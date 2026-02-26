του Νεκτάριου Διατσίδη

Οι αγωνιστικές καταβολές της KTM 990 RC R έχουν ήδη γίνει αισθητές στον δρόμο, αλλά αυτή η συναρπαστική μοτοσυκλέτα «χαμαιλέοντας» άλλαξε μορφή: η KTM 990 RC R TRACK έφτασε και είναι μια απογυμνωμένη, ενισχυμένη μηχανή αδρεναλίνης, έτοιμη για χρήση σε πίστα. Αυτή η μοτοσυκλέτα διψά για ταχύτητα και αναζητά στόχο.

Σχεδόν τα πάντα στη νέα KTM 990 RC R TRACK μπορούν να περιγραφούν με αριθμούς.

0: συμβιβασμοί για μια καθαρόαιμη supersport μοτοσυκλέτα που δεν είναι νόμιμη για χρήση στον δρόμο. Φώτα, καθρέφτες, πλαϊνό σταντ και άλλες απαιτήσεις δρόμου έχουν αφαιρεθεί, αντικατασταθεί από μια υψηλής αξίας – αλλά και φιλική για αρχάριους – αγωνιστική διαμόρφωση έτοιμη για πίστα. Χαμηλό κόστος συντήρησης, ευκολία επισκευής και λεπτομερής υποστήριξη από το δίκτυο αντιπροσώπων είναι επίσης βασικά χαρακτηριστικά. Περισσότερα παραδείγματα; Το φέρινγκ είναι κατασκευασμένο από ενισχυμένο πλαστικό κατάλληλο για προσωπικά αυτοκόλλητα και γραφικά. Η ζελατίνα είναι ελαφρώς ψηλότερη για πλήρη αγωνιστική στάση “tuck”. Υπάρχει πίσω φως για βρεγμένες συνθήκες και paddock stand στον βασικό εξοπλισμό, ενώ τα χειριστήρια και η οθόνη έχουν απλοποιηθεί για χρήση στην πίστα.

2: ελαστικά Michelin Power Slick διαστάσεων 120/70-R17 και 190/55-R17 για πίστα. Επίσης, πλήρως ρυθμιζόμενες, κορυφαίας τεχνολογίας αναρτήσεις WP APEX με ρυθμίσεις που έχουν εξελιχθεί μέσα από εκτεταμένες δοκιμές σε μερικές από τις πιο γνωστές Ευρωπαϊκές αγωνιστικές πίστες.

3: Track Modes. Η KTM 990 RC R TRACK μειώνει το βάρος κατά δύο κιλά χάρη σε ένα πιο συμπαγές σύστημα ηλεκτρονικών. Οι αναβάτες μπορούν να ρυθμίσουν τη μοτοσυκλέτα ώστε να αξιοποιούν στο μέγιστο τα ελαστικά, την ισχύ και το καύσιμο, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε δοκιμής, μέσω τριών εύκολα παραμετροποιήσιμων Track Modes. Υπάρχουν δυνατότητες για: Throttle Response, Motorcycle Traction Control, ρύθμιση πλαγιολίσθησης, Anti Wheelie Mode, Launch Control και Engine Brake. Επιπλέον, διαθέτει Pit limiter, Quickshifter+ και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες κάθε γύρου στην πίστα μέσω μιας ευκρινέστατης έγχρωμης οθόνης TFT 4.2”.

(RC)16: Το ρεκόρ τελικής ταχύτητας στο MotoGP™ με την RC16 της KTM αποτέλεσε έμπνευση και βάση για το αεροδυναμικό προφίλ της KTM 990 RC R TRACK. Πτερύγια και ακμές έχουν σχεδιαστεί για βέλτιστη κάθετη δύναμη (downforce) και απόδοση στις στροφές, εξασφαλίζοντας καλύτερη είσοδο, πρόσφυση και σταθερότητα στην επιτάχυνση κατά την έξοδο.

Το ρεζερβουάρ 15.7 λίτρων και η επανασχεδιασμένη σέλα (ύψος 857 mm) αποτελούν βασικά στοιχεία της σπορ εργονομίας, με 6 σημεία επαφής που επιτρέπουν στον αναβάτη να κινείται με ευκολία πάνω στη μοτοσυκλέτα αλλά και με επιθετική πρόθεση.

320: mm μπροστινού δίσκου Brembo HyPure με νέα γενιά τετραπίστονης τεχνολογίας, που προσφέρει πιο γραμμική αίσθηση, σταθερό σημείο πίεσης και μικρότερη διαδρομή μανέτας για καλύτερο έλεγχο του φρεναρίσματος. Ένας δίσκος 240 mm στον πίσω τροχό συμπληρώνει το σύστημα, το οποίο είναι προσανατολισμένο στην απόδοση και αναβαθμισμένο σε σχέση με το σύστημα ABS της KTM 990 RC R.

947: κυβικά εκατοστά γεμάτα ροπή. Η KTM 990 RC R TRACK ανεβάζει την απόδοση στους 135 ίππους (99,3 kW) και 105 Nm ροπής στις 7,000 σ.α.λ. Όλα προέρχονται από έναν παράλληλο δικύλινδρο κινητήρα DOHC LC8c, που ήδη καθιστά την KTM 990 RC R ένα από τα πιο συμπαγή σύνολα στην αγορά και ένα από τα κορυφαία σε αναλογία ισχύος-βάρους. Το σύστημα εξάτμισης Akrapovič Evolution Line, κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι και με βάρος μόλις 3 κιλά, βελτιστοποιεί περαιτέρω τον ήχο των 98.2 dB, καθώς οι αναβάτες εκμεταλλεύονται το αγωνιστικό κιβώτιο ταχυτήτων (μακρύτερη 1η και κοντύτερη 6η).

Η KTM 990 RC R TRACK παρουσιάστηκε στην επίσημη παρουσίαση του 2025, τη στιγμή που η KTM ανακοίνωσε και το KTM 990 RC R CUP: μια οικονομική, ελεγχόμενη, επαγγελματικά οργανωμένη Ευρωπαϊκή αγωνιστική σειρά 6 Γύρων για πραγματικούς αναβάτες (όχι επαγγελματίες!). Οι συμμετέχοντες έχουν το επιπλέον πλεονέκτημα ότι θα παραλάβουν πρώτοι τις μοτοσυκλέτες KTM 990 RC R TRACK! Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: https://shop.mtms.at/organizer/bg-sportpromotion-gmbh/tickets/ktm-990-rc-r-cup.

Η KTM 990 RC R TRACK είναι η απόλυτα εκλεπτυσμένη – αλλά ακόμα ακατέργαστη – μοτοσυκλέτα για συγκινήσεις στην πίστα και για να «σπάει» τα χρονόμετρα.

«Η ομορφιά της KTM 990 RC R ήταν η ευκολία με την οποία μπορούσαμε να κάνουμε λίγες μόνο προσαρμογές και να έχουμε την KTM 990 RC R TRACK έτοιμη για δράση», δηλώνει ο Riaan Neveling, KTM Head of Global Marketing. «Η ιστορία και τα επιτεύγματά μας στην άσφαλτο επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τόσο την KTM 990 RC R TRACK όσο και ολόκληρη τη σειρά KTM 990 RC R. Αναλάβαμε αυτό το project γνωρίζοντας ότι θέλαμε να ανεβάσουμε τους παλμούς των πελατών μας! Αυτός ήταν ο στόχος, και η KTM 990 RC R TRACK είναι ο καλύτερος ορισμός supersport μοτοσυκλέτας που έχουμε παρουσιάσει μέχρι σήμερα. Ελπίζουμε να δούμε όσο το δυνατόν περισσότερες να περνούν από τις κορυφές των στροφών στο KTM 990 RC R CUP»!

Τι απομένει να μετρηθεί; Κοιτάξτε στον καθρέφτη.

Η KTM 990 RC R TRACK θα αρχίσει να παραδίδεται σε πελάτες και εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους KTM από τον Απρίλιο του 2026, ενώ οι αναβάτες του KTM 990 RC R CUP θα παραλάβουν τα μοντέλα τους από τον Φεβρουάριο.