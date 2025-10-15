του Νεκτάριου Διατσίδη

Η KTM 990 RC R πλησιάζει. Η κύρια Supersport μοτοσυκλέτα της KTM είναι έτοιμη να απογειώσει τη συγκίνηση στο δρόμο και να μειώσει τα δευτερόλεπτα στις πίστες και τις track day εμπειρίες.

Η KTM 990 RC R είναι μια υψηλών προδιαγραφών και εκλεπτυσμένη “RC” πρόταση για αναβάτες που θέλουν να ανεβάσουν παλμούς, αλλά είναι επίσης σχεδιασμένη με εργονομία κατάλληλη για καθημερινή χρήση – προσφέροντας έτσι το καλύτερο και από τους δύο κόσμους. Αυτό το μοντέλο αποτελεί τη βάση της νέας πλατφόρμας KTM 990 RC R που αναμένεται να επαναπροσδιορίσει την αντίληψη για την απόδοση, το στυλ και τη διασκέδαση στην επόμενη γενιά της κατηγορίας Supersport.

Η KTM 990 RC R είναι η φυσική εξέλιξη της σειράς KTM RC και είναι αποτέλεσμα πολυετούς ανάπτυξης, βασισμένης σε τεράστιο όγκο δεδομένων από το Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της KTM, καθώς και αεροδυναμικών δεδομένων από το αγωνιστικό της πρόγραμμα. Κατασκευασμένη και συναρμολογημένη στην Αυστρία, διαθέτει χαλύβδινο πλαίσιο ειδικής σχεδίασης (με χυτό αλουμινένιο υποπλαίσιο), προσφέροντας άμεση αίσθηση στο μπροστινό μέρος και την απαραίτητη ακαμψία κατά την επιτάχυνση για απόλυτη σταθερότητα – διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία.

Ο κινητήρας LC8c 57 κιλών, προδιαγραφών EURO5+, αποδίδει 103 Nm ροπής και 130 ίππους, εκτοξεύοντας τη μοτοσυκλέτα από κάθε κόκκινο φανάρι σαν να ξεκινά από την πρώτη σειρά του grid.

Το αγωνιστικό DNA είναι εμφανές από την εμφάνιση της KTM 990 RC R – με αεροδυναμική σχεδιασμένη σε αεροσήραγγα, φρένα Brembo HyPure 320 mm με 4πίστονες δαγκάνες, αεροδυναμικό φέρινγκ, ανάρτηση WP APEX και οθόνη TFT 8,8” που εμφανίζει τις επιλογές οδήγησης: RAIN, STREET, SPORT και CUSTOM. Οι προαιρετικές επιλογές Ride Modes περιλαμβάνουν TRACK και δύο ακόμα CUSTOM Modes, με τηλεμετρία όπως γωνία κλίσης και άνοιγμα γκαζιού, καθώς και τα τέσσερα εξελιγμένα ABS Modes: STREET, SPORT, SUPERMOTO+ και SUPERMOTO ABS.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της KTM 990 RC R μαρτυρούν ξεκάθαρα την αγωνιστική καταγωγή του project, αλλά ο στόχος της KTM είναι να προσφέρει μια εντυπωσιακή και αποδοτική μοτοσυκλέτα για αναβάτες που θέλουν να τραβούν τα βλέμματα στο δρόμο. Αυτό φαίνεται στη θέση οδήγησης που είναι READY TO RACE, αλλά σχεδιασμένη για μεγαλύτερη άνεση στις μακρύτερες διαδρομές. Η εργονομία αυτή προσφέρει στήριξη και σωστή θέση σε γόνατα, χέρια και βραχίονες, ενώ τα ρυθμιζόμενα μαρσπιέ προσαρμόζονται για ψηλότερους ή κοντύτερους αναβάτες. Το βάρος έχει μειωθεί όπου είναι δυνατόν και η πρακτικότητα ενισχύεται με λεπτομέρειες όπως το μεγάλο ρεζερβουάρ 16 λίτρων που προσφέρει ικανοποιητική αυτονομία.

