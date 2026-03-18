του Νεκτάριου Διατσίδη

Η BBM Motorcycles προσφέρει μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση στο θέμα των ηλεκτρικών μοτοσυκλετών, καθώς δίνει λιγότερη έμφαση στη μεγάλη αυτονομία και περισσότερο στους σύντομους χρόνους φόρτισης.

Οι ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες δεν έχουν ακόμη καθιερωθεί πλήρως στην Ευρώπη, ενώ στην Κίνα και την Ινδία έχουν ήδη γνωρίσει πολύ θετική αποδοχή. Μια νέα και ελκυστική προσέγγιση προσφέρει η εταιρεία BBM Motorcycles από την Ισπανία. Πίσω από αυτή βρίσκονται οι δύο Γάλλοι αδελφοί Guillaume και Benoit Barras, οι οποίοι διαθέτουν ήδη εμπειρία στην κατασκευή μοτοσυκλετών, καθώς από το 2012, υπό την επωνυμία Angry Lane Customs, σχεδιάζουν εντυπωσιακές μετατροπές και ρουχισμό μοτοσυκλέτας. Ως έδρα είχαν επιλέξει τότε, το Χονγκ Κονγκ.

Η αρχική έμπνευση στον σχεδιασμό της Hiro

Πριν από κάποιο καιρό άρχισαν να ενδιαφέρονται για τις ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες, αλλά δεν έβρισκαν τίποτα στην αγορά που να τους ικανοποιεί για μετατροπή: πολύ βαριές, μικρή αυτονομία, υπερβολικό πλαστικό, μεγάλοι χρόνοι φόρτισης και έλλειψη εντυπωσιακού σχεδιασμού. Αυτό αποτέλεσε την αρχική σπίθα για την Hiro. Οι δύο αδελφοί μετακόμισαν κοντά στο Μπιλμπάο, στη Χώρα των Βάσκων της Ισπανίας, όπου βρίσκεται το Automotive Intelligence Center, ένα σύμπλεγμα εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Πολλά μοντέλα σε μία πλατφόρμα

Οι αδελφοί Barras θέλησαν να συνδυάσουν διαφορετικά κλασικά σχεδιαστικά στοιχεία με έναν σύγχρονο ηλεκτρικό κινητήρα. Στο μέλλον σκοπεύουν να προσφέρουν τέσσερα μοντέλα πάνω στην ίδια πλατφόρμα: την Hiro Streetfighter, την Hiro Roadster, την Hiro Café Racer και την Hiro Scrambler. Όλα βασίζονται στο ίδιο ατσάλινο σωληνωτό πλαίσιο τύπου χωροδικτυώματος, που θυμίζει λίγο την πρώτη Ducati Monster. Για την ανάπτυξη του κινητήρα, η BBM συνεργάζεται με τον έμπειρο Βελγικό κατασκευαστή ηλεκτρικών μοτοσυκλετών Saroléa. Η κίνηση παρέχεται από έναν υδρόψυκτο ηλεκτροκινητήρα ισχύος 70 kW με ροπή 150 Nm και συνεχή ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 35 kW, ώστε να μπορεί να οδηγηθεί με άδεια κατηγορίας A2. Η Hiro θα φτάνει τελική ταχύτητα 190 χλμ./ώρα και θα επιταχύνει από 0 στα 100 χλμ./ώρα σε 3.5 δευτερόλεπτα.

Έως και 220 χλμ. αυτονομία

Εντυπωσιακή είναι η μεγάλη μπαταρία με πτερύγια ψύξης, χωρητικότητας 12.96 kWh. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, στη λειτουργία πόλης (City Mode), που αποδίδει 34 kW, μπορεί να προσφέρει έως και 225 χλμ. αυτονομίας. Στη μικτή λειτουργία πόλης (51 kW) η αυτονομία φτάνει τα 180 χλμ. και στη λειτουργία Sport με πλήρη ισχύ τα 125 χλμ. Η BBM Hiro λειτουργεί με τάση 360 Volt και δίνει έμφαση στη γρήγορη φόρτιση αντί για τεράστια αυτονομία. Η μπαταρία ιόντων λιθίου, σύμφωνα με την εταιρεία, μπορεί να φορτιστεί έως το 80% σε μόλις 15 λεπτά σε ταχυφορτιστή. Αν αυτό αφορά το εύρος 10-80%, τότε η μέση ισχύς φόρτισης θα είναι περίπου 40 kW. Ο ενσωματωμένος φορτιστής AC προσφέρει έως 6.6 kW. Σε οικιακή πρίζα 220 Volt απαιτούνται περίπου 2 ώρες και 40 λεπτά για φόρτιση έως το 80%.

Χαμηλό κέντρο βάρους

Το βάρος της έκδοσης Streetfighter αναφέρεται στα 200 κιλά, κάτι που θεωρείται σχετικά χαμηλό για ηλεκτρική μοτοσυκλέτα. Το κέντρο βάρους είναι χαμηλά λόγω της τοποθέτησης της μπαταρίας. Οι αδελφοί Barras φαίνεται να στοχεύουν σε καλή ευελιξία, κάτι που υποδηλώνεται και από τη γωνία κάστερ των 66 μοιρών. Ο ηλεκτροκινητήρας είναι τοποθετημένος στο σημείο περιστροφής του ψαλιδιού και η τελική μετάδοση γίνεται με αλυσίδα. Έτσι, η τάση της αλυσίδας παραμένει σταθερή ανεξάρτητα από τη συμπίεση και την επαναφορά της ανάρτησης. Δεν έχει ανακοινωθεί ο προμηθευτής των αναρτήσεων, ενώ το πίσω αμορτισέρ είναι απευθείας συνδεδεμένο από το μοτέρ με το αλουμινένιο ψαλίδι. Το ύψος σέλας ορίζεται στα 790 mm, αλλά ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την έκδοση.

Και οι τέσσερις εκδόσεις της Hiro διαθέτουν ακτινωτές ζάντες για πιο κλασική εμφάνιση. Οι διαστάσεις των τροχών διαφέρουν, όπως και τα ελαστικά που είναι προσαρμοσμένα στη χρήση κάθε μοντέλου (στις εικόνες προέρχονται από την Michelin). Οι δαγκάνες φρένων είναι της Brembo, το ABS έχει τη δυνατότητα απενεργοποίησης, ενώ υπάρχουν και σύστημα ελέγχου πρόσφυσης και ρυθμιζόμενη ανάκτηση ενέργειας. Σημαντική είναι για τους Barras και η μείωση του αποτυπώματος CO₂, γι’ αυτό τα καλύμματα της Hiro θα κατασκευάζονται από φυτικά, ανακυκλώσιμα υλικά.

Τα τέσσερα μοντέλα Hiro αναμένεται να είναι διαθέσιμα από τον Ιούλιο του 2026, με εκτιμώμενη τιμή – όπως αναφέρει η BBM – στα 16,900 ευρώ. Η παραγγελία και διαμόρφωση γίνεται αποκλειστικά online. Μετά την εγγραφή απαιτείται προκαταβολή 100 ευρώ, η οποία συμψηφίζεται με την τελική αγορά, ώστε να διατηρηθεί η θέση στη λίστα αναμονής.