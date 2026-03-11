του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Benda παρουσίασε την ανανεωμένη έκδοση του φουτουριστικού power cruiser της, την LFC 700 Pro, ένα μοντέλο που συνδυάζει εντυπωσιακή εμφάνιση με τετρακύλινδρο κινητήρα σε σειρά και δεν κρύβει ότι στοχεύει ευθέως την κατηγορία όπου κυριαρχεί η Ducati Diavel.

Αν η LFC 700 Pro θυμίζει έντονα την Diavel, αυτό δεν είναι τυχαίο. Η φιλοσοφία της σχεδίασης είναι παρόμοια: μακρύ και χαμηλό στήσιμο, τεράστιο πίσω ελαστικό και εξοπλισμός επιπέδου sportbike «ντυμένος» σε cruiser αισθητική.

Η βασική διαφορά, βέβαια, βρίσκεται στην τιμή. Ενώ η Diavel ανήκει ξεκάθαρα στην premium κατηγορία, η Benda επιχειρεί να προσφέρει ένα εξίσου εντυπωσιακό στυλ σε πολύ πιο προσιτό κόστος.

Σχεδίαση που τραβά τα βλέμματα

Αυτό ακριβώς φαίνεται να αποτελεί και τη στρατηγική της Κινεζικής εταιρείας τα τελευταία χρόνια. Η Benda έχει χτίσει τη φήμη της παρουσιάζοντας μοτοσυκλέτες που δείχνουν πολύ ακριβότερες από όσο πραγματικά είναι. Από φουτουριστικά concept μέχρι cruiser μοτοσυκλέτες παραγωγής με ποιοτικά εξαρτήματα, η συνταγή είναι ξεκάθαρη: πρώτα εντυπωσιάζεις με την εμφάνιση και στη συνέχεια με τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Η LFC 700 Pro φαίνεται να ακολουθεί πιστά αυτή τη φιλοσοφία.

Τετρακύλινδρος κινητήρας σε μια κατηγορία V-twin

Στην καρδιά της μοτοσυκλέτας βρίσκεται ένας τετρακύλινδρος σε σειρά κινητήρας 676 κ.εκ., κάτι αρκετά ασυνήθιστο για την κατηγορία των cruiser, όπου κυριαρχούν οι V-twin. Ο υγρόψυκτος κινητήρας με 16 βαλβίδες αποδίδει πλέον 84.4 ίππους στις 10,300 σ.α.λ., μια αυξημένη ισχύς από τους 77 ίππους της προηγούμενης έκδοσης.

Η ροπή παραμένει στα 60 Nm στις 8,000 σ.α.λ., ενώ ο κινητήρας έχει αναβαθμιστεί ώστε να πληροί τις προδιαγραφές εκπομπών Euro 5+.

Ποιοτικός εξοπλισμός

Στον τομέα των περιφερειακών, η LFC 700 Pro διαθέτει αρκετά στοιχεία που συναντάμε συνήθως σε ακριβότερες μοτοσυκλέτες. Στο μπροστινό σύστημα πέδησης συναντάμε Brembo με διπλούς δίσκους 320 mm και τετραπίστονες ακτινικές δαγκάνες, σε συνδυασμό με δικάναλο ABS της Bosch.

Οι αναρτήσεις προέρχονται από την KYB, ενώ το πλαίσιο και το ψαλίδι είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο, συμβάλλοντας στη συγκράτηση του βάρους για τα δεδομένα ενός μοντέλου cruiser αυτής της κατηγορίας.

Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη πίσω ανάρτηση

Μία από τις σημαντικότερες αναβαθμίσεις της έκδοσης Pro αφορά την πίσω ανάρτηση. Η Benda εξοπλίζει τη μοτοσυκλέτα με ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη αερανάρτηση διπλού θαλάμου, η οποία επιτρέπει στον αναβάτη να προσαρμόζει τόσο την απόσβεση όσο και το ύψος οδήγησης.

Το ύψος της σέλας μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 650 και 730 mm, ανάλογα με τις προτιμήσεις του αναβάτη.

Το τεράστιο πίσω ελαστικό

Φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει το χαρακτηριστικό που έκανε γνωστό το αρχικό μοντέλο: το τεράστιο πίσω ελαστικό. Η LFC 700 Pro διατηρεί την εντυπωσιακή εμφάνιση με πίσω ελαστικό 300 mm σε ζάντα 18 ιντσών, σε συνδυασμό με μπροστινή ζάντα 19 ιντσών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προηγούμενη έκδοση διέθετε ακόμη φαρδύτερο ελαστικό, 310 mm, κάτι που σημαίνει ότι η νέα έκδοση είναι ελαφρώς πιο «συγκρατημένη», χωρίς όμως να χάνει τον εντυπωσιακό της χαρακτήρα.

Φουτουριστική αισθητική

Σε επίπεδο σχεδίασης, η LFC 700 Pro μοιάζει σαν να έχει βγει απευθείας από έκθεση concept μοτοσυκλετών. Οι αιχμηρές γραμμές, ο φουτουριστικός φωτισμός και τα κρυμμένα δευτερεύοντα φώτα στα πλαϊνά του ρεζερβουάρ δημιουργούν μια εικόνα βγαλμένη από ταινία επιστημονικής φαντασίας και την κάνουν πολύ διαφορετική από τα παραδοσιακά μοντέλα cruiser.

Τιμή που κάνει τη σύγκριση με την Diavel ενδιαφέρουσα

Η μοτοσυκλέτα θα κυκλοφορήσει αρχικά στην Ευρώπη με τιμή εκκίνησης 12,499 ευρώ, πριν από φόρους και κόστη εισαγωγής.

Και εδώ ακριβώς γίνεται ενδιαφέρουσα η σύγκριση με την Diavel. Μπορεί να μην διαθέτει το κύρος ή τη θηριώδη δύναμη του L-twin κινητήρα της ναυαρχίδας της Ducati, όμως τα τεχνικά χαρακτηριστικά της δείχνουν ότι δεν πρόκειται απλώς για μια φθηνή απομίμηση.

Με τετρακύλινδρο κινητήρα, φρένα Brembo, αναρτήσεις KYB, ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη αερανάρτηση και το εντυπωσιακό πίσω ελαστικό, η LFC 700 Pro μοιάζει περισσότερο με μια εναλλακτική πρόταση για όσους θέλουν την εκκεντρική εμφάνιση μιας Diavel αλλά σε πολύ πιο προσιτή τιμή.