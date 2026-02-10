του Νεκτάριου Διατσίδη

Η πολύ γνωστή στο παρελθόν Τσέχικη εταιρία Jawa, θέλει να επιστρέψει στην αγορά με την 730 Twin, μια σύγχρονη μοτοσυκλέτα μεσαίου κυβισμού που απομακρύνεται από τα μοντέλα αναβίωσης που κατασκευάζονται στην Ινδία.

Για πολλούς σημερινούς αναβάτες, το όνομα Jawa Moto μετά βίας είναι γνωστό. Λίγοι φίλοι των κλασικών μοτοσυκλετών και λίγο πιο ώριμοι ηλικιακά, μπορεί να τη γνωρίζουν καλύτερα. Ακριβώς γι’ αυτό αυτή η νέα μοτοσυκλέτα μεσαίου κυβισμού έχει σημασία. Δεν είναι απλώς μια καινούργια μοτοσυκλέτα. Είναι μια ιστορική υπενθύμιση ότι κάποτε η Jawa ήταν ένας σοβαρός Ευρωπαϊκός κατασκευαστής και ίσως ετοιμάζεται να γίνει ξανά.

Η Jawa του παρελθόντος, δεν είναι η ίδια Jawa η οποία πουλάει μοτοσυκλέτες στην Ινδία. Τα σημερινά της μοντέλα παράγονται από την Classic Legends, η οποία έχει άδεια χρήσης των ονομάτων Jawa και Yezdi και αναπτύσσει τα δικά της προϊόντα τοπικά, υπό την ομπρέλα της Mahindra. Υπάρχει κοινή κληρονομιά, αλλά όχι κοινές πλατφόρμες ή εργοστάσια. Η 730 Twin προέρχεται από την αυθεντική Τσέχικη εταιρεία, η οποία λειτουργεί ανεξάρτητα και χαράζει πλέον τον δικό της δρόμο.

Η 730 Twin δεν μοιάζει απαραίτητα με τις παλιές κλασικές μοτοσυκλέτας της εταιρίας. Θα μπορούσε να είναι μια σοβαρή προσπάθεια σύγχρονης επιστροφής και στα χαρτιά, η μοτοσυκλέτα δείχνει απολύτως πειστική. Η ισχύς προέρχεται από έναν υγρόψυκτο δικύλινδρο εν σειρά 730 κ.εκ. που αποδίδει περίπου 74 ίππους, τοποθετώντας τη στην καρδιά της σύγχρονης μεσαίας κατηγορίας μοτοσυκλετών. Η δηλωμένη τελική ταχύτητα είναι 204 χλμ./ώρα. και είναι μια αρκετά υψηλή τελική για να μεταφέρει τη μοτοσυκλέτα στο σήμερα με τις ανάλογες επιδόσεις.

Στη σημερινή εποχή όμως, ένα καθοριστικό κριτήριο είναι το βάρος. Η 730 Twin ζυγίζει περίπου 213 κιλά χωρίς υγρά, βάρος που είναι πολύ μεγάλο για τη μεσαία κατηγορία. Παρ’ όλα αυτά, δεν προσπαθεί να είναι μία streetfighter για την πίστα, αλλά περισσότερο μια μοτοσυκλέτα με ρετρό στυλ και αρκετή δύναμη για τα κιλά της.

Η λίστα εξοπλισμού είναι εκεί όπου η Jawa αρχίζει να κερδίζει την προσοχή μας. Η ανάρτηση αποτελείται από πλήρως ρυθμιζόμενα ανεστραμμένα πιρούνια KYB και αντίστοιχο πίσω αμορτισέρ, ενώ τα φρένα αναλαμβάνουν δαγκάνες Brembo σε συνδυασμό με ABS της Bosch. Πρόκειται για μεγάλα ονόματα και σίγουρα το πλαίσιο έχει σχεδιαστεί για να μπορέσουν οι αναρτήσεις και τα φρένα πραγματικά να βελτιώσουν την οδική συμπεριφορά.

Η εμφάνιση της 730 Twin έχει επιρροές από το παρελθόν, αλλά είναι πολύ μυώδης για να δείχνει τόσο κλασική. Η θέση οδήγησης είναι επιθετική και όρθια, κάτι που ταιριάζει σε μοτοσυκλέτα που μπορεί να κινηθεί γρήγορα, έστω και με λίγα κιλά παραπάνω.

Η σύγχρονη τεχνολογία δεν θα μπορούσε να απουσιάζει, οπότε η οθόνη TFT με πλοήγηση και συνδεσιμότητα, ο πλήρης LED φωτισμός και το σύστημα keyless την εκσυγχρονίζουν χωρίς να επισκιάζουν τον ρετρό χαρακτήρα.

Υπάρχει όμως μια άλλη όψη που κάνει την 730 Twin πραγματικά ενδιαφέρουσα και είναι η ιστορία της Jawa που ποτέ δεν αποσύρθηκε, αλλά εδώ και δεκαετίες προσπαθεί να επιβιώσει μέσω αγωνιστικών μοτοσυκλετών, σε μικρής κλίμακας παραγωγή και βιομηχανικά έργα. Οι σύγχρονες μοτοσυκλέτες ουσιαστικά εξαφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια, οπότε αυτό το μοντέλο ίσως είναι μια δήλωση ότι η Τσέχικη μάρκα θέλει να επιστρέψει στην παγκόσμια αγορά.

Η Jawa θέλει να πετύχει σε αυτή τη νέα προσπάθεια με κάθε τρόπο. Το αν θα τα καταφέρει, μένει να συμβεί στην υλοποίηση, όταν το μοντέλο παραγωγής ανταποκριθεί στις υποσχέσεις της εταιρίας και κρατήσει χαμηλή τιμή για να δικαιολογήσει το μεγάλο σχετικά βάρος. Η 730 Twin είναι μια μοτοσυκλέτα που τραβά την προσοχή με την εντυπωσιακή της εμφάνιση, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι προέρχεται από μια μάρκα που δεν γνωρίζουν πολλοί και αυτό θα δώσει επιπλέον ενδιαφέρον στον κόσμο να τη γνωρίσει.