του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Honda ανακοίνωσε ότι η ηλεκτρική μοτοσυκλέτα Honda WN7 απέσπασε το Χρυσό Βραβείο, την υψηλότερη διάκριση στην κατηγορία Product Design των iF DESIGN AWARD, ενός από τα πιο αναγνωρισμένα βραβεία σχεδιασμού στον κόσμο. Αυτή είναι η πρώτη φορά που προϊόν της Honda λαμβάνει το Χρυσό Βραβείο στα iF DESIGN AWARD.

Ως το πρώτο γυμνό ηλεκτρικό μοντέλο της Honda στην κατηγορία FUN, η Honda WN7 αναπτύχθηκε με τη φιλοσοφία “Be the Wind”. Το μοντέλο αυτό αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας της Honda για την επίτευξη μιας κοινωνίας με ουδέτερο ανθρακικό αποτύπωμα.

Η υιοθέτηση μιας δομής χωρίς πλαίσιο, όπου η θήκη της μπαταρίας λειτουργεί ως το βασικό πλαίσιο του οχήματος, συνέβαλε στη δημιουργία ενός ελαφριού σώματος με μεγάλη ευελιξία στη διάταξη. Επιπλέον, η Honda WN7 διαθέτει μέγιστη ισχύ 50 kW, αντίστοιχη με μοτοσυκλέτα 600 κ.εκ. με κινητήρα εσωτερικής καύσης (ICE), και μέγιστη ροπή 100 Nm, συγκρίσιμη με μοτοσυκλέτα 1000 κ.εκ. Αυτό εξασφαλίζει ισχυρή αλλά ταυτόχρονα ομαλή απόδοση τόσο σε αστική οδήγηση με συχνές στάσεις όσο και σε ταξίδια σε ανοιχτό δρόμο.

Κύρια χαρακτηριστικά σχεδιασμού

Με στόχο τη «βελτίωση της λειτουργικότητας και την ανάδειξη της ουσίας του σχεδιασμού μοτοσυκλέτας», το μοντέλο διαθέτει ενιαίες και ομαλές επιφάνειες στα σημεία επαφής με τον αναβάτη, σε συνδυασμό με μια δυναμική και ξεχωριστή σιλουέτα. Ο χαρακτηριστικός προβολέας υιοθετεί έναν εμβληματικό οριζόντιο σχεδιασμό, ενώ η χρωματική παλέτα βασίζεται στο μαύρο σώμα με χρυσές λεπτομέρειες στα εξαρτήματα.

Δήλωση της Κριτικής Επιτροπής iF Gold

Η ηλεκτρική μοτοσυκλέτα Honda WN7 συνδυάζει με δεξιοτεχνία το κλασικό DNA των μοτοσυκλετών με μια δυναμική ηλεκτρική ταυτότητα. Σέβεται την κληρονομιά της Honda ενώ ταυτόχρονα υιοθετεί την αισθητική της καθαρής ενέργειας. Το αποτέλεσμα είναι αυθεντικό και όχι επιτηδευμένο, δημιουργώντας έναν μοναδικό σχεδιασμό που ξεπερνά το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων του. Μπράβο!

Σχόλια από τον Toshinobu Minami, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Chief Operating Officer, Design Center, Honda R&D Co., Ltd.

«Η Honda WN7 κατάφερε να κερδίσει το Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία Product Design των παγκοσμίου φήμης iF DESIGN AWARD. Αποτελεί τεράστια τιμή για εμάς να λαμβάνουμε αυτό το βραβείο για πρώτη φορά. Πιστεύουμε ότι πρόκειται για αποτέλεσμα της αναγνώρισης από την επιτροπή της νέας αξίας που αντιπροσωπεύει η εποχή της ηλεκτροκίνησης – τη χαρά της ελεύθερης οδήγησης σαν τον άνεμο – τόσο από την πλευρά της λειτουργικότητας όσο και του σχεδιασμού. Η Honda θα συνεχίσει να δημιουργεί νέες αξίες που εκπλήσσουν και εμπνέουν τους ανθρώπους και προσφέρουν τη χαρά της διεύρυνσης των δυνατοτήτων της ζωής τους».

Τα iF DESIGN AWARD, που καθιερώθηκαν το 1954, αποτελούν σύμβολο αριστείας στον σχεδιασμό και θεωρούνται ένα από τα κορυφαία βραβεία παγκοσμίως, μαζί με τα Red Dot Design Award. Διοργανώνονται από την iF International Forum Design GmbH με έδρα το Ανόβερο της Γερμανίας και περιλαμβάνουν 9 κατηγορίες: Product Design, Package Design, Branding & Communication Design, Interior Architecture, Concept, Service, System & Process Design, Architecture, User Experience (UX) και User Interface (UI).