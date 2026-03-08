του Δημήτρη Διατσίδη

Η TVS είναι ένα τεράστιο όνομα στην Ινδία και γενικότερα σε εκείνο το κομμάτι του κόσμου. Το γεγονός όμως ότι κατάφερε να ξεπεράσει την Yamaha και να γίνει ο τρίτος μεγαλύτερος κατασκευαστής μοτοσυκλετών παγκοσμίως αποτελεί πραγματικά σημαντική εξέλιξη. Η Yamaha Motor Company είναι μια εταιρεία με μεγάλη ιστορία. Υπάρχει σχεδόν έναν αιώνα και σε αυτό το διάστημα έχει δημιουργήσει αμέτρητες αξιόλογες μοτοσυκλέτες. Το λογότυπο με τα τρία διαπασών είναι κάτι που σχεδόν όλοι στον πλανήτη αναγνωρίζουν.

Παρόλα αυτά, μια ακόμη παλαιότερη εταιρεία – αν και όχι τόσο γνωστή παγκοσμίως – προσπαθούσε εδώ και χρόνια να διεκδικήσει την τρίτη θέση στη λίστα των μεγαλύτερων κατασκευαστών μοτοσυκλετών στον κόσμο. Αυτή η εταιρεία είναι η Ινδική TVS Motor Co., η οποία τελικά κατάφερε πρόσφατα να εκτοπίσει την Yamaha από αυτή τη θέση. Δεν ήταν εύκολο επίτευγμα, αλλά αν παρακολουθούσε κανείς την πορεία της εταιρείας τα τελευταία χρόνια, η εξέλιξη αυτή δεν θα φαινόταν και τόσο απρόσμενη, καθώς η ανάπτυξή της ήταν εντυπωσιακή.

Το ερώτημα τώρα είναι αν η TVS θα καταφέρει να αποκτήσει την ίδια παγκόσμια αναγνωρισιμότητα που έχει η Yamaha ή αν θα παραμείνει κυρίως ένας ισχυρός παίκτης σε συγκεκριμένες περιοχές. Σύμφωνα με όσα έχουν γραφεί στην ιστοσελίδα Autocar India, «η TVS πούλησε 5.46 εκατομμύρια μοτοσυκλέτες το 2025, σημειώνοντας αύξηση 20.7% σε σχέση με τα 4.52 εκατομμύρια του 2024. Η εντυπωσιακή αυτή άνοδος επέτρεψε στον κατασκευαστή με έδρα το Τσενάι να ξεπεράσει την Yamaha, η οποία κατέγραψε περίπου 5 εκατομμύρια πωλήσεις το 2025, μόλις 0.8% περισσότερες από τα 4.96 εκατομμύρια της προηγούμενης χρονιάς». Η διαφορά δεν είναι τεράστια, αλλά είναι αρκετή για να τραβήξει την προσοχή της αγοράς.

Τα τελευταία χρόνια η TVS κινείται ιδιαίτερα δυναμικά. Επεκτείνει την παρουσία της σε Διεθνείς αγορές και συνεργάζεται με σημαντικούς κατασκευαστές μοτοσυκλετών για να ενισχύσει τόσο την παραγωγή όσο και την εξάπλωσή της, κατασκευάζοντας ακόμη και μοντέλα για άλλες εταιρείες. Παράλληλα είναι ιδιοκτήτης της Norton, την οποία ουσιαστικά επανέφερε στη ζωή, παρουσιάζοντας πρόσφατα τέσσερα νέα μοντέλα που προορίζονται για παγκόσμια διάθεση.

Παρόλα αυτά, η βασική αγορά της TVS εξακολουθεί να είναι οι μικρού κυβισμού μοτοσυκλέτες, που χρησιμοποιούνται κυρίως ως καθημερινό μέσο μετακίνησης. Σε πολλές χώρες της Ασίας και γενικότερα της Ανατολής, τα δίκυκλα αποτελούν βασικό μέσο μεταφοράς για εκατομμύρια ανθρώπους.

Όπως αναφέρεται επίσης στην ιστοσελίδα Autocar India, ένας σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης για την TVS είναι η τάση της Ινδικής αγοράς προς πιο προηγμένα μοντέλα. Η ζήτηση μετατοπίζεται όλο και περισσότερο προς τις κατηγορίες άνω των 150 κ.εκ., όπου η εταιρεία έχει ενισχύσει την παρουσία της και επωφελείται από το αυξανόμενο ενδιαφέρον για μεγαλύτερους κινητήρες. Αυτό είναι κάτι που δεν βλέπουμε τόσο έντονα σε άλλες χώρες, αλλά σε μεγάλο μέρος του κόσμου οι μετακινήσεις βασίζονται σε αυτού του τύπου τις μοτοσυκλέτες.

Ένα ακόμη πλεονέκτημα της TVS είναι ότι έχει επενδύσει ιδιαίτερα σε αναδυόμενες αγορές, όπως αυτή της Αφρικής. Όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, η εταιρεία διαθέτει ισχυρή εξαγωγική παρουσία σε αναπτυσσόμενες χώρες – ιδιαίτερα στην Αφρική – γεγονός που ενισχύει σημαντικά τις συνολικές παγκόσμιες πωλήσεις της. Αντίθετα, η Yamaha τα τελευταία χρόνια έχει στραφεί περισσότερο σε πιο εξειδικευμένα τμήματα της αγοράς και έχει αποχωρήσει από αρκετές κατηγορίες μεγάλου όγκου πωλήσεων.

Με απλά λόγια, η TVS επένδυσε στις μαζικές πωλήσεις οικονομικών και μικρού κυβισμού μοτοσυκλετών και πέτυχε εντυπωσιακά αποτελέσματα, ενώ η Yamaha κινήθηκε περισσότερο προς εξειδικευμένες κατηγορίες. Παρ’ όλα αυτά, με την εξαγορά της Norton και τη συνεργασία της με εταιρείες όπως η BMW, η TVS φαίνεται να κάνει τα πρώτα της βήματα και προς Διεθνείς αγορές. Το πώς θα εξελιχθεί αυτή η στρατηγική μένει να φανεί στο μέλλον.

Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι η ποιότητα κατασκευής και η αξιοπιστία, οπότε μένει να δούμε τα νέα μοντέλα της TVS να «γράφουν χιλιόμετρα». Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι έχουν επιτυχία, καθώς η αύξηση πωλήσεων σημαίνει ότι οι μοτοσυκλέτες της είναι κορυφαίες σε πολλούς τομείς ώστε να ανταγωνίζονται μεγάλες Ιαπωνικές μάρκες.

Μάλιστα πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι η TVS θα εκπροσωπηθεί και στην Ελληνική αγορά από την δραστήρια MUVUS, οπότε θα δούμε από πρώτο χέρι και αυτές τις μοτοσυκλέτες στους δρόμους μας. Επίσης είναι σημαντικό για το μέλλον και την περαιτέρω άνοδο των πωλήσεων ότι η TVS κάνει σοβαρά βήματα και στην αγορά ηλεκτρικών μοτοσυκλετών, κάτι που μεσοπρόθεσμα θα τις αποφέρει ακόμη περισσότερες πωλήσεις, καθώς σε πολλές πόλεις της Ασίας αρχίζει να απαγορεύεται η χρήση θερμικών κινητήρων στα κέντρα των πόλεων!