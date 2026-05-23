του Νεκτάριου Διατσίδη

Ύστερα από χρόνια καθυστερήσεων, η ηλεκτρική Novus One από ανθρακονήματα φαίνεται πως επιτέλους φτάνει σε πελάτες στην Γερμανία.

Πίσω στο 2021, η Novus παρουσίασε το Novus One ως ένα φουτουριστικό concept με τεράστιες υποσχέσεις. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ακούγονταν σχεδόν εξωπραγματικά για την εποχή: κατασκευή από ανθρακονήματα, επιδόσεις επιπέδου μοτοσυκλέτας, εξαιρετικά χαμηλό βάρος και τιμή που βρισκόταν κάπου ανάμεσα σε εξωτική μοτοσυκλέτα και πολυτελές σπορ αυτοκίνητο.

Όπως συνέβη με πολλές startups εταιρίες ηλεκτρικών οχημάτων εκείνης της περιόδου, το project τράβηξε τεράστια προσοχή πριν χαθεί σταδιακά από το προσκήνιο, καθώς τα χρονοδιαγράμματα παραγωγής μεταφέρονταν συνεχώς πιο πίσω. Σε κάποιο σημείο, οι περισσότεροι υπέθεσαν ότι είχε προστεθεί στη μεγάλη λίστα των ηλεκτρικών startups της πανδημίας που δεν ξεπέρασαν ποτέ το στάδιο των πρωτοτύπων και των ψηφιακών σχεδίων.

Τώρα, 6 χρόνια αργότερα, η Novus υποστηρίζει ότι το μοντέλο Novus One μπαίνει επιτέλους σε κανονική παραγωγή, με τις πρώτες μονάδες να παραδίδονται ήδη στην Γερμανία ως μέρος της περιορισμένης έκδοσης Founders Edition. Αν αυτό ισχύει, το project αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού στον χώρο των λεγόμενων “boutique EV startups” που είναι μικρές εταιρίες, η επιβίωση μέχρι το στάδιο πραγματικών παραδόσεων θεωρείται πλέον σπάνιο φαινόμενο.

Η μοτοσυκλέτα παραγωγής παραμένει σχεδόν ίδια με το αρχικό concept που είχε τραβήξει τα βλέμματα πριν χρόνια. Διατηρεί τη χαρακτηριστική “αιωρούμενη” σέλα, τη μινιμαλιστική σχεδίαση και την εκτεταμένη χρήση ανθρακονημάτων σε πλαίσιο, τροχούς, ψαλίδι και πιρούνι. Παρότι πλέον είναι νόμιμη για τον δρόμο, η Novus One φέρεται να ζυγίζει μόλις 121 κιλά, αποδίδοντας 33 ίππους και έχοντας τελική ταχύτητα περίπου 130 χλμ./ώρα.

Αυτό που κάνει την Novus One ακόμη πιο ιδιαίτερη είναι ότι η εταιρεία αποφεύγει να τη χαρακτηρίσει συμβατική ηλεκτρική μοτοσυκλέτα. Αντίθετα, χρησιμοποιεί τον όρο “lightbike”, προσπαθώντας ουσιαστικά να δημιουργήσει μια νέα κατηγορία ανάμεσα σε e-bike, scooter και ελαφριά ηλεκτρική μοτοσυκλέτα.

Πιθανότατα αυτό σχετίζεται με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Στην Ευρώπη, το όχημα μπορεί να ρυθμιστεί μέσω λογισμικού είτε ως L1e μοτοποδήλατο είτε ως L3e μοτοσυκλέτα, ανάλογα με την αγορά και τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Η φιλοσοφία “software-first” επεκτείνεται σε ολόκληρο το όχημα, με over-the-air αναβαθμίσεις, σύνδεση με smartphone και ψηφιακή διαχείριση επιδόσεων να αποτελούν βασικά στοιχεία της εμπειρίας χρήσης.

Ουσιαστικά, όλο το project θυμίζει περισσότερο επίδειξη τεχνολογίας παρά την παραδοσιακή κουλτούρα μοτοσυκλέτας, τόσο λόγω της μινιμαλιστικής σχεδίασης όσο και του διαφορετικού στυλ που το συνοδεύει.

Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι αν η Novus One υπάρχει πραγματικά σε ουσιαστικούς αριθμούς πέρα από φωτογραφίσεις και παρουσιάσεις. Η Novus αναφέρει ότι η Founders Edition ξεκινά από περίπου 21,300 ευρώ προ φόρων, σημαντικά χαμηλότερα από τα 46,000 ευρώ που αναφέρονταν στα πρωτότυπα πριν μερικά χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, παραμένει μια ακριβή πρόταση για ένα υπερελαφρύ όχημα καθημερινής χρήσης με περιορισμένη πρακτικότητα, χωρίς προστασία από καιρικές συνθήκες και με σχεδίαση που θυμίζει περισσότερο μοντέρνο έργο τέχνης παρά μέσο μεταφοράς.

Ωστόσο, μετά από χρόνια καθυστερήσεων και αβεβαιότητας, το γεγονός ότι οι πρώτοι πελάτες ίσως αποκτούν επιτέλους μοτοσυκλέτες παραγωγής αλλάζει κάπως τη συζήτηση. Μέχρι να εμφανιστούν πραγματικές εμπειρίες ιδιοκτητών, δοκιμές αυτονομίας και αναφορές αξιοπιστίας, η επιφύλαξη παραμένει δικαιολογημένη. Στον κόσμο των μικρών εταιριών ηλεκτρικών οχημάτων, το “έτοιμο για παραγωγή” και το “παραδόθηκε επιτυχώς” εξακολουθούν να είναι δύο πολύ διαφορετικά πράγματα.