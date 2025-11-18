

του Νεκτάριου Διατσίδη

συνεργάστηκαν Γιάννης Περιστεράς και Δημήτρης Διατσίδης

Φωτογραφία: Σπύρος Πατμανίδης

Οδηγούμε μαζί με τον Έλληνα Πρωταθλητή Γιάννη Περιστερά, την κορυφαία έκδοση Factory της Aprilia RS 660, λαμβάνοντας την πρώτη εντύπωση από αυτή την ειδικά σχεδιασμένη μοτοσυκλέτα για απόδοση, η οποία αναμένεται να πρωτοστατήσει το 2026 στο νέο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Sportbike

H RS 660 Factory είναι η απόλυτη “sportbike” και το δείχνει από την πρώτη ματιά, καθώς διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά, από τα αεροδυναμικά πτερύγια μέχρι τα εκτεθειμένα στο μάτι μηχανικά της μέρη, που συνθέτουν τον απόλυτο σπορ χαρακτήρα της. Η αεροδυναμική είναι το πρώτο εντυπωσιακό στοιχείο και σίγουρα παίζει σημαντικό ρόλο στις επιδόσεις και στο κράτημα της μοτοσυκλέτας, αν και οι ταχύτητες για να δουλέψει με περισσότερη ένταση πρέπει να είναι πολύ υψηλές όπως και η δύναμη του κινητήρα, όμως όταν το κάθε δέκατο ή εκατοστό του δευτερολέπτου μετράει στον χρόνο γύρου, είναι πλέον απαραίτητη η εξέλιξή της ακόμα και σε μικρότερες κατηγορίες σπορ μοτοσυκλετών όπως αυτή.

Η εξωτερική εντυπωσιακή εμφάνιση δεν κρύβει εντελώς τον δικύλινδρο εν σειρά κινητήρα των 659 κ.εκ., το πλαίσιο και τις αναρτήσεις που είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία για αυτή την ενδιάμεση κατηγορία σπορ μοτοσυκλέτας. Η τοποθέτηση του κινητήρα με κλίση προς τα εμπρός λαμβάνει τις δυνάμεις του πλαισίου σε μεγαλύτερη κλίμακα, ενώ εξασφαλίζει περαιτέρω ακαμψία και μείωση βάρους. Το αλουμινένιο ελαφρύ πλαίσιο συνεργάζεται με τις κορυφαίες αναρτήσεις Öhlins, τόσο με το πιρούνι εμπρός, όσο και με το πίσω αμορτισέρ – χωρίς μοχλικό – το οποίο εξασφαλίζει μικρότερο βάρος, λιγότερη μη αναρτώμενη μάζα, αλλά και χαμηλότερο κόστος. Εδώ κάνει εντύπωση η τοποθέτησή του με το δοχείο διαστολής στο κάτω εσωτερικό μέρος, σε ένα σημείο που με την αλλαγή της γωνίας του αμορτισέρ στη συμπίεση, έχει μικρότερη διαδρομή ως μη αναρτώμενη μάζα και δημιουργεί ροπή στρέψης που βοηθά τη λειτουργία της απόσβεσης.

Η τοποθέτηση του πίσω αμορτισέρ έχει πολύ σημαντικό ρόλο σε πολύ οριακές καταστάσεις. Οι ταλαντώσεις που μπορεί να δημιουργηθούν σε μία μοτοσυκλέτα κάτω από πολύ πίεση στην οδήγηση και σε συνδυασμό αυξομειώσεων της πρόσφυσης από πολλούς παράγοντες όπως της επιφάνειας της ασφάλτου, της απότομης συμπεριφοράς του ελαστικού και του συντονισμού όλων των παραπάνω, με την συγκεκριμένη τοποθέτηση του αμορτισέρ στο ψαλίδι, μπορεί να υπάρχει καλύτερη απόσβεση και λιγότερη καταπόνηση του πλαισίου αλλά και του ψαλιδιού. Αυτοί οι συντονισμοί και οι στρεβλώσεις του πλαισίου και του ψαλιδιού είναι ορατοί πλέον από της κάμερες υψηλής ανάλυσης σε συνδυασμό με αργή κίνηση όταν παρακολουθούμε τους αγώνες και τις δοκιμές του MotoGP, με τις μοτοσυκλέτες αυτές να φτάνουν στα όριά τους. Η τεχνογνωσία του MotoGP στη συνέχεια περνά στις μοτοσυκλέτες παραγωγής και ειδικά σε μοτοσυκλέτες που προορίζονται για άλλες κατηγορίες αγώνων. Και η Aprilia φροντίζει να υπάρχει μεγάλη σύνδεση της τεχνογνωσίας των αγώνων με τις μοτοσυκλέτες παραγωγής.

