του Νεκτάριου Διατσίδη

Η ΚΤΜ 160 Duke κατασκευάζεται από την Bajaj, τον πλέον πλειοψηφικό μέτοχο της KTM, οπότε θα έχει καλή ποιότητα και απόδοση για να απευθυνθεί στους αρχάριους αναβάτες που θέλουν κάτι περισσότερο και κάποια χαρακτηριστικά από τα μεγαλύτερα μοντέλα Duke. Για κάποιους αναβάτες, η σειρά Duke της KTM είναι απλώς η πιο σπορ πλευρά «γυμνών» μοτοσυκλετών της Αυστριακής εταιρείας.

Η 160 Duke, που μοιάζει να είναι διάδοχος των παλαιών 125 και 200 Duke, τροφοδοτείται από έναν υγρόψυκτο μονοκύλινδρο κινητήρα 164.2 κυβικών, με ισχύ 19 ίππων στις 9,500 σ.α.λ. και ροπή 15.5 Nm στις 7.500 σ.α.λ. Το πλαίσιο είναι το γνώριμο χωροδικτύωμα της KTM με ψαλίδι αλουμινίου, και συνδυάζεται με αναρτήσεις WP Apex με ανάποδο πιρούνι μπροστά και μονό αμορτισέρ WP πίσω. Η πέδηση γίνεται με έναν δίσκο 320mm μπροστά και 230mm πίσω, με δικάναλο ABS και δυνατότητα απενεργοποίησης. Υπάρχει επίσης οθόνη LCD 5 ιντσών με δυνατότητα σύνδεσης smartphone, πλοήγηση, και έλεγχο κλήσεων και μουσικής – πολύ εξελιγμένα πράγματα για μια μοτοσυκλέτα αυτής της κατηγορίας.

Οι προδιαγραφές είναι εξαιρετικές, αλλά το πιο σημαντικό είναι τι αντιπροσωπεύει η 160 Duke. Η KTM βάζει επιτέλους ξανά τις μικρές μοτοσυκλέτες στον πυρήνα της γκάμας της. Δεν είναι πλέον απλώς καλό να υπάρχουν, αλλά είναι πλέον βασική προτεραιότητα. Αυτή η αλλαγή οφείλεται ξεκάθαρα στην Bajaj, η οποία κυριολεκτικά έσωσε την KTM από την οικονομική κατάρρευση νωρίτερα φέτος. Η Ινδική εταιρεία έδωσε ένεση 800 εκατομμυρίων ευρώ στην επιχείρηση, πήρε τον έλεγχο και φαίνεται έτοιμη να επενδύσει ξανά στα μοντέλα που πουλάνε περισσότερο.

Στην Ασία και σε τμήματα της Ευρώπης, τα μοντέλα μικρού κυβισμού της KTM είναι αυτά που φέρνουν τα πραγματικά έσοδα. Αυτά δημιουργούν όγκο πωλήσεων, διατηρούν την πιστότητα των αναβατών και δίνουν στους ανθρώπους ένα προσιτό πρώτο βήμα προς τα μεγαλύτερα μοντέλα. Όταν η KTM άρχισε να τα παραμελεί, ήταν μια από τις πιο λανθασμένες αποφάσεις της προηγούμενης διοίκησης. Η Bajaj, απ’ την άλλη, φαίνεται να καταλαβαίνει τι συμβαίνει στην πραγματικότητα.

Σίγουρα, η KTM εξακολουθεί να έχει μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε χρέη να αποπληρώσει, αλλά αν η Bajaj κατευθύνει σωστά την εταιρεία, η 160 Duke μπορεί να γίνει κάτι περισσότερο από μια καλή μοτοσυκλέτα για αρχάριους. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι το μοντέλο αυτό απευθύνεται κυρίως σε αγορές όπως οι Φιλιππίνες, η Ταϊλάνδη και η Ινδονησία, όπου το πάθος για τις μοτοσυκλέτες είναι τεράστιο αλλά η αγοραστική δύναμη περιορισμένη, οπότε μπορεί να αποτελέσει ένα όχημα πόθου για τους εκεί αγοραστές.

Η νέα μικρή Duke μας δείχνει ότι η μοτοσυκλέτα δεν πρέπει να πάψει να είναι προσιτή στην αγορά της. Είναι ένα σημάδι για την KTM ότι οι μικρότερες μοτοσυκλέτες της μπορεί επιτέλους να έχουν μεγάλο μερίδιο στην παγκόσμια αγορά και να παραμένουν αξιόλογες με χαμηλό κόστος απόκτησης.