του Νεκτάριου Διατσίδη

Η ιστορική μάρκα OSSA επιστρέφει το 2025… με μια ηλεκτρική enduro μοτοσυκλέτα, αλλά και ένα πρωτότυπο της Moto2.

Η OSSA ανακοινώθηκε επιστροφή με καινοτόμα σχέδια (ηλεκτρικά), αλλά το “Ossa Moto2” αναφέρεται κυρίως σε ένα πρόσφατο concept για μια ρετρό σπορ μοτοσυκλέτα, σχεδιασμένη από την Modena40 σε συνεργασία με την CF Moto, με τετρακύλινδρο κινητήρα 400-500 κ.εκ., εμπνευσμένη από την κατηγορία Moto2 (όχι όμως επίσημη συμμετοχή σε αυτή).

Από την εμβληματική της εμφάνιση στην ταινία “Watch out, we’re mad” με τους Bud Spencer και Terence Hill, μέχρι τις θρυλικές trial μοτοσυκλέτες Mick Andrews Replica ή την E73 που ο Ton Marsinyach οδήγησε στους αγώνες εκτός δρόμου, η OSSA κατέχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία του off-road.

Τα μοντέλα OSSA, που ιδρύθηκαν το 1948 από τον Manuel Giró, έζησαν τη χρυσή τους εποχή τις δεκαετίες του ’60 και του ’70, ιδιαίτερα μετά την άφιξη του γιου του, Eduard, το 1964. Η αφοσίωσή τους στους αγώνες τούς επέτρεψε να βελτιώσουν τις μοτοσυκλέτες τους και να ανοίξουν αγορές όπως αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου οι δημοφιλείς enduro μοτοσυκλέτες τους ήταν γνωστές ως Pioneer.

Ωστόσο, μετά τη διακοπή της παραγωγής το 1984 και μια σύντομη προσπάθεια επιστροφής το 2009, το θρυλικό τετράφυλλο τριφύλλι της OSSA έμοιαζε να μαραίνεται… μέχρι τώρα.

Φαίνεται ότι το διάσημο λογότυπο της OSSA δεν είναι εμπνευσμένο από τριφύλλι, αλλά από το σύστημα «σταυρός της Μάλτας», έναν μηχανισμό προώθησης φιλμ που χρησιμοποιείται στους κινηματογραφικούς προβολείς, όπου η Orfeo Sincronic S.A. (OSSA) είχε ξεχωρίσει πριν γίνει θρύλος της μοτοσυκλέτας. Ωστόσο, η ιστορία πάντα ήθελε να θυμάται τη μάρκα ως τριφύλλι — το τετράφυλλο τριφύλλι που συνδέεται με την καλή τύχη.

Η ανακοίνωση της OSSA έχει προκαλέσει ενθουσιασμό χάρη στην εικόνα με μια enduro μοτοσυκλέτα στο προσκήνιο, κάτι που φυσικά τράβηξε αμέσως την προσοχή μας.

Η είδηση έρχεται καθώς η Ισπανική μάρκα ετοιμάζεται να επιστρέψει στην παραγωγή σε συνεργασία με την BTWICE Engineering, μια κορυφαία εταιρεία καινοτομίας και βιωσιμότητας με έδρα το Begur στην Girona.

Η πιθανότητα αυτά τα μοντέλα να είναι ηλεκτρικά προσθέτει μια αίσθηση μυστηρίου στην αναγέννηση μίας από τις πιο εμβληματικές μάρκες της Iσπανικής μοτοσυκλετιστικής ιστορίας.

«Η OSSA πάντα αντιπροσώπευε την καινοτομία και την αριστεία στον κόσμο της μοτοσυκλέτας», δηλώνει ο Alexandre Laplaza, συνιδιοκτήτης της μάρκας. «Με την BTWICE ως σύμμαχό μας, είμαστε έτοιμοι να επαναπροσδιορίσουμε το μέλλον της μάρκας, προσφέροντας μοτοσυκλέτες που σέβονται την κληρονομιά μας και ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις των καταναλωτών». Αν και δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα, η συνεργασία με την BTWICE υποδηλώνει ότι οι νέες OSSA ενδέχεται να έχουν ηλεκτρικό προσανατολισμό, προσαρμοζόμενες στην αυξανόμενη ζήτηση.