Με όλα τα παραπάνω φυσικά και τα φρένα πρέπει να επιβραδύνουν αποτελεσματικά τη μοτοσυκλέτα και η Brembo φροντίζει να εξασφαλίσει δυνατό φρενάρισμα, ενώ εντύπωση κάνει και η χαμηλή τοποθέτηση της εξάτμισης που συμβάλει στην κατανομή βάρους για ακόμη καλύτερο φρενάρισμα αλλά και καλύτερη συμπεριφορά στις στροφές.

Με την πανέμορφη λοιπόν RS 660 Factory και τα\ slick ελαστικά Pirelli Diablo Superbike SC1 να έχουν ζεσταθεί στο γκαράζ του Γιάννη Περιστερά και με τον έλεγχο τον πιέσεων να έχει γίνει από τον ίδιο, ξεκίνησε η δοκιμή στην πρώτη ημέρα των Extreme Trackdays με τον καιρό να είναι ιδανικός. Οι πρώτοι γύρου έπρεπε να έχουν γρήγορο ρυθμό ώστε τα ελαστικά να μην κρυώσουν και η RS 660 Factory ήταν σύμμαχος στην ευκολία χειρισμών ώστε να πηγαίνει γρήγορα χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.

Με τον δικύλινδρο εν σειρά κινητήρα να ζεσταίνεται στη θερμοκρασία λειτουργίας, η διαθέσιμη ροπή και η ισχύς είναι εκεί για να περάσει με αποτελεσματικότητα στην άσφαλτο. Ο κινητήρας που προέρχεται ουσιαστικά από το MotoGP με την μείωση όμως των δύο επιπλέον κυλίνδρων της RSV4, έχει την εξέλιξη της ροής αερίων που προέρχεται από τους αγώνες στην κορυφαία κατηγορία και οι 105 ίπποι στις 10,400 σ.α.λ. έρχονται αβίαστα καθώς η μέγιστη ροπή των 70 Nm στις 8,400 σ.α.λ. έχει ομαλή καμπύλη απόδοσης πριν και μετά από αυτές τις στροφές χωρίς να αφήνει την παραμικρή ενδιάμεση αισθητή μείωσή της. Έτσι η επιτάχυνση είναι «γεμάτη» και γρήγορα οι χρόνοι γύρου βελτιώνονται σε κάθε σημείο επιτάχυνσης μέσα στην πίστα.

Τα δυνατά σημεία της RS 660 Factory ωστόσο είναι πολλά. Κάθε λεπτομέρεια στον σχεδιασμό της αποσκοπεί στο να κερδίσει τον ανταγωνισμό. Οι δύο κύλινδροι παρέχουν περισσότερη ροπή, ενώ η ισχύς είναι αρκετά υψηλή. Ο συμπαγής κινητήρας και η αποδοτική λειτουργία του συμβάλουν στην ευελιξία της μοτοσυκλέτας αλλά και στην μικρότερη αδράνεια των περιστρεφόμενων μαζών. Το κέρδος είναι μεγάλο και αμέσως αντιληπτό, με την οδήγηση να είναι εύκολη και τη διαγραφή της ιδανικής γραμμής στην πίστα να ακολουθείται χωρίς ανοίγματα της τροχιάς στην επιτάχυνση. Στις αλλαγές κατεύθυνσης είναι πολύ ευέλικτη και εύκολα περνάει από τα σικέιν στην επιθυμητή τροχιά. Το βάρος με υγρά είναι μόλις στα 183 κιλά και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα που φαίνεται μέσα στην πίστα σε κάθε σημείο.

Οι αναρτήσεις της Öhlins με τις πλήρης ρυθμίσεις βοηθούν στην διατήρηση της σωστής γεωμετρίας της μοτοσυκλέτας στις αλλαγές φορτίων. Σε κάθε στροφή της πίστας και σε κάθε διαφορετικό γύρο η σταθερότητα μαζί με την ευελιξία δίνουν περισσότερη αυτοπεποίθηση για περισσότερα χιλιόμετρα και πιο πολύ πλάγιασμα. Χαρακτηριστικά στις παρατεταμένες στροφές 11 και 12, το άνοιγμα του γκαζιού απλά περνούσε τη δύναμη στο δρόμο, με αποτέλεσμα η έξοδος να γίνεται με πολλά χιλιόμετρα, μεγάλη κλίση ακόμα και με μικρή πλαγιολίσθηση, δείχνοντας ότι αυτός ο τρόπος οδήγησης της μεσαίας κατηγορίας μπορεί να κάνει χρόνους κοντά στις πιο δυνατές superbike. Ειδικά όταν στα χειριστήρια είναι ένας οδηγός όπως ο Πρωταθλητής Γιάννης Περιστεράς, που θα αγωνίζεται με μια τέτοια μοτοσυκλέτα στο WorldSPB το 2026!

