του Δημήτρη Διατσίδη

Η Honda Racing Corporation (HRC) έχει μείνει λίγο πίσω στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP και ο άλλοτε πανίσχυρος κατασκευαστής είναι μόλις 4ος στη βαθμολογία του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών, μόνο μπροστά από την Yamaha. Οι Ευρωπαϊκές εταιρίες έχουν καταφέρει τα τελευταία χρόνια να ανατρέψουν την πρωτοκαθεδρία των Ιαπωνικών και να προσελκύσουν όλους τους κορυφαίους οδηγούς, με αποκορύφωμα τη μεταγραφή του μεγάλου αστεριού της Honda, του Marc Marquez στην Ducati.

Έτσι τώρα η Honda Racing Corporation (HRC) βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την υπογραφή του Fabio Quartararo για τις σεζόν 2027 και 2028 του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP.

Ο Quartararo θα αγωνίζεται με την εργοστασιακή ομάδα Honda HRC από το 2027, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας εποχής των 850 κ.εκ. στο MotoGP. Ο 27χρονος έκανε το ντεμπούτο του στη μεγάλη κατηγορία το 2019, έπειτα από μια πορεία-ρεκόρ στο Διεθνές Πρωτάθλημα FIM CEV Moto3 και τέσσερις ανταγωνιστικές σεζόν στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα Moto3 και Moto2. Ως rookie στη μεγάλη κατηγορία, ο Quartararo έκανε άμεσα αισθητή την παρουσία του, κατακτώντας την πρώτη του pole position μόλις στον 4ο Αγώνα του, ενώ ολοκλήρωσε τη σεζόν του 2019 με συνολικά 6 pole positions και 7 βάθρα.

Το 2021 κατέκτησε τον Τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP, ενώ την επόμενη χρονιά ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα στη 2η θέση. Μέχρι σήμερα, ο Γάλλος αναβάτης έχει σημειώσει συνολικά 11 νίκες, 32 βάθρα και 21 pole positions στη μεγάλη κατηγορία.

Η φημολογούμενη αμοιβή του Γάλλου σταρ είναι στα 15 εκατομμύρια € το χρόνο, δηλαδή ένα συμβόλαιο της τάξεως των 30 εκ., τη στιγμή που οι αμοιβές του από την Yamaha ήταν στα 24 εκ. τα δύο προηγούμενα χρόνια.

Η Honda επενδύει σε ένα κορυφαίο οδηγό, με τους νέους κανονισμούς, επιτρέποντας να υπάρχει μια αισιοδοξία για επιστροφή στις νίκες και τη διεκδίκηση του Πρωταθλήματος MotoGP.