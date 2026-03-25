του Νεκτάριου Διατσίδη

Τα κορίτσια του WorldWCR 2026 βγήκαν στην πίστα στο Portimao για το Επίσημο Τεστ, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που οι αναβάτριες έκαναν γύρους με τις μοτοσυκλέτες που θα χρησιμοποιήσουν στους αγώνες της σεζόν. Ήταν επίσης η πρώτη ευκαιρία για όλο το grid να οδηγήσει μαζί, επιτρέποντας σε όλες να δοκιμάσουν τις μοτοσυκλέτες τους και να ρυθμίσουν τις λεπτομέρειες πριν από την πρεμιέρα της σεζόν στην Πορτογαλική πίστα αυτό το Σαββατοκύριακο (27–29 Μαρτίου).

Σημεία αναφοράς του Τεστ

Η Maria Herrera (Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR) βρέθηκε στην κορυφή των χρόνων κατά τη διάρκεια του Επίσημου Τεστ με 1’52.728s, ολοκληρώνοντας συνολικά 66 γύρους μέσα στη μέρα. Η Paola Ramos (Klint Racing Team) ακολούθησε στη 2η θέση, 0.670s πίσω από την Herrera, αφού ολοκλήρωσε 74 γύρους και ήταν η ταχύτερη rookie στην πίστα. Η Beatriz Neila (Ampito Crescent Yamaha) συμπλήρωσε την πρώτη τριάδα με καλύτερο χρόνο 1’54.398s.

Η έκτακτη συμμετοχή “wildcard” για τον Πορτογαλικό Γύρο, η Ταϊλανδή αναβάτρια Muklada Sarapuech (EEST NJT Racing Team), έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο WorldWCR και ολοκλήρωσε το Τεστ στην 8η θέση. Η rookie Karolina Danek (Yamaha AD78 FIMLA) κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό γύρων στο Επίσημο Τεστ, με σύνολο 79.

3η στο πρωτάθλημα το 2025, η Chloe Jones (Monster Energy Crescent Yamaha) έκανε ένα ήσυχο ξεκίνημα για το 2026, τερματίζοντας μέσα στην πρώτη 15άδα κατά τη διάρκεια του Τεστ.

1η – Maria Herrera (Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR):

«Είμαι πολύ χαρούμενη που ξεκινάω τη σεζόν έτσι, γιατί ήξερα ότι η Paola θα έρθει πολύ δυνατή. Δουλέψαμε πολύ καλά κατά τη διάρκεια του Τεστ εδώ και ένιωσα το ίδιο θετικό συναίσθημα από τη μοτοσυκλέτα. Βήμα-βήμα βελτίωνα τον χρόνο μου και στο τέλος κατάφερα να κάνω τον ταχύτερο γύρο. Η μάχη αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρα με την Paola. Η μοτοσυκλέτα είναι ίδια με πέρσι, αλλά η νέα μου ομάδα μου δίνει επιπλέον αυτοπεποίθηση και ηρεμία και νιώθω πιο χαλαρή. Είμαι χαρούμενη με την απόδοσή μου και με τη δουλειά που κάναμε μαζί ως ομάδα».

2η – Paola Ramos (Klint Racing Team):

«Νιώθω πολύ καλά με τη μοτοσυκλέτα και με τον εαυτό μου και πιστεύω ότι κάναμε πολύ καλή δουλειά σήμερα. Δουλέψαμε σε όλους τους τομείς της μοτοσυκλέτας, αναρτήσεις, μπροστά και πίσω, και δοκιμάσαμε πολλά διαφορετικά πράγματα. Πιστεύω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο μπορώ να μείνω στο μπροστινό γκρουπ, όπως στην Jerez. Θα δούμε πώς θα πάει ο Αγώνας. Για τη σεζόν, ο στόχος είναι να παλεύω μπροστά, να μαζέψω όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς και ίσως να διεκδικήσω το πρωτάθλημα στο τέλος της χρονιάς».

3η – Beatriz Neila (Ampito Crescent Yamaha):

«Το θετικό σε αυτό το Τεστ είναι ότι δούλεψα πολύ σκληρά. Δοκίμασα πολλά πράγματα στη μοτοσυκλέτα με καινούρια αλλά και χρησιμοποιημένα ελαστικά και είμαι περήφανη γιατί έκανα ένα μεγάλο βήμα μπροστά. Δεν είχα κάνει δοκιμές εδώ, οπότε σήμερα βελτιώθηκα πολύ σε κάθε δοκιμή. Είμαι χαρούμενη με την πρόοδο. Για τη σεζόν, ο στόχος είναι να διασκεδάσω, να το απολαύσω και επίσης να προσπαθήσω να κερδίσω όπως πέρσι».

Το grid του 2026

15 αναβάτριες επιστρέφουν στο grid του WorldWCR 2026, ενισχύοντας τη θέση του ως σημείο αναφοράς στους αγώνες μοτοσυκλέτας γυναικών.

Η εν ενεργεία Πρωταθλήτρια Maria Herrera επιστρέφει το 2026 με στόχο να διατηρήσει τον Τίτλο της στο WorldWCR. Ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο με την Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR, προσθέτοντας μια επιπλέον διάσταση στην υπεράσπιση του Τίτλου της.

2η και 3η το 2025, οι Beatriz Neila και Chloe Jones επιστρέφουν για την τρίτη και δεύτερη σεζόν τους αντίστοιχα. Το 2026, οι δυο τους γίνονται συναθλήτριες κάτω από τη δομή της Crescent Yamaha, σχηματίζοντας μία από τις ισχυρότερες συνθέσεις στο grid.

Αναβάτριες που ανέβηκαν στο βάθρο στις δύο πρώτες σεζόν του πρωταθλήματος επιστρέφουν επίσης: Sara Sanchez (Hadden Racing Team), Roberta Ponziani (Klint Racing Team), Lucie Boudesseul (GMT94 Yamaha) και Tayla Relph (Full Throttle Racing). Όλες συνεχίζουν με τις προηγούμενες ομάδες τους, με εξαίρεση την Sanchez, που εντάσσεται στην Hadden Racing Team για τη νέα σεζόν.

Ο έμπειρος κορμός συμπληρώνεται από 9 rookies, δημιουργώντας ένα ποικιλόμορφο και ανταγωνιστικό πεδίο. Ανάμεσα στις νέες συμμετοχές είναι η Paola Ramos, που τράβηξε τα βλέμματα κερδίζοντας τον τελευταίο Αγώνα της σεζόν 2025 ως έκτακτη συμμετοχή wildcard. Τώρα κάνει το βήμα για πλήρη συμμετοχή με την Klint Racing Team, την ομάδα που κατέκτησε τον Τίτλο των αναβατριών το 2025 με την Herrera.

Ιστορική απόδοση

Το WorldWCR δεν επισκέφθηκε το Portimao το 2025, όμως η Πορτογαλική πίστα ήταν μέρος της εναρκτήριας σεζόν του πρωταθλήματος το 2024.

Τότε, η Maria Herrera πήρε τη νίκη στον 1ο Αγώνα και συνέχισε με ένα βάθρο στον 2ο Αγώνα. Η Sara Sanchez ξεχώρισε επίσης εκείνο το Σαββατοκύριακο, εξασφαλίζοντας δύο δεύτερες θέσεις.

Τα πλήρη αποτελέσματα του Επίσημου Τεστ στον παρακάτω πίνακα: