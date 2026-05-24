του Νεκτάριου Διατσίδη

Η εταιρεία LiveWire είχε ήδη εξαγοράσει τα μικρά ηλεκτρικά balance bikes της StaCyc και επέκτεινε τη γκάμα της με τα S4 Honcho. Με την εξαγορά της Dust αποκτά πλέον παρουσία και στην κατηγορία των ηλεκτρικών off-road. Η Dust Moto, με έδρα το Bend και ιδρυθείσα το 2023, διαθέτει προς το παρόν ένα μόνο μοντέλο μέσω προπαραγγελίας: το Dust Moto Hightail, που στοχεύει να κάνει την off-road οδήγηση πιο προσιτή. Καθώς το ενδιαφέρον για ακριβά ηλεκτρικά μοντέλα με περιορισμένη αυτονομία παραμένει χαμηλό, η διαφοροποίηση ίσως αποτελέσει για την LiveWire σημαντική διέξοδο προς την κερδοφορία.

Η LiveWire δίνει στην Dust Moto άμεση ώθηση ανάπτυξης. Η Dust αναμένεται να επωφεληθεί από το δίκτυο προώθησης, πωλήσεων και τεχνικής υποστήριξης της LiveWire, καθώς και από τις δυνατότητες έρευνας και παραγωγής που διαθέτει. Τη στιγμή που γράφεται το άρθρο, η Dust Moto δεν αναφέρει ούτε μία επίσημη αντιπροσωπεία στην ιστοσελίδα της, ενώ η LiveWire διαθέτει περίπου 48 στις ΗΠΑ.

Ο Colin Godby, ιδρυτής και CEO της Dust, δήλωσε:

«Η συνεργασία με την LiveWire σηματοδοτεί ένα συναρπαστικό νέο κεφάλαιο για εμάς. Η LiveWire μοιράζεται το ίδιο DNA με εμάς ως Αμερικανικό brand που εστιάζει στις επιδόσεις, την καινοτομία και τον αναβάτη. Με την παγκόσμια παρουσία και τους πόρους της LiveWire, μπορούμε να φέρουμε τη δική μας ηλεκτρική off-road μοτοσυκλέτα σε παγκόσμιο κοινό».

Ο Godby υπήρξε στο παρελθόν Chief Product Officer της Ubco, εταιρείας με έδρα τη Νέα Ζηλανδία που σχεδιάζει εξειδικευμένα ηλεκτρικά δίτροχα οχήματα.

Κάθε εταιρεία ηλεκτρικών χωμάτινων μοτοσυκλετών παρακολουθεί πλέον την επιτυχία της Stark Future. Η Ισπανική εταιρεία με Σουηδικές ρίζες θεωρείται κορυφαία στον χώρο, επειδή καταφέρνει να ανταγωνίζεται —και σε ορισμένους τομείς να ξεπερνά— τις παραδοσιακές μοτοσυκλέτες εσωτερικής καύσης. Η Dust ακολουθεί μια πιο προσιτή προσέγγιση, στοχεύοντας σε διαφορετικό κοινό. Από πλευράς μεγέθους, η Hightail βρίσκεται ανάμεσα σε ένα συμβατικό χωμάτινο μοντέλο και ένα ηλεκτρικό mountain bike, ενώ προσφέρει επιδόσεις παρόμοιες με χωμάτινη μοτοσυκλέτα 250cc.

Η Hightail χρησιμοποιεί αποσπώμενη μπαταρία 4.4 kWh, η οποία σύμφωνα με την Dust προσφέρει έως και 4 ώρες χρήσης. Η μοτοσυκλέτα ζυγίζει περίπου 107 κιλά και αποδίδει 42 ίππους και 60 Nm ροπής, νούμερα αντίστοιχα με αυτά των 250 κ.εκ. Το ύψος σέλας είναι περίπου 5 εκατοστά χαμηλότερο από τα περισσότερα 250άρια, ενώ και το μεταξόνιο είναι 5–7 εκατοστά μικρότερο, ενισχύοντας τον φιλικό χαρακτήρα της σχεδίασης. Διαθέτει ανεστραμμένο πιρούνι 43 mm και monoshock 46 mm πίσω, ενώ είναι και τα δύο ρυθμιζόμενα σε επαναφορά και συμπίεση. Ο μπροστινός τροχός 21 ιντσών φέρει δίσκο 260 mm με τετραπίστονη δαγκάνα, ενώ ο πίσω τροχός 18 ιντσών διαθέτει δίσκο 220 mm με μονοπίστονη δαγκάνα.

Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα σχέδια της LiveWire και αν θα παρουσιάσει εκδόσεις supermoto ή dual-sport.

Η Hightail είναι ήδη διαθέσιμη για προπαραγγελία στην τιμή των περίπου 10,100 ευρώ, περίπου 900 ευρώ φθηνότερη από την Stark Varg MX 1.2 και σχεδόν 1,850 ευρώ φθηνότερη από την νόμιμη έκδοση για τον δρόμο EX. Η KTM Freeride E παραμένει η οικονομικότερη με τιμή εκκίνησης περίπου 9,250 ευρώ.

Ο Karim Donnez, CEO της LiveWire Group, δήλωσε:

«Η LiveWire πρωτοστάτησε στην αγορά ηλεκτρικών μοτοσυκλετών δρόμου και αυτή η εξαγορά μάς επιτρέπει να επεκτείνουμε την παρουσία μας και στην κατηγορία off-road. Η Dust Moto αποτελεί εξαιρετική στρατηγική προσθήκη και φέρνει σημαντική τεχνογνωσία στον χώρο των ηλεκτρικών powersports».

Στα μάτια πολλών αναβατών, οι ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες δρόμου εξακολουθούν να προσφέρουν χαμηλή σχέση αξίας/τιμής λόγω του υψηλού κόστους και των περιορισμένων δυνατοτήτων χρήσης. Τα οικονομικά αποτελέσματα της LiveWire για το 2025 αποτυπώνουν αυτές τις δυσκολίες: η εταιρεία πούλησε μόλις 653 μοτοσυκλέτες και κατέγραψε λειτουργικές ζημιές 68 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν προκαλεί έκπληξη λοιπόν ότι επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό της με πιο φιλικά προς νέους χρήστες μοντέλα. Τα μικρά ηλεκτρικά balance bikes της Stacyc —που η Harley-Davidson εξαγόρασε το 2019— αποδείχθηκαν πιο επιτυχημένα εμπορικά: το 2025 πούλησαν 21,633 μονάδες, αν και η εταιρεία κατέγραψε και εκεί λειτουργικές ζημιές περίπου 1.6 εκατομμυρίων ευρώ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Harley-Davidson/LiveWire επιχειρεί να επενδύσει σε Αμερικανική εταιρεία ηλεκτρικών dirtbike. Η πολυσυζητημένη επένδυσή της στην Alta Motors κατέληξε άδοξα, καθώς η Harley-Davidson απέσυρε τελικά τη χρηματοδότησή της, οδηγώντας ουσιαστικά την εταιρεία στο κλείσιμο λίγο αργότερα. Παρ’ όλα αυτά, τόσο η LiveWire όσο και η Dust Moto φαίνεται να έχουν πολλά να κερδίσουν από αυτή τη συνεργασία.