του Δημήτρη Διατσίδη

Η Honda Racing Corporation (HRC) πηγαίνει για μια ολική επαναφορά στη νέα εποχή του MotoGP, που ξεκινά το 2027, με τους κινητήρες των 850 κ.εκ., τη μειωμένη αεροδυναμική των μοτοσυκλετών και όλα τα νέα τεχνικά δεδομένα, όπως τα ελαστικά της Pirelli. To ΗRC λοιπόν αλλάζει τα περισσότερα πρόσωπα της εργοστασιακής ομάδας και από αυτό δεν έμειναν έξω και οι φετινοί οδηγοί της ομάδας, Joan Mir και Luca Marini, που δεν θα συνεχίσουν με την ομάδα.

Έτσι λοιπόν το HRC βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την υπογραφή πολυετούς συμβολαίου με τον David Alonso για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP.

Ο 20χρονος Κολομβιανός έχει πραγματοποιήσει μία από τις πιο εντυπωσιακές πορείες στις μικρότερες κατηγορίες τα τελευταία χρόνια, κατακτώντας την τρίτη θέση ως rookie στην Moto3 το 2023, πριν κυριαρχήσει στην κατηγορία την επόμενη χρονιά.

Βρίσκεται πλέον στη δεύτερη σεζόν του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Moto2, έχοντας πετύχει την πρώτη του νίκη στην ενδιάμεση κατηγορία στο Ουγγρικό Grand Prix του 2025, ενώ αυτή τη στιγμή καταλαμβάνει την 4η θέση στη γενική κατάταξη της μάχης για τον Τίτλο του 2026.

Με συνολικά 20 νίκες, 30 βάθρα και 9 pole positions στις Moto3 και Moto2, ο Alonso συνεχίζει να ξεπερνά κάθε προσδοκία. Θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με τη μοτοσυκλέτα της Honda για το 2027 στο Τεστ της Βαλένθια, που θα διεξαχθεί μετά το τέλος του Αγώνα.