Η αεροδυναμική της RS 660 Factory βοηθάει πολύ στην ευθεία με χαμηλές αντιστάσεις και ομαλή ροή του αέρα γύρω από το κράνος, επιτρέποντας πιο σταθερή ορατότητα για το σημείο φρεναρίσματος της 1ης στροφής. Στις στροφές 1, 2, 3, και 4, τα πλαϊνά του φέρινκ και τα αεροδυναμικά βοηθήματα συνεχίζουν να διατηρούν μια ομαλή ροή του αέρα που δίνει και την ανάλογη σταθερότητα. Τα φρένα συμπληρώνουν την καλή επίδοση της μοτοσυκλέτας στην πίστα, ενώ και το κιβώτιο ταχυτήτων που έχει την ικανότητα αλλαγής ταχυτήτων ακόμα και με λίγο φορτίο, συμβάλει στην ακόμα πιο γρήγορη αλλαγή και τη μετάδοση ροπής χωρίς έντονη διακοπή.

Φυσικά δε λείπουν και τα απαραίτητα ηλεκτρονικά βοηθήματα. Το σύστημα APRC με μονάδα αδράνειας 6 αξόνων φροντίζει τη διαχείριση της πρόσφυσης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με όλες της δυνατότητες ρύθμισης, ενώ δεν λείπουν οι βασικές πλέον ρυθμίσεις του φρένου του κινητήρα και της λειτουργίας του ABS.

Η απόλυτη sportbike βοήθησε αμέσως στο να κατέβουν οι χρόνοι από την πρώτη κιόλας ημέρα των Extreme Trackdays και η ανυπομονησία για τη δεύτερη ήταν στο κατακόρυφο. Και τη δεύτερη μέρα οι χρόνοι γύρου δεν άργησαν να κατέβουν σχεδόν δυο δευτερόλεπτα φτάνοντας τον χρόνο που προσωπικά μπορούσα να κάνω με την RSV4 Factory. Αυτή η απόδοση φυσικά προήλθε από τη φιλικότητα της μικρότερης μοτοσυκλέτας, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι είναι και εύκολο το έργο του Γιάννη Περιστερά. Μπορεί να είναι η κατάλληλη μοτοσυκλέτα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Sportbike, αλλά τα δυνατά της σημεία χρειάζονται την κατάλληλη διαχείριση και όλοι ευχόμαστε να δούμε τον Έλληνα Πρωταθλητή στο πρώτο σκαλί του βάθρου σε πολλούς Αγώνες στο μέλλον.

RS 660 Factory – TEXNIKA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κινητήρας Δικύλινδρος εν σειρά, 4 βαλβίδες ανά κύλινδρο, υγρόψυκτος με Ride-By-Wire

Κυβισμός 659 cc

Διάμετρος x διαδρομή 81 x 63.93 mm

Μέγιστη ισχύς 105 HP (77.2 kW) @ 10,400 rpm

Μέγιστη ροπή 70 Nm @ 8,400 rpm

Κιβώτιο 6 σχέσεων

Συμπλέκτης Πολύδισκος υγρός συμπλέκτης με σύστημα υποβοήθησης και περιορισμένης ολίσθησης

Πλαίσιο Δύο δοκών αλουμινίου

Ανάρτηση εμπρός Ανεστραμμένο πιρούνι Öhlins Ø 43 mm, πλήρως ρυθμιζόμενο, διαδρομή

τροχού 120 mm

Ανάρτηση πίσω Μονό αμορτισέρ Öhlins, πλήρως ρυθμιζόμενο, διαδρομή τροχού 130 mm

Φρένο εμπρός Διπλοί πλευστοί δίσκοι Ø 320 mm. Brembo ακτινικές δαγκάνες

Φρένο πίσω Δίσκος Ø 220 mm. Δαγκάνα Brembo

Τροχός εμπρός Χυτός 17″ x 3.5”

Τροχός πίσω Χυτός 17″ x 5.5”

Ύψος σέλας 820 mm

Χωρητικότητα

ρεζερβουάρ 15 lt

Βάρος με υγρά* 183 Kg

Βασικός εξοπλισμός

Full LED προβολείς και φλας. Ενσωματωμένη οθόνη 5” TFT. Διακόπτες τιμονιού με οπίσθιο φωτισμό. APRC με μονάδα αδρανείας 6 αξόνων: Χάρτες κινητήρα (AEM), Φρένο κινητήρα (AEB), Cornering ABS (3 χάρτες και αποτροπή ανύψωσης πίσω τροχού), Traction Control (ATC), Wheelie Control (AWC), Aprilia Launch Control (ALC), 5 Riding Modes. Cruise Control (ACC). Aprilia Quick Shift (AQS). Μεταλλικά σωληνάκια φρένων

* Σύμφωνα με το πρότυπο VO (EU) 168/2013, με όλα τα υγρά, βασικό εξοπλισμό και καύσιμο στο 90% της

χωρητικότητας του ρεζερβουάρ