του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Stark ουσιαστικά αποκλείστηκε από τη συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα SuperEnduro του 2024, αλλά την επόμενη χρονιά κατέκτησε τον Τίτλο Κατασκευαστών. Αυτό θα μπορούσε να σηματοδοτεί την αρχή της ηλεκτρικής επανάστασης στο off-road.

Μια αλλαγή κανονισμών της τελευταίας στιγμής στον εναρκτήριο Αγώνα του SuperEnduro 2024 σήμαινε ότι οι ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν. Η αλλαγή αυτή ανακοινώθηκε μόλις 22 ώρες πριν από τον τεχνικό έλεγχο. Η Stark είχε έτοιμο να αγωνιστεί τον έξι φορές πρωταθλητή Tadeusz Blazusiak και μάλιστα είχε γραπτή επιβεβαίωση από την Fédération Internationale de Motocyclisme ότι η Varg μπορούσε να συμμετάσχει. Ωστόσο, σε μια ιστορία που θυμίζει εκδίκηση απέναντι σε αδικία, χρειάστηκαν μόνο δύο χρόνια για να πάρει η Stark την απάντησή της.

Η Stark έγραψε ιστορία κατακτώντας τον Τίτλο Κατασκευαστών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIM SuperEnduro του 2026, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που ένας κατασκευαστής ηλεκτρικών μοτοσυκλετών κερδίζει τον Τίτλο. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, η Varg EX της Stark αγωνίστηκε απέναντι σε καθιερωμένους κατασκευαστές και στους καλύτερους αναβάτες του αθλήματος, όπως ο έξι φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής Billy Bolt, ο οποίος κατέκτησε ξανά τον Τίτλο στην κορυφαία κατηγορία Prestige του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος φέτος.

Παρόλο που η Stark δεν είχε αναβάτη στο βάθρο στο τέλος του πρωταθλήματος, ο Eddie Karlsson πραγματοποίησε μια δυνατή και σταθερή σεζόν με την Stark VARG EX, τερματίζοντας 4ος στη γενική κατάταξη. Καμία μάρκα δεν έχει κατακτήσει ποτέ τον Τίτλο Κατασκευαστών στο SuperEnduro χωρίς να έχει αναβάτη που να πάρει χρυσό, ασημένιο ή χάλκινο μετάλλιο στο τέλος του πρωταθλήματος. Στην πραγματικότητα, η Stark δεν κέρδισε κανέναν Αγώνα στην κατηγορία Prestige, αλλά οι αναβάτες της τερμάτιζαν πάντα ψηλά και συγκέντρωναν σταθερά βαθμούς.

Ο Αγωνιστικός Διευθυντής της Stark, Sebastien Tortelli, ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος από την επιτυχία της μάρκας και δήλωσε:

«Η σκληρή δουλειά και η αφοσίωση της ομάδας στην Βαρκελώνη, ιδιαίτερα στην ανάπτυξη της VARG, ήταν καθοριστικές για να γίνει αυτό δυνατό. Αυτή η νίκη έχει και προσωπική σημασία για μένα. Μόλις πριν από δυόμισι χρόνια, εδώ στην ίδια διοργάνωση, μας αρνήθηκαν τη συμμετοχή σε αυτή την κατηγορία αγώνων. Από τότε δουλέψαμε ασταμάτητα μαζί με την FIM και τον διοργανωτή για να γίνει πραγματικότητα, εφαρμόζοντας πάντα τη φιλοσοφία της εταιρείας μας και ξεπερνώντας τα όρια του εφικτού. Δεν ήταν εύκολο, αλλά το να πετύχουμε τώρα το πρώτο μας Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIM στο ίδιο γεγονός δύο χρόνια αργότερα είναι ένα απίστευτο και βαθιά ικανοποιητικό επίτευγμα».

Το αν αυτό αποτελεί μια μεγάλη αλλαγή για την απόδοση της ηλεκτροκίνησης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIM SuperEnduro μένει να φανεί. Ίσως όμως να βρισκόμαστε στην αρχή της ηλεκτρικής επανάστασης στο χώμα. Όλα τα βλέμματα είναι πλέον στραμμένα στην Stark για το μέλλον και όσο οι μπαταρίες βελτιώνονται, είναι πολύ πιθανόν να έχει πολλές επιτυχίες.