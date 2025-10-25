του Νεκτάριου Διατσίδη

Η απλοποίηση της παραγωγής είναι σημαντικός παράγοντας για να περιοριστεί το κόστος κατασκευής και οι μάρκες KTM, Husqvarna και GasGas αποφάσισαν οι μοτοσυκλέτες τους να κατασκευάζονται όλες στο εργοστάσιο του Mattighofen. Πώς θα επηρεαστούν οι εργαζόμενοι;

Ίσως αυτό να μην αποτελεί μεγάλη έκπληξη για όσους παρακολουθούν τις εξελίξεις και στην πραγματικότητα, πολλοί θα έλεγαν ότι ήταν απλώς θέμα χρόνου. Παρ’ όλα αυτά, η στιγμή έφτασε. Η KTM ανακοίνωσε σε αρκετά Αυστριακά μέσα ότι σταματά την παραγωγή μοτοσυκλετών GasGas στο εργοστάσιό της στην Girona της Ισπανίας και ότι η παραγωγή θα μεταφερθεί στο κεντρικό εργοστάσιο της KTM στο Mattighofen, στην Αυστρία.

Οι λόγοι που επικαλείται η KTM για αυτήν την απόφαση περιλαμβάνουν τη βελτιστοποίηση των υπαρχουσών διαδικασιών, τη συγκέντρωση όλης της τεχνογνωσίας κάτω από την ίδια στέγη και, φυσικά, την αύξηση της αποδοτικότητας. Εφόσον πολλές μοτοσυκλέτες της Husqvarna ήδη κατασκευάζονται στο Mattighofen, αυτή η κίνηση δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη.

Τι σημαίνει αυτό για τους εργαζόμενους, τόσο στο εργοστάσιο της GasGas στην Ισπανία όσο και στο εργοστάσιο της KTM στο Mattighofen; Σύμφωνα με την KTM, η είδηση δεν σημαίνει ότι θα κλείσει εντελώς το εργοστάσιο της Girona. Αντιθέτως, αναφέρει ότι μόνο η παραγωγή μοτοσυκλετών θα μεταφερθεί στην Αυστρία, ενώ οι υπόλοιπες δραστηριότητες της GasGas θα παραμείνουν στην Girona. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα 20 άτομα που εργάζονταν στη γραμμή παραγωγής να χάσουν τη δουλειά τους.

Η KTM δεν σκοπεύει να προσλάβει περισσότερους εργαζομένους στις γραμμές παραγωγής των εργοστασίων Mattighofen και Munderfing. Αν και η παραγωγή των μοτοσυκλετών GasGas μεταφέρεται εκεί, το σχέδιο της διοίκησης είναι να διατηρήσει το υπάρχον προσωπικό στα ίδια επίπεδα.

Δεν είναι σαφές τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη για το μέλλον των μοτοσυκλετών που ανήκουν στον όμιλο KTM, καθώς η Ευρωπαϊκή παραγωγή είναι περιορισμένη, αλλά ελπίσουμε να υπάρχει μια θετική εξέλιξη και να προσληφθούν περισσότεροι εργαζόμενοι στο σύνολό τους.