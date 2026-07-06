του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Honda δεν ποντάρει σε ένα μόνο σενάριο για το μέλλον. Επενδύει σε όλα τα πιθανά ενδεχόμενα.

Η κούρσα για την κατασκευή της ιδανικής μπαταρίας για ηλεκτρικά οχήματα έχει εξελιχθεί σε έναν σύγχρονο «πυρετό του χρυσού». Κάθε λίγους μήνες ανακοινώνεται μια νέα τεχνολογική πρόοδος που υπόσχεται μεγαλύτερη αυτονομία, ταχύτερη φόρτιση ή αρκετές εντυπωσιακές τεχνικές λέξεις ώστε να ενθουσιάσει τους επενδυτές. Το πρόβλημα είναι ότι άλλο πράγμα είναι μια επιτυχία στο εργαστήριο και εντελώς διαφορετικό η μαζική παραγωγή εκατομμυρίων μπαταριών σε μια γραμμή συναρμολόγησης. Εκεί είναι που πολλές υποσχόμενες τεχνολογίες τελικά συναντούν ανυπέρβλητα εμπόδια.

Η Honda φαίνεται αποφασισμένη να μη βρεθεί σε αυτή τη θέση. Αντί να επενδύσει όλα της τα χαρτιά σε μία μόνο χημική σύνθεση μπαταριών, δημιουργεί πολλαπλές διαδρομές προς τον ίδιο στόχο. Σύμφωνα με όσα έχουν γραφεί στην ιστοσελίδα RideApart, υπάρχει πρόσφατη συμφωνία κοινής έρευνας με την QuantumScape που δεν αφορά μόνο τις μπαταρίες στερεού ηλεκτρολύτη (solid-state). Αφορά κυρίως τη διασφάλιση ότι η Honda θα έχει εναλλακτικές επιλογές όταν φτάσει η επόμενη γενιά ηλεκτρικών οχημάτων.

Αυτό είναι που κάνει τη συγκεκριμένη ανακοίνωση πιο ενδιαφέρουσα από μια συνηθισμένη εταιρική συνεργασία. Πριν υπογράψει τη συμφωνία, η Honda πραγματοποίησε εκτενή τεχνική αξιολόγηση της πλατφόρμας στερεού ηλεκτρολύτη με μεταλλικό λίθιο της QuantumScape, συγκρίνοντάς την παράλληλα με ανταγωνιστικές τεχνολογίες. Με άλλα λόγια, η Honda δεν αρκέστηκε σε μια εντυπωσιακή παρουσίαση. Οι μηχανικοί της εξέτασαν σε βάθος την τεχνολογία πριν αποφασίσουν ότι άξιζε να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο.

Η επόμενη φάση δεν αφορά την τοποθέτηση αυτών των μπαταριών σε ένα μοντέλο παραγωγής ήδη από τον επόμενο χρόνο. Οι δύο εταιρείες θα αφιερώσουν τα επόμενα χρόνια στην εξέλιξη των μπαταριών στερεού ηλεκτρολύτη, καθώς και των διαδικασιών παραγωγής τους. Το δεύτερο ίσως ακούγεται λιγότερο συναρπαστικό, όμως αποτελεί πιθανότατα το μεγαλύτερο εμπόδιο για ολόκληρη τη βιομηχανία. Είναι πολύ πιο εύκολο να κατασκευάσεις ένα εντυπωσιακό πρωτότυπο παρά εκατοντάδες χιλιάδες μπαταρίες που θα αποδίδουν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο κάθε φορά.

Η κίνηση αυτή ταιριάζει απόλυτα και με τη συνολική στρατηγική της Honda για τα ηλεκτρικά οχήματα. Η εταιρεία διαθέτει ήδη δικά της ερευνητικά προγράμματα για μπαταρίες στερεού ηλεκτρολύτη, μια πιλοτική γραμμή παραγωγής στην Ιαπωνία και μια συνεχώς διευρυνόμενη γκάμα ηλεκτρικών προϊόντων, από αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες έως σκούτερ με εναλλάξιμες μπαταρίες. Η συνεργασία με την QuantumScape δεν αντικαθιστά αυτές τις προσπάθειες. Αντίθετα, προσφέρει στην Honda μια ακόμη πολλά υποσχόμενη επιλογή, σε περίπτωση που κάποια τεχνολογία ωριμάσει και φτάσει πρώτη στην παραγωγή.

Αυτό αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες. Πολλοί αναβάτες ελπίζουν ότι οι μπαταρίες στερεού ηλεκτρολύτη θα κάνουν στο μέλλον τις ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες ελαφρύτερες, ασφαλέστερες και ταχύτερες στη φόρτιση. Αυτά τα πλεονεκτήματα θα μπορούσαν να μεταμορφώσουν τα πάντα, από τις μικρές μοτοσυκλέτες για τη μετακίνηση στην πόλη έως τα μεγαλύτερα ηλεκτρικά sport και adventure μοντέλα. Επιπλέον, το σύστημα ανταλλαγής μπαταριών Honda Mobile Power Pack e: θα μπορούσε επίσης να επωφεληθεί από αυτή την τεχνολογία, εφόσον το κόστος της γίνει αρκετά χαμηλό ώστε να είναι βιώσιμη για εφαρμογές μαζικής παραγωγής.

Η διατύπωση της ανακοίνωσης αφήνει σαφείς υπαινιγμούς προς αυτή την κατεύθυνση. Η Honda αναφέρει ότι διαβλέπει δυνατότητες αξιοποίησης της τεχνολογίας σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, «συμπεριλαμβανομένης της αυτοκινητοβιομηχανίας». Πρόκειται για μια προσεκτικά επιλεγμένη διατύπωση. Δεν περιορίζει την τεχνολογία αποκλειστικά στα αυτοκίνητα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο χρήσης της σε μοτοσυκλέτες, εξοπλισμό ισχύος, ρομποτικά συστήματα και σχεδόν κάθε άλλη κατηγορία του εκτεταμένου χαρτοφυλακίου προϊόντων της Honda.

Φυσικά, όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι η επόμενη ηλεκτρική μοτοσυκλέτα της Honda θα εξοπλιστεί με μπαταρία της QuantumScape. Αν η τεχνολογία περάσει τελικά στην παραγωγή, είναι πιθανότερο να χρησιμοποιηθεί πρώτα στα αυτοκίνητα. Ωστόσο, αυτή η συμφωνία αποκαλύπτει κάτι πολύ σημαντικότερο. Ενώ άλλες εταιρείες κατευθύνονται προς έναν μόνο στόχο, η Honda φροντίζει να διαθέτει περισσότερες από μία διαδρομές για να φτάσει εκεί. Σε μια βιομηχανία μπαταριών όπου κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα ποια τεχνολογία θα επικρατήσει, αυτή ίσως αποδειχθεί η πιο έξυπνη επένδυση από όλες.