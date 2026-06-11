του Δημήτρη Διατσίδη

Η Metzeler ολοκλήρωσε μια ιστορική διοργάνωση Isle of Man TT με τη νίκη του 37χρονου Dean Harrison στον κορυφαίο Αγώνα Senior TT, έχοντας ήδη κερδίσει τον Αγώνα Superbike την περασμένη Κυριακή και εξασφαλίσει δύο δεύτερες θέσεις στην κατηγορία Supersport.

Έχοντας χτίσει πάνω σε μια δυνατή εβδομάδα που περιλάμβανε νίκη στον Αγώνα 1 των Superbike και δύο δεύτερες θέσεις στην κατηγορία Supersport, το δίδυμο Harrison-Metzeler επέστρεψε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στον κορυφαίο Αγώνα του Isle of Man TT, επαναλαμβάνοντας τον θρίαμβό του από το 2019.

Για την Metzeler και τον Βρετανό αναβάτη από το Bradford, οι οποίοι συνεργάζονται εδώ και 14 χρόνια, αυτή αποτελεί τη δεύτερη επιτυχία τους στον Αγώνα Senior TT μετά τον θρίαμβο του 2019. Για την εταιρεία ελαστικών, πρόκειται επίσης για δεύτερη συνεχόμενη νίκη στον κορυφαίο Αγώνα Senior TT, μετά τη νίκη του Davey Todd το 2024, καθώς η διοργάνωση του 2025 ακυρώθηκε.

Η επιτυχία αυτή ήρθε να επιβεβαιώσει ένα σερί τεσσάρων νικών στις κατηγορίες «big bike» στο North West 200 και τη μοναδική διεξαγωγή του Superbike TT το 2025, όλες με τη χρήση των ελαστικών Metzeler RACETEC™ RR Slick. Η φετινή διοργάνωση διεξήχθη υπό ιδανικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας Δοκιμών, όμως ο κακός καιρός επηρέασε τους Αγώνες και το Senior TT συντομεύθηκε σημαντικά έπειτα από ένα συμβάν.

Ο Dean Harrison και η Honda CBR1000RR του, εξοπλισμένη με ελαστικά Metzeler RACETEC™ RR Slick, συγκαταλέχθηκαν στους κορυφαίους πρωταγωνιστές σε όλες τις κατηγορίες αυτής της θρυλικής διοργάνωσης.

Για την Metzeler, το TT θεωρείται μια παγκόσμια δραστηριότητα-ναυαρχίδα. Ως Official Tyre Partner της διοργάνωσης, η εταιρεία παρείχε ειδική υπηρεσία Race Service, τη ζώνη κατασκήνωσης φιλάθλων Metzeler Village και το πάντα πολυσύχναστο Metzeler Store, που βρίσκεται κάτω από την κεντρική κερκίδα του TT Grandstand.

Η διοργάνωση του 2026 σηματοδότησε επίσης τη συμπλήρωση 30 ετών συμμετοχής του θρύλου του Isle of Man TT, John McGuinness. Ήταν λοιπόν απολύτως ταιριαστό να πραγματοποιήσει έναν επιδεικτικό γύρο στη δύσκολη διαδρομή με μια νόμιμη για τον δρόμο Honda CBR1000RR-R, εξοπλισμένη με τα ολοκαίνουργια ελαστικά δρόμου Metzeler SPORTEC™ 01 RS. Η ενέργεια αυτή επανέλαβε την πρόσφατη διαφημιστική καμπάνια της Metzeler στον Αγώνα North West 200, όπου ο Dean Harrison ενθουσίασε τους φιλάθλους οδηγώντας την Fireblade στα χρώματα της Metzeler.