προβολείς ομίχλης LED και προστατευτικά χεριών.

Το Comfort Pack βελτιώνει την άνεση σε καθημερινές και μεγάλες διαδρομές, με ρυθμιζόμενη ζελατίνα, πιο άνετη σέλα αναβάτη και συνεπιβάτη, προστατευτικά ποδιών και θερμαινόμενα γκριπ.

Επιπλέον, διατίθενται αξεσουάρ όπως top box 38 λίτρων, φορτιστής USB, κλειδαριά U-Lock, σύστημα συναγερμού και προστατευτικό ηχητικό ασφαλείας.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κατηγορία

Προδιαγραφή

Κινητήρας

Υγρόψυκτος, 4χρονος, 8βάλβιδος, SOHC, δικύλινδρος εν σειρά

Κυβισμός

745 κ.εκ.

Διάμετρος x Διαδρομή

77 mm x 80 mm

Σχέση συμπίεσης

10,7:1

Μέγιστη ισχύς

58HP (43.1 kW) @ 6,750 σ.α.λ. (35 kW/6,000 σ.α.λ. έκδοση Α2)

Μέγιστη ροπή

69 Nm @ 4,750 σ.α.λ. (65 Nm/4,000 σ.α.λ.)

Χωρητικότητα λαδιού

4.0 L

Σύστημα τροφοδοσίας

Ηλεκτρονικός ψεκασμός PGM-FI

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ

14.1 λίτρα

Κατανάλωση καυσίμου

3.6 L/100 km

Σύστημα εκκίνησης

Ηλεκτρική μίζα

Μπαταρία

12V / 11.0 Ah

Ισχύς γεννήτριας ACG

420 W / 5,000 σ.α.λ. (DCT – 510 W / 5,000 σ.α.λ.)

Συμπλέκτης

Υδραυλικός πολύδισκος δύο συμπλεκτών σε λουτρό λαδιού

Κιβώτιο

DCT 6 σχέσεων

Τελική μετάδοση

Αλυσίδα

Πλαίσιο

Diamond, ατσάλινο σωληνωτό

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)

2210 mm x 846 mm x 1330 mm

Μεταξόνιο

1525 mm (DCT – 1530 mm)

Γωνία κάστερ

27°

Ίχνος

110 mm

Ύψος σέλας

802 mm

Απόσταση από το έδαφος

145 mm

Βάρος πλήρες υγρών

216 kg (DCT – 226 kg)

Εμπρός ανάρτηση

Πιρούνι 41 mm USD, διαδρομή 120 mm

Πίσω ανάρτηση

Monoshock Pro-Link, διαδρομή 120 mm

Εμπρός τροχός

Ζάντα «3×3», 17M/C x MT3.50

Πίσω τροχός

Ζάντα «3×3», 17M/C x MT4.50

Εμπρός ελαστικό

120/70-R17M/C

Πίσω ελαστικό

160/60-R17M/C

ABS

Δύο καναλιών

Εμπρός φρένο

Διπλός υδραυλικός δίσκος 310 mm με ακτινικές τετραπίστονες δαγκάνες

Πίσω φρένο

Μονός υδραυλικός δίσκος 240 mm με μονοπίστονη δαγκάνα

Όργανα

Έγχρωμη οθόνη TFT 5 ιντσών

Σύστημα ασφαλείας

Honda HISS

Εμπρός φωτισμός

LED

Πίσω φωτισμός

LED