του Δημήτρη Διατσίδη

Η ευρωπαϊκή καμπάνια «Learn – Ride – Enjoy – Repeat», μια κοινή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Μοτοσυκλετών (ACEM) και της FIM, με στόχο να ενθαρρύνει αναβάτες κάθε επιπέδου να ακολουθήσουν προγράμματα εθελοντικής, υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης οδήγησης, ολοκληρώθηκε στο Διεθνές Σαλόνι Μοτοσυκλέτας και Αξεσουάρ (EICMA) στο Μιλάνο της Ιταλίας.

Μετατρέποντας αυτό το ουσιαστικό μήνυμα σε εμπειρία, στο πλαίσιο της EICMA, οι συμμετέχοντες, υπό την καθοδήγηση πιστοποιημένων εκπαιδευτών της Federazione Motociclistica Italiana (FMI), έλαβαν μέρος σε επιδείξεις οδήγησης και προχωρημένες ασκήσεις – όπως εναλλασσόμενα σλάλομ, ομαλές φαρδιές στροφές και ελεγχόμενες επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις – που είχαν ως στόχο να αναδείξουν τα οφέλη της μετεκπαίδευσης μετά την απόκτηση άδειας οδήγησης.

Το αποκορύφωμα της εκδήλωσης ήταν η κοινή διαδρομή με τον δύο φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή FIM WorldSBK, James Toseland, προσφέροντας μια μοναδική, πρακτική εμπειρία για το πώς οι εκλεπτυσμένες τεχνικές μπορούν να αναβαθμίσουν κάθε διαδρομή.

Ξεκινώντας τον Απρίλιο, η καμπάνια «Learn – Ride – Enjoy – Repeat» συνεργάστηκε με σαράντα τέσσερις οργανισμούς σε είκοσι τρεις χώρες, προσεγγίζοντας χιλιάδες αναβάτες μέσω ψηφιακής προβολής, επαφών με τα ΜΜΕ και συνεργασιών.

Ένα από τα κεντρικά επιτεύγματα της πρωτοβουλίας ήταν η δημιουργία των «Κατευθυντήριων Οδηγιών για Εκπαιδευτές Εθελοντικής Εκπαίδευσης Μοτοσυκλέτας», οι οποίες αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με σχολές πιστοποιημένες από το European Motorcycle Training Quality Label (EMTQL) και κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα. Βασισμένες σε επιστημονική ανάλυση τροχαίων ατυχημάτων, οι οδηγίες επικεντρώνονται στα συχνότερα σενάρια ατυχημάτων δικύκλων και στοχεύουν στην αναβάθμιση του επιπέδου εκπαίδευσης μετά την άδεια οδήγησης σε όλη την Ευρώπη. Πάνω από σαράντα σχολές έχουν ήδη λάβει τις οδηγίες, οι οποίες διατίθενται δωρεάν κατόπιν αιτήματος.

Βασισμένη στην επιτυχία του EMTQL, η καμπάνια «Learn – Ride – Enjoy – Repeat» αποδεικνύει τη δέσμευση του μοτοσυκλετιστικού τομέα στη συνεχή μάθηση και στις πιο ασφαλείς πρακτικές οδήγησης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο Antonio Perlot, Γενικός Γραμματέας της ACEM, δήλωσε:

«Η ολοκλήρωση της “Learn – Ride – Enjoy – Repeat” στην EICMA του Μιλάνου ήταν ένας ισχυρός τρόπος να μετατρέψουμε το μήνυμα της καμπάνιας σε πραγματική εμπειρία για τους αναβάτες. Η μοτοσυκλέτα εξακολουθεί να αποτελεί βασικό εργαλείο για τη μετακίνηση και την ψυχαγωγία, και η ασφάλεια των αναβατών παραμένει η ύψιστη προτεραιότητά μας. Το European Motorcycle Training Quality Label δείχνει πώς η εθελοντική, ποιοτική εκπαίδευση βοηθά τους αναβάτες να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, την αντίληψη του δρόμου και να υιοθετήσουν πιο ασφαλείς συνήθειες οδήγησης. Η εκδήλωση αυτή αποδεικνύει την αξία της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ενίσχυση μιας κουλτούρας συνεχούς μάθησης και ασφαλέστερων δρόμων για όλους.»

Ο Damiano Zamana, Αναπληρωτής CEO της FIM, πρόσθεσε:

«Η καμπάνια “Learn – Ride – Enjoy – Repeat”, στο πλαίσιο του European Motorcycle Training Quality Label, έφτασε στο τελικό της στάδιο στην EICMA του Μιλάνου, επιβεβαιώνοντας τη συλλογική μας δέσμευση για την επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτών οδήγησης. Η FIM υποστήριξε με υπερηφάνεια αυτή την πρωτοβουλία, που προάγει τις τεχνικές ασφαλούς οδήγησης, διατηρώντας ταυτόχρονα τη χαρά της μοτοσυκλέτας και ενθαρρύνοντας τη βιώσιμη κινητικότητα. Η ενίσχυση μιας κουλτούρας συνεχούς μάθησης και προχωρημένων δεξιοτήτων οδήγησης παραμένει θεμελιώδης για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της ευημερίας όλων των χρηστών του δρόμου.»

Ο Giovanni Copioli, Πρόεδρος της FMI, σχολίασε:

«Το πρόγραμμα “Learn – Ride – Enjoy – Repeat”, που παρουσιάσαμε στην EICMA, ανέδειξε πόσο σημαντικό είναι να καταστεί η σωστή εκπαίδευση οδήγησης προσιτή σε όλους. Η FMI είναι ο μόνος οργανισμός στην Ιταλία που κατέχει το European Motorcycle Training Quality Label – μια ουσιαστική εγγύηση ότι τα προγράμματά μας είναι κορυφαίας ποιότητας. Οι συμμετέχοντες – δημοσιογράφοι και επαγγελματίες του χώρου – είδαν από πρώτο χέρι πόσο καθοριστική είναι η σωστή τεχνική οδήγησης για την ασφάλεια όλων, συμπεριλαμβανομένης και της δικής τους. Ελπίζω όλο και περισσότεροι αναβάτες να αντιληφθούν τη σημασία της ασφάλειας στο δρόμο.»

Τέλος, ο James Toseland, δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIM Superbike, πρόσθεσε:

«Η εκπαίδευση δεν τελειώνει ποτέ – είναι αυτό που κάνει κάθε αναβάτη καλύτερο, ασφαλέστερο και πιο σίγουρο. Αυτό ακριβώς εκφράζει η “Learn – Ride – Enjoy – Repeat”. Είμαι υπερήφανος που συμμετείχα μαζί με την ACEM και τη FIM στην προώθηση αυτού του μηνύματος και που μοιράστηκα την εμπειρία στην EICMA. Το να βλέπεις αναβάτες με διάθεση να μάθουν, να βελτιωθούν και να απολαμβάνουν κάθε στιγμή πάνω σε δύο τροχούς μας υπενθυμίζει γιατί η συνεχής εκπαίδευση έχει τόση σημασία.»