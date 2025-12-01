του Δημήτρη Διατσίδη

Από την καρδιά της Motor Valley της Ιταλίας στη Διεθνή σκηνή, η Italjet παρουσιάζει το DRAGSTER 459 TWIN, την εξέλιξη του εμβληματικού της μοντέλου-ναυαρχίδας, επεκτείνοντας μια οικογένεια που ήδη περιλαμβάνει τα 125, 200, 300 και 700 TWIN.

Το κύριο σύνθημα της εταιρίας είναι:

ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ FOLLOWERS, ΘΕΛΟΥΜΕ ΑΝΑΒΑΤΕΣ!

ΑΠΛΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ #UNCONVENTIONALINSTINCT

Έτσι λοιπόν το νέο αυτό μοντέλο, που αναπτύχθηκε στο Italjet Style Center στο Castel Guelfo di Bologna, με την προσωπική φροντίδα και σφραγίδα του ιδιοκτήτη της εταιρίας Massimo Tartarini, έδειξαν στην παγκόσμια πρεμιέρα τους το SmartShift και δύο κατοχυρωμένες με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογίες της Italjet, προορισμένες να επαναπροσδιορίσουν την εμπειρία οδήγησης:

SmartShift (Intelligent Automatic Transmission) – στάνταρ στο DRAGSTER 459 TWIN

ISAS (Italjet Stiffness Adjustment System) – στάνταρ στο DRAGSTER 459 TWIN

Κάθε σύστημα αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία της Italjet: έναν συνδυασμό Ιταλικού design, προηγμένης μηχανικής και αδιαπραγμάτευτης απόδοσης.

Οι Ιταλοί της Italjet δηλώνουν:

Εσείς μιλήσατε, εμείς ακούσαμε!

Παρότι στηρίζουμε απόλυτα την απόφασή μας να κάνουμε το Dragster 700 μια αληθινή μηχανή για αναβάτες – με χειροκίνητο κιβώτιο – ακούσαμε και όσους λάτρεψαν τον σχεδιασμό του αλλά ήθελαν κάτι αυτόματο.

Και έτσι έρχεται το νέο Dragster 459 Twin SmartShift, βασισμένο στην ίδια πλατφόρμα με τον «μεγαλύτερο αδελφό» 700 και με το ίδιο επιθετικό ύφος και το αυθεντικό DNA της Italjet. Δεν αρκεστήκαμε σε ένα απλό CVT, εξελίξαμε το SmartShift, το έξυπνο αυτόματο κιβώτιο της Italjet. Επιλέξτε πλήρη αυτόματη λειτουργία για άνετη οδήγηση τύπου maxi-scooter ή αναλάβετε τον έλεγχο με paddles στο τιμόνι, αλλάζοντας σχέσεις όποτε η διαδρομή ζητάει περισσότερη διασκέδαση.

Το Dragster 459 Twin SmartShift αναμένεται στις αρχές του 2026, φέρνοντας στη σειρά Dragster ένα νέο επίπεδο τεχνολογίας και ενθουσιασμού.

Το Italjet DRAGSTER 459 TWIN από κοντά

Μετά την επιτυχία του DRAGSTER 700 TWIN, η Italjet παρουσιάζει με υπερηφάνεια το DRAGSTER 459 TWIN, ένα σκούτερ που επιτυγχάνει την τέλεια ισορροπία μεταξύ απόδοσης, τεχνολογίας και άνεσης, ενσωματώνοντας το γνήσιο πνεύμα της Ιταλικής εταιρίας, που ανήκει στην ίδια οικογένεια που ξεκίνησε τη μάρκα, αφού ο ιδρυτής Leopoldo Tartarini είναι ο πατέρας του Massimo.

Χτισμένο πάνω στην ίδια πλατφόρμα με τον μεγαλύτερο «αδελφό» του, το DRAGSTER 459 TWIN διαθέτει κινητήρα 449 κ.εκ. δικύλινδρο σε σειρά, υγρόψυκτο, με ισχύ 35 kW (48 hp) στις 9,500 σ.α.λ. και 41 Nm ροπής στις 8,000 σ.α.λ., σε συνδυασμό με το SmartShift αυτόματο κιβώτιο. Αυτή η διάταξη αναδεικνύει τον σπορ χαρακτήρα του μοντέλου και τη φιλοσοφία του να προσφέρει καθαρή, συναρπαστική οδηγική εμπειρία σε κάθε περιβάλλον.

Το SmartShift (Intelligent Automatic Transmission) συνδυάζει την ακρίβεια ενός χειροκίνητου κιβωτίου με την ευκολία της πλήρους αυτόματης λειτουργίας. Οι ηλεκτρονικοί ενεργοποιητές συμπλέκτη και ταχυτήτων εξασφαλίζουν εξαιρετικά γρήγορες, αθόρυβες αλλαγές τόσο σε αυτόματη όσο και σε χειροκίνητη λειτουργία (μέσω κουμπιών στο τιμόνι). Προσαρμοζόμενο συνεχώς στο στυλ οδήγησης, στις συνθήκες του δρόμου και στη συμπεριφορά των εξαρτημάτων στη φυσιολογική φθορά, το SmartShift προσφέρει σταθερή απόδοση και πλήρη έλεγχο.

Το ISAS (Italjet Stiffness Adjustment System) βελτιώνει περαιτέρω την εμπειρία, επιτρέποντας στον αναβάτη να ρυθμίζει τη σκληρότητα της πίσω ανάρτησης ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης — από την καθημερινή μετακίνηση έως τις πιο σπορ διαδρομές. Εμπνευσμένο από την τεχνολογία του MotoGP και εξελιγμένο αποκλειστικά από την Italjet, το ISAS προσφέρει ένα νέο επίπεδο προσαρμοστικότητας.

Το DRAGSTER 459 TWIN θα είναι διαθέσιμο παγκοσμίως από τον Μάρτιο του 2026 με εκτιμώμενη τιμή λιανικής 9,900€ (με Φ.Π.Α.).