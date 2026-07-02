του Δημήτρη Διατσίδη

Η ανακοίνωση της παραμονής του MotoGP στην Μαλαισία, πέρα από το αθλητικό κομμάτι της είδησης, δείχνει και την πολιτική και οικονομική αξία ενός τέτοιου γεγονότος για τη χώρα. Διαβάζουμε προσεκτικά τις δηλώσεις του Υπουργού Νεολαίας και Αθλητισμού και τις δηλώσεις του και του CEO του MotoGP για να καταλάβουμε πόσο πολύ ωφελείται μια χώρα που έχει MotoGP! Ελπίζουμε να μπορούμε και εμείς σε λίγα χρόνια να έχουμε τα ίδια οφέλη, εφόσον ευδοκιμήσει το σχέδιο κατασκευής της πίστας στην Χαλανδρίτσα από τον εφοπλιστή Μάριο Ηλιόπουλο.

Οι φίλαθλοι μπορούν να περιμένουν ακόμη πέντε διοργανώσεις του Grand Prix της Μαλαισίας στη θεαματική πίστα Petronas Sepang International Circuit.

Το MotoGP θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην πίστα Petronas Sepang International Circuit από το 2027 έως και το 2031, έπειτα από τη νέα συμφωνία που εγκρίθηκε πρόσφατα από την Κυβέρνηση της Μαλαισίας. Η Μαλαισία φιλοξενεί το πιο συναρπαστικό άθλημα στον κόσμο από το 1991, ενώ η πίστα Petronas Sepang International Circuit αποτελεί τον τόπο διεξαγωγής του Αγώνα από το 1999, φέρνοντας το MotoGP δίπλα στην πρωτεύουσα Kuala Lumpur.

Ο Υπουργός Νεολαίας και Αθλητισμού, YB Dr. Mohammed Taufiq Johari, δήλωσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η Κυβέρνηση ενέκρινε πλήρως, κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 15 Απριλίου 2026, την ανανέωση της συμφωνίας για το MotoGP της Μαλαισίας από το 2027 έως το 2031. Η ανανέωση αυτή δεν διασφαλίζει μόνο τη θέση της Μαλαισίας στο παγκόσμιο καλεντάρι του MotoGP. Αντανακλά τη δέσμευσή μας να ενισχύσουμε τη θέση της χώρας ως κορυφαίου προορισμού για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, δημιουργώντας παράλληλα ευκαιρίες μέσω της οικονομικής ανάπτυξης, της εξέλιξης νέων ταλέντων και της διεύρυνσης της σχετικής βιομηχανίας. Το σημαντικότερο είναι ότι το MotoGP της Μαλαισίας έχει εξελιχθεί σε μια διοργάνωση που ενώνει τους Μαλαισιανούς, ενισχύει το αίσθημα Εθνικής υπερηφάνειας και παραμένει η μακροβιότερη Διεθνής αθλητική διοργάνωση της χώρας από την πρώτη της διεξαγωγή το 1991».

Ο CEO του MotoGP, Carmelo Ezpeleta, πρόσθεσε:

«Η Μαλαισία αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική αγορά για το MotoGP, όπου διαθέτουμε μια ισχυρή βάση φιλάθλων και βλέπουμε τη θετική οικονομική επίδραση του MotoGP να αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο. Στόχος μας πλέον είναι να αναπτυχθούν και τα δύο με ακόμη ταχύτερους ρυθμούς.

Η Sepang αποτελεί μια ιδανική πίστα για το MotoGP, καθώς βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την Kuala Lumpur, μία από τις σημαντικότερες μητροπόλεις του κόσμου, η οποία φιλοξένησε την αξέχαστη παρουσίαση της σεζόν MotoGP 2026. Οι συναρπαστικοί αγώνες, το πάθος των τοπικών φιλάθλων και η Διεθνής απήχηση συνθέτουν κάθε χρόνο μια μοναδική διοργάνωση στην Μαλαισία και ανυπομονούμε να επιστρέφουμε εκεί έως και το 2031».

Η παρουσία του MotoGP στην Μαλαισία έχει γνωρίσει εντυπωσιακή ανάπτυξη από το 1991, με το Grand Prix της Μαλαισίας να αποτελεί πλέον ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα της Νοτιοανατολικής Ασίας. Η διοργάνωση του 2025 κατέγραψε τη μεγαλύτερη προσέλευση θεατών στην ιστορία της, με συνολικά 190,977 φιλάθλους, επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς αυξανόμενη απήχησή της τόσο στο τοπικό κοινό όσο και στους επισκέπτες από το εξωτερικό. Η παρουσίαση της σεζόν MotoGP 2026 ανέδειξε ακόμη περισσότερο τη σημασία της αγοράς της Μαλαισίας για το MotoGP, προσελκύοντας δεκάδες χιλιάδες φιλάθλους στην καρδιά της Kuala Lumpur για να ζήσουν από κοντά μια πρώτη γεύση του κορυφαίου Διεθνούς μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Το MotoGP δεν αποτελεί μόνο μια Διεθνή αθλητική διοργάνωση, αλλά και έναν σημαντικό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, ενισχύοντας τον τουρισμό και αυξάνοντας τα έσοδα των τοπικών επιχειρήσεων. Πρόκειται για μια στρατηγική επένδυση που αποφέρει απτά οφέλη στην Εθνική οικονομία, ενώ παράλληλα δημιουργεί ακόμη περισσότερες ευκαιρίες για την ανάδειξη τοπικών ταλέντων.

Το Grand Prix Μαλαισίας του MotoGP για το 2026 θα διεξαχθεί από τις 30 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου 2026 στην πίστα Petronas Sepang International Circuit.