του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Team Red μόλις κυκλοφόρησε μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ από τα παρασκήνια της εξέλιξης του κινητήρα V3R E-Compressor και μπορείτε να παρακολουθήσετε την πορεία του.

Είναι Σεπτέμβριος του 2026 και η Honda εργάζεται εδώ και αρκετό καιρό πάνω στο πρωτότυπο V3R 900 E-Compressor. Μέχρι στιγμής, η εταιρεία έχει αποκαλύψει ότι πρόκειται για έναν υδρόψυκτο τρικύλινδρο κινητήρα διάταξης V 75 μοιρών, με τον ηλεκτρικό υπερσυμπιεστή (e-compressor) να έχει ως βασικό στόχο να παρέχει την ισχύ όταν και όπου την επιθυμεί ο αναβάτης, ανεξάρτητα από τις στροφές του κινητήρα.

Η Honda αναφέρεται στη βασική φιλοσοφία του project ως “non-rail roller coaster” και δηλώνει ότι στόχος της είναι οι επιδόσεις του συγκεκριμένου τρικύλινδρου των 900 κ.εκ. να ανταγωνίζονται εκείνες ενός συμβατικού κινητήρα 1,200 κ.εκ. Παράλληλα, φυσικά, οι σαφώς πιο compact διαστάσεις του 900άρη κινητήρα θα πρέπει να προσφέρουν εγγενή πλεονεκτήματα ως προς τη χωροταξία και την οδική συμπεριφορά.

Είναι προφανές ότι η Honda Europe, με την κυκλοφορία του πρώτου επεισοδίου αυτής της νέας σειράς ντοκιμαντέρ για την εξέλιξη του V3R, θέλει να ενθουσιάσει το κοινό με το project. Και εξίσου προφανές είναι ότι η χρονική συγκυρία δεν είναι τυχαία. Θυμηθείτε ότι η EICMA βρίσκεται πλέον προ των πυλών και είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί στο Μιλάνο από τις 5 έως τις 8 Νοεμβρίου 2026.

Δεν γνωρίζουμε ακόμη με ακρίβεια τι σχεδιάζει να παρουσιάσει η Honda στη μεγαλύτερη Διεθνή έκθεση μοτοσυκλέτας της χρονιάς. Ωστόσο, στην EICMA 2025 η Honda αποκάλυψε για πρώτη φορά στο κοινό το πρωτότυπο V3R. Και πριν από αυτό, στην EICMA 2024, η Honda είχε φέρει τον πρωτότυπο κινητήρα της μοτοσυκλέτας για να τον παρουσιάσει στο κοινό.

Άρα, θα είναι το 2026 η χρονιά που η Honda θα παρουσιάσει κάτι περισσότερο από ένα ακόμη πρωτότυπο V3R; Θα είναι άραγε η στιγμή που θα δούμε επιτέλους μια έκδοση παραγωγής ή, έστω, μια έκδοση που θα έχει ξεπεράσει το στάδιο του πρωτοτύπου; Αυτό δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο. Το σίγουρο είναι πως η Honda δεν θα συνέχιζε να τραβά την προσοχή πάνω σε ένα project, αν δεν σκόπευε να το προχωρήσει. Το γεγονός ότι η Honda κυκλοφορεί αυτή τη σειρά ντοκιμαντέρ τώρα φαίνεται να υποδηλώνει κάτι περισσότερο από μια απλή, σταθερή πρόοδο του project.

Και για όσους έχουν επικρίνει την Honda επειδή τα τελευταία χρόνια κινείται λίγο πιο συντηρητικά απ’ όσο θα ήθελαν, αυτό θα μπορούσε επίσης να σηματοδοτεί την επιστροφή σε εκείνη τη μορφή της Honda που χαρακτηριζόταν από την υπέρβαση των ορίων και την αδιάκοπη αναζήτηση της τελειότητας, μια πλευρά της εταιρείας που ίσως λείπει από το σήμερα και που οι φίλοι της ιστορίας της Honda θα αναγνωρίσουν. Τα παλαιότερα project όπως τα οβάλ έμβολα της NR υπήρχαν, σε μεγάλο βαθμό, για να αποδείξουν ότι η Honda μπορούσε να αποσπάσει από έναν τετράχρονο κινητήρα επιδόσεις επιπέδου δίχρονου με το ίδιο βάρος.

Για πολλούς φίλους της Honda, αυτό που κάνει μεγαλύτερη εντύπωση, είναι όταν οι μηχανικοί της έχουν τη δυνατότητα να κυνηγήσουν τις πιο τολμηρές τεχνολογικές τους ιδέες. Έτσι προκύπτουν εκείνα τα παράξενα, υπέροχα και πρωτοποριακά δημιουργήματα που ξεπερνούν τα όρια.