του Δημήτρη Διατσίδη

Η Kawasaki κατέκτησε τον Τίτλο Κατασκευαστών του FIM World Sportbike Championship 2026 στον Ιταλικό Γύρο της EICMA, γράφοντας ιστορία ως ο πρώτος κατασκευαστής που κατακτά το πρωτάθλημα στη νέα κατηγορία. Η Kawasaki εξασφάλισε τον Τίτλο στον 1ο Αγώνα, φτάνοντας τους 282 βαθμούς, με πλεονέκτημα 79 βαθμών έναντι της Triumph, ενώ απομένουν τρεις Αγώνες για την ολοκλήρωση της σεζόν.

Τέσσερις αναβάτες συνέβαλαν στη συγκομιδή βαθμών της Kawasaki στο πρώτο Πρωτάθλημα WorldSPB: οι συναθλητές της Team ProDina Kawasaki XCI, David Salvador και Antonio Torres, καθώς και οι αναβάτες της MTM Kawasaki, Loris Veneman και Xavi Artigas.

Ο Salvador είναι ο αναβάτης που έφερε τους περισσότερους βαθμούς στην Kawasaki και πρωτοπορεί στη βαθμολογία των αναβατών, μπροστά από τον Artigas, ενώ οι Torres και Veneman έχουν επίσης προσθέσει πολύτιμους βαθμούς στον κατασκευαστή καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Με αυτή την επιτυχία, η Kawasaki έχει πλέον κατακτήσει Τίτλους Κατασκευαστών σε WorldSBK, WorldSSP, WorldSSP300 και WorldSPB, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική παρουσία και επιτυχία της σε όλη την αγωνιστική διαδρομή των μοτοσυκλετών παραγωγής.

Shigemi Tanaka –Διευθύνων Σύμβουλος, Kawasaki Motors Europe

«Η Kawasaki είναι δικαιολογημένα υπερήφανη για την κατάκτηση του Τίτλου Κατασκευαστών στο πρώτο FIM World Sportbike Championship. Η επένδυσή μας σε αυτή την κατηγορία εξέλιξης μέσα στο paddock του WorldSBK ξεκινά από τις απαρχές του WorldSSP300, όπου οι ομάδες και οι αναβάτες μας κατέκτησαν 5 Τίτλους, ενώ η Kawasaki κέρδισε συνολικά 7 φορές τον Τίτλο Κατασκευαστών.

Από την αρχή γνωρίζαμε ότι δεν μπορούσαμε να επαναπαυτούμε στις προηγούμενες επιτυχίες μας, γι’ αυτό και περάσαμε από την Ninja 400 στην Ninja ZX-6R 636 ως μοτοσυκλέτα επιλογής. Η απόφαση αυτή δικαιώθηκε από τους πολλούς ταχύτερους γύρους, τις pole positions και τις νίκες που πέτυχαν οι αναβάτες της Kawasaki στη διάρκεια της σεζόν.

Φυσικά, εξελίχθηκε παράλληλα και η τεχνική υποστήριξη που παρέχουμε τόσο εκτός όσο και εντός πίστας, και μας δίνει ιδιαίτερη ενέργεια το γεγονός ότι τόσο πολλές πληροφορίες μπορούν πλέον να μοιράζονται μεταξύ των ομάδων και των αναβατών, ώστε όλοι οι αναβάτες με Ninja να επωφελούνται εξίσου. Η δέσμευσή τους ήταν απόλυτη και αυτός ο Τίτλος ανήκει τόσο σε εκείνους όσο και σε εμάς.

Δεν είμαστε υπερήφανοι μόνο για τον Τίτλο Κατασκευαστών World Sportbike του 2026, αλλά και για το γεγονός ότι, χάρη στη νέα αυτή κατηγορία, θα δούμε τον David Salvador να ανεβαίνει στην ομάδα Puccetti Kawasaki World Supersport το 2027. Αυτό αποτελεί την ιδανική απόδειξη της φιλοσοφίας μας για την εξέλιξη των αναβατών της Team Green».

Εμείς να σημειώσουμε ότι όλοι οι υπόλοιποι κατασκευαστές έχουν διαμαρτυρηθεί για το ότι η Επιτροπή των WorldSBK επέτρεψε στην Kawasaki να αγωνιστεί με την ίδια μοτοσυκλέτα με την οποία αγωνίζεται και στην κατηγορία WorldSSP, έστω με μειωμένη ιπποδύναμη, αφού το γεγονός ότι το ίδιο αγωνιστικό τριήμερο η ίδια μοτοσυκλέτα τρέχει και στην μεγαλύτερη κατηγορία, έδωσε μεγάλο πλεονέκτημα στις ομάδες που αγωνίστηκαν με Kawasaki, καθώς είχαν στη διάθεσή τους τα δεδομένα από τις ρυθμίσεις της μοτοσυκλέτας και σαφώς υπερτερούσαν σε σχέση με τον ανταγωνισμό!