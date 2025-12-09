του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Kove αποκάλυψε ότι θα κυκλοφορήσει δύο Enduro μοντέλα χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα MX. Οι προδιαγραφές είναι περιορισμένες, αλλά γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένας κινητήρας που προέρχεται από το απαιτητικό Ράλι Dakar και έχει την ίδια αντοχή και απόδοση.

Η Kove φαίνεται να είναι ο επόμενος μεγάλος κατασκευαστής από την Κίνα που αξίζει να προσέξουμε. Η επιτυχία της Kove 450 Rally λαμβάνει διθυραμβικές κριτικές, όχι μόνο για τις δυνατότητές της αλλά και για την αξία της, ενώ η εταιρεία κατέλαβε τη 15η θέση συνολικά στο Ράλι Dakar χρησιμοποιώντας αυτή την πλατφόρμα. Επίσης είναι γνωστό το γεγονός ότι η Kove παράγει μοτοσυκλέτες motocross με δύο μοντέλα μέχρι στιγμής, τα MX250 και MX450, μια σειρά που τώρα πρόκειται να διπλασιαστεί.

Η Kove αποκάλυψε πρόσφατα ότι θα προσθέσει τα Enduro μοντέλα 250 και 450 στην γκάμα της για την εκτός δρόμου χρήση. Οι ακριβείς λεπτομέρειες παραμένουν λίγες, αλλά η νέα σειρά Enduro θα κυκλοφορήσει σε λιγότερο από έναν μήνα μετά την επίσημη παρουσίαση των MX250 και MX450 στο Ηνωμένο Βασίλειο, αν και δεν γνωρίζουμε ακόμη την τιμή τους. Η Kove ωστόσο λέει ότι αυτές οι λεπτομέρειες θα αποκαλυφθούν στο άμεσο μέλλον.

Μαζί με την τιμή, αναμένουμε να δούμε και έναν πλήρη πίνακα προδιαγραφών για τα μοντέλα 250 και 450. Ξέρουμε ότι και οι δύο μοτοσυκλέτες θα χρησιμοποιούν μονοκύλινδρους κινητήρες όπως στις εκδόσεις MX250 και MX450 με τον κινητήρα των 250 κ.εκ. να αποδίδει 38 ίππους και 25 Nm ροπής, ενώ αυτός των 450 κ.εκ. να φτάνει τους 61.1 ίππους και 50 Nm ροπής. Έτσι, αναμένουμε παρόμοιες επιδόσεις και από τα Enduro μοντέλα. Η Kove έχει δηλώσει ότι η νέα 450 Enduro θα επωφεληθεί από έναν κινητήρα προδιαγραφών Dakar και αυτό είναι πιθανόν το πιο συναρπαστικό στοιχείο που γνωρίζουμε γι’ αυτά τα μοντέλα. Ωστόσο, το τι ακριβώς σημαίνει κινητήρας προδιαγραφών Dakar, μένει να αποσαφηνιστεί, όπως και οι υπόλοιπες προδιαγραφές της μοτοσυκλέτας που μπορεί να είναι διαφορετικές.

Οι αναρτήσεις θα είναι πλήρως ρυθμιζόμενα ανεστραμμένα πιρούνια 49mm εμπρός και πίσω θα υπάρχει ένα πλήρως ρυθμιζόμενο μονό αμορτισέρ της Yuan. Και πάλι, όπως στα μοντέλα MX, η σειρά Enduro θα εξοπλιστεί με φρένα Taisko, με διπίστονη πλευστή δαγκάνα μπροστά και μονοπίστονη πλευστή δαγκάνα πίσω.

Η Kove θέλει να καλύψει πολλές απαιτήσεις. Πέρα από τους αγώνες enduro, οι νέες μοτοσυκλέτες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για ημερήσιες βόλτες και ακόμη και για καθημερινή μετακίνηση όταν χρειάζεται. Αυτό που θα είναι το πιο εντυπωσιακό στην οδήγηση εκτός δρόμου, θα είναι η δυνατότητα της έκδοσης Dakar να κινηθεί πραγματικά γρήγορα ξεπερνώντας κάθε δυσκολία σε απαιτητικά εδάφη, εκεί όπου η δύναμη και η αντοχή του κινητήρα παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο.