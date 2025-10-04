του Νεκτάριου Διατσίδη

Σχεδόν 10 χρόνια μετά τα πρώτα της βήματα στον εξαιρετικά ανταγωνιστικό κόσμο του MotoGP™, η Red Bull KTM γιορτάζει ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο. Οι πρώτες δοκιμές στο δυναμόμετρο για τον κινητήρα 850cc του 2027 πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα στα κεντρικά της εταιρείας στην Αυστρία, με στόχο τους επερχόμενους τεχνικούς κανονισμούς της κατηγορίας.

Ήχος, ενθουσιασμός και προοπτική: η κραυγή των αγωνιστικών φιλοδοξιών της Red Bull KTM ακούστηκε ξεκάθαρα από τη βάση της κατασκευάστριας εταιρείας, καθώς η ομάδα μηχανικών αγώνων συγκεντρώθηκε στο δυναμομετρικό κέντρο του Mattighofen, μαζί με τον CEO Gottfried Neumeister, για να παρακολουθήσουν την πρώτη καμπύλη ισχύος του νέου κινητήρα των 850 κ.εκ. για το MotoGP.

Ο κινητήρας, προετοιμασμένος να λειτουργεί με 100% μη ορυκτό καύσιμο σύμφωνα με τον κανονισμό του 2027, υποβαλλόταν σε δοκιμές απόδοσης, καθώς η φάση εξέλιξης για τη νέα εποχή του MotoGP συνεχίζεται.

Από τότε που η Red Bull KTM έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο MotoGP™ το 2016 ως έκτακτη συμμετοχή wildcard στον αγώνα της Βαλένθια, έχει πανηγυρίσει νίκες, βάθρα με 6 διαφορετικούς αναβάτες, μια επιτυχημένη συνεργασία με την ομάδα Red Bull KTM Tech3 και έχει ενισχύσει την παγκόσμια αναγνωρισιμότητα της μάρκας. Το MotoGP έχει πλέον εξελιχθεί σε ακρογωνιαίο λίθο του εργοστασιακού προγράμματος αγώνων της KTM.

Pit Beirer, Διευθυντής Motorsport της KTM:

«Είμαι εξαιρετικά χαρούμενος που μπορέσαμε να “ζωντανέψουμε” το μέλλον του MotoGP ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2025. Βρισκόμαστε σε ιδανικό χρονοδιάγραμμα για να έχουμε ολόκληρη τη μοτοσυκλέτα έτοιμη και λειτουργική πολύ σύντομα. Έχουμε ενσωματώσει όλα όσα έχουμε μάθει αυτά τα χρόνια συμμετοχής στο MotoGP σε αυτόν τον κινητήρα και είμαι πολύ σίγουρος ότι αυτό το έργο τέχνης θα αποτελέσει σημείο αναφοράς στις σεζόν που έρχονται, ξεκινώντας από το 2027. Θέλω να ευχαριστήσω το εργοστάσιο και ολόκληρη την ομάδα πίσω από το πρότζεκτ για αυτή τη μεγάλη προσπάθεια».

