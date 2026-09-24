του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Stark κατέχει πλέον το ρεκόρ γύρου στην πίστα Autòdrom de Sitges-Terramar, καθώς η Varg SM Skoll ολοκλήρωσε τον γύρο σε χρόνο 41,888 δευτερολέπτων.

Το ότι μια ηλεκτρική Supermoto θα καταφέρει να καταρρίψει ένα ρεκόρ πίστας που κατείχε ένα Audi R8 LMS – ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο ειδικά κατασκευασμένο για αγώνες – με οδηγό τον δύο φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή Ράλι Carlos Sainz, σίγουρα δεν ήταν κάτι απλό. Κι όμως, συνέβη, χάρη στην Stark Future.

Το ρεκόρ που κατέχει πλέον η Stark είναι αυτό του γύρου στην πίστα Autòdrom de Sitges-Terramar, μια τσιμεντένια οβάλ πίστα μήκους δύο χιλιομέτρων στην Ισπανία. Με μια Stark Varg SM Skoll, ο αναβάτης της Stark, Jonas Skovby, ολοκλήρωσε τον γύρο σε μόλις 41.888 δευτερόλεπτα, καταρρίπτοντας το ρεκόρ των 42.600 δευτερολέπτων που είχε σημειώσει ο Sainz το 2012, με διαφορά μόλις 0.712 δευτερόλεπτα. Για να πετύχει αυτή την επίδοση, ο Skovby κινήθηκε με μέση ταχύτητα 172 χλμ./ώρα στα δύο χιλιόμετρα της πίστας, ενώ η τελική του ταχύτητα έφτασε τα 210 χλμ./ώρα.

Ο Skovby, πρωταθλητής Σουηδίας στο Supermoto και αναβάτης freestyle, δήλωσε: «Το να περνάς με 200 χλμ./ώρα από μία πίστα ηλικίας ενός αιώνα, σημαίνει ότι βρίσκεσαι διαρκώς στο όριο, είτε έτοιμος να εκτοξευτείς πάνω από έναν τσιμεντένιο τοίχο, είτε να χάσεις για ελάχιστα το μπροστινό ελαστικό. Με μηδενικό χρόνο αντίδρασης για να διορθώσεις ένα λάθος σε αυτές τις ταχύτητες, το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να εμπιστευτώ απόλυτα τη μοτοσυκλέτα. Ήταν μια απίστευτη έκρηξη αδρεναλίνης και, με διαφορά, το πιο τρελό πράγμα που έχω κάνει ποτέ».

Ίσως θεωρείτε ότι το να κινείσαι με 210 χλμ./ώρα σε μια οβάλ πίστα δεν μπορεί να είναι και τόσο δύσκολο για έναν πρωταθλητή Supermoto, όμως αυτό μάλλον σημαίνει ότι δεν γνωρίζετε πολλά για την πίστα Autòdrom de Sitges-Terramar. Η πίστα κατασκευάστηκε σε μόλις 300 ημέρες, το 1923, και το τσιμεντένιο οβάλ φιλοξένησε αγώνες για μόλις έναν χρόνο, προτού εγκαταλειφθεί και παραδοθεί στη φύση για έναν ολόκληρο αιώνα.

Οι κεκλιμένοι τοίχοι της είναι τόσο απότομοι, που μόνο με τα πόδια μπορεί κανείς να τους ανέβει, όμως το τσιμέντο στην καλύτερη περίπτωση είναι εξαιρετικά τραχύ και στη χειρότερη κυριολεκτικά… λείπει. Η τσιμεντένια πίστα διαλύεται σταδιακά, εδώ και 100 χρόνια, γεγονός που δημιουργεί μια εντυπωσιακή αντίθεση με την κομψή και ολοκαίνουργια ηλεκτρική Stark Varg SM Skoll. Τα τελευταία αυτοκίνητα που αγωνίστηκαν σε αυτή την πίστα χρησιμοποιούσαν καρμπυρατέρ, αλλά αυτή η μοτοσυκλέτα δεν διαθέτει καν εξάτμιση.

Η προσπάθεια για το ρεκόρ αποτέλεσε κοινό project των Stark Future, Alpinestars και DC Shoes, με τον Skovby να δέχεται φορτία έως και 6.6 G, κάτι πραγματικά εντυπωσιακό για μια μοτοσυκλέτα που παραμένει σχεδόν εργοστασιακή. Η Varg SM Skoll είχε τροποποιηθεί ώστε να μπορεί να φτάσει την τελική ταχύτητα των 210 χλμ./ώρα, επομένως τεχνικά δεν ήταν ακριβώς στην κατάσταση που βγαίνει από τον εκθεσιακό χώρο. Ωστόσο, αυτό μπορεί να θεωρηθεί αποδεκτό, καθώς θεωρητικά οποιοσδήποτε γνωρίζει τι κάνει, θα μπορούσε να αφαιρέσει τον περιοριστή ταχύτητας από τη μοτοσυκλέτα και να πετύχει το ίδιο αποτέλεσμα. Το σίγουρο είναι ότι η επιφάνεια της πίστας δεν επιτρέπει άλλου είδους μοτοσυκλέτα ή αυτοκίνητο να σπάσει το νέο ρεκόρ εύκολα, και μάλιστα να είναι ένα σχετικά προσιτό όχημα παραγωγής.