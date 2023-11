Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Τα ελαστικά Metzeler ήταν κορυφαίοι πρωταγωνιστές στο International Six Days Enduro στην Αργεντινή και έτσι το 2023 έκλεισε με επιτυχίες στο enduro, στους αγώνες δρόμου και στις δραστηριότητες supermoto.

Θετικά αποτελέσματα για την Metzeler στο FIM International Six Days Enduro – ISDE, τον διαγωνισμό enduro για έθνη, που φέτος πραγματοποιήθηκε στο Σαν Χουάν της Αργεντινής. Αυτό το γεγονός θα μείνει στη μνήμη ως το πιο σκληρό και συναρπαστικό των τελευταίων ετών. Η Βρετανική ομάδα, με επικεφαλής τους αναβάτες εξοπλισμένους με Metzeler, τον Nathan Watson και τον κυρίαρχο Πρωταθλητή της κατηγορίας Junior Jed Etchells, κατέλαβε την τρίτη θέση στο Trophy.

Στην ατομική κατάταξη, οι αναβάτες της Metzeler είχαν υποδειγματική επίδοση: Ο Josep Garcia (Red Bull KTM Factory Racing) ήταν ο ταχύτερος αναβάτης του Six Days, τόσο στη Γενική κατάταξη όσο και στην κατηγορία E1 και ο Andrea Verona (Gas Gas Factory Racing) τερμάτισε την τόσο πολύ δύσκολη διοργάνωση και έκανε το κορυφαίο βήμα στην κατηγορία Ε2.

Δεν έλειψαν τα δυνατά συναισθήματα ακόμη και στην κατηγορία Junior στην οποία η εθνική ομάδα της Σουηδίας, με τους αναβάτες εξοπλισμένους με Metzeler, Albin Norrbin (Fantic Racing), Max Ahlin και Axel Semb, παρέμεινε στην κορυφή από την πρώτη έως την πέμπτη ημέρα του ανταγωνισμού. Όλα έδιναν ελπίδες για το καλύτερο μέχρι το Σάββατο, όταν κατά τη διάρκεια της ζέστης του μοτοκρός, μετά από μια εξαιρετική εκκίνηση, το επίσημο Fantic του Albin Norrbin σταμάτησε λόγω μηχανικού προβλήματος, αναγκάζοντας τον Σουηδό αναβάτη να σπρώξει τη μοτοσυκλέτα στη γραμμή τερματισμού με τη βοήθεια των ομόσταυλών του, τερματίζοντας στην τρίτη θέση.

Τα αποτελέσματα που λαμβάνονται στο ISDE προστίθενται σε εκείνα που έχουν ήδη επιτευχθεί κατά τη διάρκεια της σεζόν στην, ιδιαίτερα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIM EnduroGP όπου η Metzeler κέρδισε επτά Παγκόσμιους Τίτλους θριαμβεύοντας σε όλες τις κατηγορίες. Ο Steve Holcombe έγινε πρωταθλητής EnduroGP και πήρε τον τίτλο του Enduro 2. Ο τρίτος παγκόσμιος τίτλος της Metzeler ήρθε με τον Josep Garcia στο Enduro 1, ενώ ο Brad Freeman πήρε τις δάφνες στο Enduro 3. Σε αυτούς προστέθηκαν οι Τίτλοι του Jed Etchells Junior και του Cristino στην κατηγορία Νέων συν αυτή της Jane Daniels που στέφθηκε Πρωταθλήτρια στην κατηγορία Γυναικών (Woman) για τέταρτη φορά.



Τα ελαστικά με τα οποία η Metzeler κυριαρχεί στους αγωνιστικούς χώρους enduro για πολλά χρόνια είναι τα MCE 6 DAYS EXTREME. Αν και σχεδιάστηκαν για επαγγελματίες αναβάτες, αυτά τα ελαστικά είναι επίσης ιδανικά για ερασιτέχνες που θέλουν να εξοπλίσουν τη μοτοσυκλέτα τους με ελαστικά υψηλής απόδοσης που προσφέρουν καλή πρόσφυση, ευελιξία και έχουν ισχυρή αντοχή στη φθορά.

Η επωνυμία Metzeler έχει επίσης διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις δραστηριότητες αγώνων δρόμου, ειδικά στον πιο εμβληματικό αγώνα μοτοσυκλετών δρόμου, το Isle of Man TT. Το 2023 η Metzeler επιλέχθηκε ως το Επίσημο Ελαστικό με σύμβαση χορηγίας για τους αγώνες Tourist Trophy για την πενταετία 2023-2027. Αυτή τη σεζόν η Metzeler επιλέχθηκε από πολλούς κορυφαίους αναβάτες, συμπεριλαμβανομένου του πολλαπλού νικητή Senior TT John McGuinness και του νικητή του 2019 Dean Harrison, καθώς και των James Hillier, Josh Brookes, Jamie Coward, Michael Rutter, Nathan Harrison, για να αναφέρουμε μόνο μερικούς, κερδίζοντας βάθρα σε εννέα περιπτώσεις.

Τα ελαστικά RACETEC RR που χρησιμοποιήθηκαν από τους αναβάτες αναπτύχθηκαν χάρη στην εμπειρία στους αγώνες δρόμου, που επέλεξε η Metzeler ως προνομιακό πεδίο δοκιμών και ανάπτυξης για τα προϊόντα δρόμου της, επειδή, σε δρόμους που είναι ανοιχτοί στο κοινό κατά τη διάρκεια του έτους, παρουσιάζουν όλες τις καταστάσεις που μπορεί να αντιμετωπίζει καθημερινά κάθε μοτοσυκλετιστής.

Η ικανοποίηση για την Metzeler προήλθε επίσης από το Supermoto. Στο Παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα FIM Supermoto, για το οποίο η Metzeler είναι ο μοναδικός προμηθευτής ελαστικών από φέτος, 63 αναβάτες από 14 χώρες συμμετείχαν στην κατηγορία S1GP, με αύξηση 25% στους συμμετέχοντες σε σύγκριση με την περασμένη σεζόν 2022 και σταθερή παρουσία 30 / 35 αναβατών σε κάθε Grand Prix. 20 ομάδες συμμετείχαν στο Supermoto of Nations, το οποίο είδε τη Γαλλική ομάδα να θριαμβεύει, συμπεριλαμβανομένων 5 Juniors, σε σύνολο 15 Εθνών, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και της Αυστραλίας.

Τα ελαστικά RACETEC SM που χρησιμοποιούνται από αναβάτες supermoto αναπτύχθηκαν ειδικά για supermotards. Οι γόμες έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε πυρίτιο για να προσφέρουν γρήγορη θέρμανση και ταυτόχρονα εξαιρετική αντοχή στην τριβή. Ο σχεδιασμός του πέλματος έχει κεντρικές αυλακώσεις κάθετες προς την κατεύθυνση κύλισης για να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη μηχανική πρόσφυση σε τμήματα εκτός δρόμου της πίστας, ενώ οι αυλακώσεις στην περιοχή της μεσαίας περιοχής έχουν σχεδιαστεί για αποτελεσματικό και γρήγορο αυτοκαθαρισμό. Αυτά τα ελαστικά είναι επίσης διαθέσιμα σε όλους τους ερασιτέχνες του κλάδου.