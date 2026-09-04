του Νεκτάριου Διατσίδη

Η τεχνολογικά προηγμένη αλλά δελεαστικά ωμή KTM 450 SMR εξακολουθεί να αποτελεί το σημείο αναφοράς για την αγωνιστική Supermoto. Επιδόσεις, ρυθμός, σκοπός: η έκδοση του 2027 διατηρεί όλα τα κορυφαία χαρακτηριστικά της κατηγορίας, αλλά αποκτά μια νέα, πιο αιχμηρή εμφάνιση και διευρυμένη κάλυψη μέσω της νέας Premium Εργοστασιακής Εγγύησης.

Η ισχύς και η ευελιξία συνδυάζονται με αμείλικτο αποτέλεσμα στην KTM 450 SMR του 2027. Ο κινητήρας SOHC των 450 κ.εκ. αποτελεί την εξαιρετικά άμεση, συμπαγή, ελαφριά και εκρηκτική καρδιά της μοτοσυκλέτας, που «ουρλιάζει» για να κάνει χρόνους στην πίστα, ενώ οι επιδόσεις ενισχύονται από πολλαπλές χαρτογραφήσεις, traction control, launch control και συμπλέκτη ολίσθησης SUTER. Η πρόσφυση είναι το παν. Το πακέτο ισχύος, τηρώντας το όριο θορύβου των 109 dB της FIM, συγκρατείται από ενισχυμένες βάσεις και πλαισιώνεται από το μινιμαλιστικό αλλά αξιόπιστο πλαίσιο, το οποίο κρατά ολόκληρη τη μοτοσυκλέτα σταθερή και κάνει την επιλογή γραμμής εύκολη υπόθεση. Τα πλαγιολισθήματα του πίσω μέρους γίνονται δεύτερη φύση.

Η αγωνιστική σχεδιαστική φιλοσοφία διαπερνά κάθε πτυχή της KTM 450 SMR. Από την εργονομία, τη συγκέντρωση των μαζών στο κέντρο, τα σμιλεμένα πλαστικά, που εξασφαλίζουν επιθετική θέση οδήγησης, και την έμφαση στην ευκολία συντήρησης, μέχρι το εύκολο στο καθάρισμα και την αντικατάσταση φίλτρο αέρα, το βιδωτό κλείσιμο του ψυγείου και τα υπόλοιπα εξαρτήματα. Η ανάρτηση WP XACT, με πιρούνια 48 mm κλειστού φυσιγγίου, και το βελτιστοποιημένο πίσω αμορτισέρ αποτελούν κορυφαίες προσθήκες και είναι πλήρως ρυθμιζόμενα. Αυτό σημαίνει ότι η KTM 450 SMR μπορεί να προσαρμοστεί τόσο σε μια άσφαλτο που είναι εντελώς λεία, όσο και να ανταποκριθεί σε χώμα και άλματα Supermoto. Τα φρένα Brembo εγγυώνται κορυφαία δύναμη πέδησης.



Η KTM 450 SMR είναι ένα απολαυστικό παιχνίδι για την πίστα, αλλά ταυτόχρονα και ένα όπλο για τη νίκη, καθώς κατέκτησε τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Supermoto της FIM το 2025 μαζί με τον Lukas Höllbacher στην κατηγορία S1GP. Οι τεχνικές προδιαγραφές θα δοκιμάσουν τις ικανότητες του αναβάτη και θα προκαλέσουν τον αγωνιζόμενο να κυνηγήσει εκείνα τα επιπλέον δέκατα του δευτερολέπτου ή να κατακτήσει μία ακόμη θέση. Με το χαρακτηριστικό πορτοκαλί χρώμα, ενισχυμένο από μαύρα προστατευτικά χεριών, στεφάνια τροχών, τελικό εξάτμισης και σέλα, το οπτικό αποτέλεσμα αποπνέει μια αίσθηση απειλής που παραπέμπει ξεκάθαρα στη νίκη. Όπως πάντα, ο κατάλογος KTM PowerParts διαθέτει μεγάλη γκάμα αξεσουάρ και επιλογών για ακόμη περισσότερη εξατομίκευση ή ακόμη μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα στα υψηλότερα επίπεδα του αθλήματος.

Οι μοτοσυκλέτες KTM συνοδεύονται από τη βασική εργοστασιακή εγγύηση, προσφέροντας σιγουριά σε κάθε αναβάτη που θέλει να πιέσει τα όρια με την KTM 450 SMR. Ωστόσο, το πακέτο έχει ενισχυθεί με τη νέα Premium Εργοστασιακή Εγγύηση, προσφέροντας επιπλέον ηρεμία χωρίς κανένα επιπλέον κόστος.

Αξιοποίησε τις δυνατότητές της και κάνε τη διαφορά στην πίστα με την KTM 450 SMR του 2027. Διαθέσιμη για παραγγελία από τον Σεπτέμβριο σε εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους KTM. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα KTM.com.