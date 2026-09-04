του Νεκτάριου Διατσίδη

Η πρώτη Καναδή γυναίκα που κατέχει Παγκόσμιο Ρεκόρ Ταχύτητας Ξηράς της FIM το έκανε ξανά, καθώς η Liane Langlois σημείωσε ταχύτητα 235.5 χλμ./ώρα με ένα πλαϊνό καλάθι που κινείται από Triumph Rocket III. Αν δεν ήταν ήδη, το τελευταίο επίτευγμα της Liane Langlois μπορεί πλέον να την έχει καταστήσει το πρόσωπο των αγώνων ταχύτητας ξηράς στον Καναδά.

Η Langlois πέτυχε το τελευταίο της παγκόσμιο ρεκόρ στους Bonneville Motorcycle Speed Trials, αφού είχε ήδη σημειώσει ένα παγκόσμιο ρεκόρ στην ίδια διοργάνωση το 2025. Η Langlois πέτυχε το νέο της παγκόσμιο ρεκόρ με την ίδια Triumph Rocket III με πλαϊνό καλάθι, με την οποία είχε σημειώσει πέρυσι ρεκόρ 219,4 χλμ./ώρα .

Ωστόσο, η τελευταία προσπάθεια της Langlois πραγματοποιήθηκε αφού η μοτοσυκλέτα της απέκτησε αεροδυναμική βοήθεια, χάρη σε ένα φέρινγκ και ένα κάλυμμα τροχού για το πλαϊνό καλάθι. Οι αλλαγές αυτές σήμαιναν ότι η Langlois αγωνιζόταν πλέον με την ίδια μοτοσυκλέτα, αλλά σε διαφορετική κατηγορία.

Η μοτοσυκλέτα είναι μια Triumph Rocket III Roadster του 2012 της JKR Powersports, με τον γνωστό και ιδιαίτερα ισχυρό τρικύλινδρο κινητήρα 2,295 κ.εκ. της Triumph και εξοπλισμένη με ένα ζυγισμένο πλαϊνό καλάθι.

Αυτό που είναι ίσως ακόμη πιο εντυπωσιακό από το τελευταίο της ρεκόρ είναι το γεγονός ότι το 2024 η Langlois κατάφερε στην πρώτη της προσπάθεια να φτάσει μόλις τα 152,9 χλμ./ώρα .

Μιλώντας μετά το νέο παγκόσμιο ρεκόρ της, η Langlois δήλωσε:

«Την Τρίτη, έκανα 236,4 χλμ./ώρα στην προσπάθεια καθόδου. Βγήκαμε για την προσπάθεια επιστροφής και, καθώς άλλαζα ταχύτητες, κάτι δεν μου φαινόταν σωστό, αλλά κατάφερα να ολοκληρώσω τη διαδρομή με 234,5 χλμ./ώρα».

«Την πρώτη φορά που οδήγησα την μοτοσυκλέτα, το 2024, η πρώτη μου προσπάθεια ήταν μόλις 152,9 χλμ./ώρα ! Έχουμε διανύσει πολύ δρόμο μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια, οπότε είμαι πολύ ενθουσιασμένη με όσα έχουμε καταφέρει – και μπορώ να φέρω ακόμη ένα παγκόσμιο ρεκόρ πίσω στον Καναδά»!

Συνολικά, οκτώ νέα παγκόσμια ρεκόρ σημειώθηκαν στους Bonneville Motorcycle Speed Trials, μεταξύ των οποίων και ένα από τον θρύλο των αγώνων ταχύτητας ξηράς Jay Allen, ο οποίος σημείωσε ταχύτητα 292,6 χλμ./ώρα πάνω σε μια δικύλινδρη Harley-Davidson Electra Glide του 2017.

Η Lisa Cipolla σημείωσε επίσης νέο παγκόσμιο ρεκόρ με την τετρακύλινδρη Kawasaki ZX-6R 600 κ.εκ. του 2012 της Zlock Racing LCC, ξεπερνώντας το περσινό της ρεκόρ με ταχύτητα 243,9 χλμ./ώρα, σε διαμόρφωση με μερικό φέρινγκ.