του Νεκτάριου Διατσίδη

Η τετραετής κάλυψη της Husqvarna ισχύει πλέον για ολόκληρη τη street γκάμα, ξεκινώντας από τα μοντέλα του 2025.

Η Husqvarna Mobility ανακοινώνει μια σημαντική επέκταση του προγράμματος Premium Manufacturer’s Warranty, το οποίο πλέον περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες μοτοσυκλέτες για δρόμο Model Year 2025.

Οι νέοι όροι εγγύησης ισχύουν για ολόκληρη τη street γκάμα, ανεξαρτήτως κυβισμού, και περιλαμβάνουν επίσης μοντέλα που προηγουμένως εξαιρούνταν από την επέκταση. Η διεύρυνση αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Husqvarna Mobility για μακροχρόνια αξιοπιστία, ασυμβίβαστη ποιότητα και καλύτερη εμπειρία για τον πελάτη.

Η νέα τετραετής Premium Εγγύηση Κατασκευαστή καλύπτει όλα τα μοντέλα που είναι εγκεκριμένα για χρήση σε δημόσιο δρόμο και ανήκουν στις κατηγορίες Travel, Naked και Supermoto, μεταξύ των οποίων:

Naked

Svartpilen 125

Svartpilen 401

Svartpilen 801

Vitpilen 125

Vitpilen 401

Vitpilen 801

Travel

701 Enduro

Norden 901

Norden 901 Expedition

Supermoto

701 Supermoto

Προηγουμένως, μόνο λίγα μοντέλα της Husqvarna διέθεταν την Premium Εγγύηση Κατασκευαστή, όπως τα Husqvarna Norden 901, Husqvarna Norden 901 Expedition, Husqvarna Svartpilen 801 και Husqvarna Vitpilen 801. Με άλλα λόγια, μόνο τα μοντέλα που χρησιμοποιούν τον κινητήρα KTM LC8c.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η νέα κάλυψη ισχύει επίσης για τις μοτοσυκλέτες Model Year 2025 που βρίσκονται ήδη στους αντιπροσώπους, καθώς και για οχήματα που έχουν ήδη πωληθεί ή ταξινομηθεί, εφόσον τηρούνται όλοι οι όροι της εγγύησης. Η Premium Εγγύηση Κατασκευαστή παρέχεται δωρεάν σε όλους τους πελάτες.

Για να διατηρηθεί η εγγύηση σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκειά της, όλες οι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης πρέπει να πραγματοποιούνται σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Husqvarna Mobility, σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα συντήρησης που προβλέπεται για κάθε μοντέλο. Όλοι οι τυπικοί όροι της Εγγύησης Κατασκευαστή παραμένουν σε ισχύ.

Επιπλέον, οι πελάτες στις επιλέξιμες Eυρωπαϊκές αγορές θα επωφεληθούν από την υπηρεσία Service Activated Roadside Assistance (SARA): με κάθε ετήσιο service που πραγματοποιείται σε αντιπρόσωπο Husqvarna Mobility, η οδική βοήθεια επεκτείνεται έως και για 12 μήνες (ή μέχρι το επόμενο service), προσφέροντας ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας και σιγουριάς στους μοτοσυκλετιστές σε όλη την Ευρώπη.