του Νεκτάριου Διατσίδη

Η μάρκα LiveWire των ηλεκτρικών μοντέλων της Harley-Davidson πρόκειται να παρουσιάσει δύο νέες προτάσεις στην Ιταλία αυτήν την εβδομάδα, αλλά είναι πραγματικά αυτά τα μοντέλα ικανά να τραβήξουν την προσοχή;

Η Διεθνής Έκθεση Μοτοσυκλέτας EICMA αρχίζει και η LiveWire ετοιμάζεται να αποκαλύψει δύο νέα μοντέλα στο Μιλάνο, από σήμερα 4 Νοεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η LiveWire θα έχει μια ολοκληρωμένη παρουσίαση που θα περιλαμβάνει νέες ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες, καθώς και ενημερώσεις για νέα concept που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως το επερχόμενο maxi-scooter. Η ανακοίνωση αυτή υπογραμμίζει τις προσπάθειες της LiveWire να καινοτομήσει στον χώρο των ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και τη συνεχή παγκόσμια ανάπτυξή της.

Η LiveWire θα παρουσιάσει στα μέλη της EICMA τα μοντέλα S4 Honcho Trail και Street, ένα mini-moto ισοδύναμο με 125cc, το οποίο στοχεύει να επεκτείνει την προσβασιμότητα με πιο προσιτή τιμή για τους αναβάτες σε όλο τον κόσμο.

Το S4 Honcho Street θα είναι κατάλληλο για αναβάτες με άδεια A1 στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και για Αμερικανούς αναβάτες με την αντίστοιχη άδεια.



Η έκδοση Trail δεν απαιτεί άδεια, καθώς προορίζεται αποκλειστικά για εκτός δρόμου χρήση και διαθέτει αυξημένη απόσταση από το έδαφος, ελαστικά τύπου “knobby” με μεγάλα τακούνια, μέχρι και όπισθεν για να βγαίνει η μοτοσυκλέτα από δύσκολες καταστάσεις. Η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει την άνοιξη του 2026.

Στην περσινή EICMA, η LiveWire ανακοίνωσε τη στρατηγική συνεργασία της με την KYMCO, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας κοινής αναπτυξιακής προσπάθειας για το επερχόμενο maxi-scooter της LiveWire. Και τώρα, το scooter αυτό είναι (σχεδόν) έτοιμο.

Χρησιμοποιώντας το σύστημα μετάδοσης S2 της LiveWire, το S2 Maxi-Scooter έχει μετατραπεί από ψηφιακό σχέδιο σε φυσικό πρωτότυπο πλήρους μεγέθους, το οποίο θα παρουσιαστεί στο κοινό στην Ιταλία. Αυτή θα είναι η πρώτη είσοδος της LiveWire στον χώρο των ηλεκτρικών maxi-scooters, μια κατηγορία που πολλές εταιρείες EV θεωρούν πως είναι το μέλλον ιδιαίτερα στις Ευρωπαϊκές αγορές.

Η σειρά S2 της LiveWire θα βρίσκεται επίσης στην EICMA, συμπεριλαμβανομένης της S2 Alpinista Corsa concept. Ίσως αυτό να είναι η πιο εντυπωσιακή μοτοσυκλέτα που φέρνει η εταιρεία στην Ιταλία, καθώς θα παρουσιάσει την τεχνολογία DC Fast Charging, η οποία φέρεται να είναι ικανή να φορτίζει μια μπαταρία 10kWh από 20% σε 80% σε λιγότερο από 10 λεπτά. Επιπλέον, η μοτοσυκλέτα έχει εντυπωσιακή εμφάνιση και εξοπλίζεται με ζάντες BST Twin Tek, αναρτήσεις Öhlins εμπρός και πίσω και διάφορα εξαρτήματα από ανθρακονήματα.

Συνολικά, η LiveWire θα παρουσιάσει μια πληθώρα νέων και επερχόμενων προϊόντων στην EICMA, κάποια από τα οποία σίγουρα θα μας ενθουσιάσουν.

Αυτό που φαίνεται να ισχύει για τις περισσότερες εταιρείες ηλεκτρικών οχημάτων αυτή τη στιγμή, είναι ότι τα maxi scooters και τα mini-bikes έχουν επιτυχία στις πυκνοκατοικημένες Ευρωπαϊκές χώρες, ενώ τα μοντέλα επιδόσεων και τα αγωνιστικά τραβούν το ενδιαφέρον των Αμερικανών αναβατών.

Η αγορά των μικρών μοτοσυκλετών είναι ήδη γεμάτη με μοντέλα εσωτερικής καύσης από τις μεγάλες Ιαπωνικές εταιρείες και παρόλο που μπορούμε να κατανοήσουμε τη χρησιμότητα ενός ηλεκτρικού ισοδύναμου μοντέλου, θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να αποκτήσουν ένα σημαντικό μερίδιο της αγοράς.