Η παραγωγή της KTM 990 RC R ξεκινά τον Οκτώβριο του 2025 και λίγο αργότερα θα αρχίσει να διατίθεται από τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες KTM.

Riaan Neveling, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ MARKETING ΤΗΣ KTM:

«Στην KTM μας αρέσει η ζωή σε γρήγορους ρυθμούς και η KTM 990 RC R είναι μια μοτοσυκλέτα που ανυπομονούσαμε να αποκαλύψουμε εδώ και καιρό. Γιατί; Γιατί ενώ διαθέτουμε δυνατά μοντέλα σε όλες μας τις κατηγορίες και τεχνολογική υπεροχή, γνωρίζαμε πως έλειπε μια μοτοσυκλέτα που να ενθουσιάζει έναν συγκεκριμένο τύπο αναβάτη. Κυριαρχούμε στα μοντέλα Naked, τα Adventure και φυσικά στα Offroad, αλλά αυτή είναι η έκφραση που θέλαμε να προσφέρουμε. Είναι η σύνδεσή μας με την προσπάθεια της RED BULL KTM FACTORY RACING στο MotoGP και η έξοδος για την πληθώρα δεδομένων που συγκέντρωσε το R&D τμήμα μας στο Mattighofen».

Η πορεία της KTM 990 RC R από τη σύλληψη στην υλοποίηση παρουσιάζεται μέσα από μια ειδική σειρά βίντεο στο YouTube.

Αναβάτες, αγωνιζόμενοι και αυθεντικοί λάτρεις της απόδοσης μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των εκδόσεων πορτοκαλί και μαύρου της KTM 990 RC R του 2026.

Η KTM παραμένει πιστή στο DNA του READY TO RACE και ο αφοσιωμένος αναβάτης πίστας δεν αποτελεί εξαίρεση. Τον Φεβρουάριο του 2026, η KTM 990 RC R TRACK θα κάνει το ντεμπούτο της – μια καθαρόαιμη αγωνιστική μοτοσυκλέτα αποκλειστικά για χρήση σε πίστα, κατασκευασμένη για να προσφέρει επιδόσεις απευθείας από τη γραμμή παραγωγής του Mattighofen. Διαθέσιμη προς παραγγελία μέσω των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων KTM, η RC R TRACK δεν είναι απλώς μια μετατροπή street μοντέλου. Έχει απογυμνωθεί από περιττά εξαρτήματα και εξοπλιστεί με βασικά στοιχεία για σοβαρή χρήση στην πίστα – περιλαμβάνει μειωμένο πίνακα οργάνων, εξειδικευμένα ηλεκτρονικά, αφαίρεση του ρυθμιστή ABS modulator, απευθείας γραμμές φρένων, κιβώτιο βελτιστοποιημένο για χρήση σε πίστα και άλλα. Οι πλήρεις τεχνικές λεπτομέρειες θα αποκαλυφθούν στις αρχές Φεβρουαρίου 2026.

Επιπλέον, η KTM ετοιμάζεται να λανσάρει το KTM 990 RC R CUP στην Ευρώπη την άνοιξη του 2026. Σχεδιασμένο για αναβάτες που θέλουν να εξελιχθούν πέρα από τα απλά track days, το Κύπελλο προσφέρει ένα προσιτό σημείο εισόδου στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς την πίεση του ανταγωνισμού με επαγγελματίες. Για ακόμα πιο πλούσια εμπειρία, επαγγελματίες αναβάτες της KTM θα παρίστανται σε κάθε Γύρο, προσφέροντας καθοδήγηση και συμβουλές για την εξέλιξη των συμμετεχόντων. Το Κύπελλο θα είναι ανοικτό τόσο για την street έκδοση όσο και για την KTM 990 RC R TRACK.

Στις φωτογραφίες κίνησης του μοντέλου, ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής Dani Pedrosa οδηγεί το νέο μοντέλο στην πίστα, στα πλαίσια της εξέλιξης του, καθώς ο Ισπανός είναι Δοκιμαστής της ΚΤΜ στο MotoGP.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Κύπελλο, επισκεφθείτε την KTM.com