του Δημήτρη Διατσίδη

Το MotoGP™ μπαίνει στην τελευταία χρονιά των πανίσχυρων μοτοσυκλετών των 1000 cc που αποδίδουν 300 ίππους και μαζί το 2026 είναι και η τελευταία χρονιά της Michelin στη μεγάλη κατηγορία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Έτσι πάρθηκαν ορισμένες αποφάσεις:

• Λιγότερες προδιαγραφές, λιγότερα ελαστικά, αλλά μια κατανομή καλύτερα προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των αναβατών.

• Διατήρηση ειδικής κατανομής σε πίστες που εκτίθενται περισσότερο σε καιρική αβεβαιότητα και διακυμάνσεις θερμοκρασίας.

• Μια απόφαση που εντάσσεται στη μακροπρόθεσμη στρατηγική της Michelin, εγκρίθηκε από όλους τους φορείς του MotoGP και επικυρώθηκε από την Commission των Grand Prix .

Πιστή στη στρατηγική βιωσιμότητας και στη δέσμευσή της για βελτιστοποίηση των πόρων – η οποία εφαρμόζεται στο MotoGP™ μέσω μιας προοδευτικής και ελεγχόμενης μείωσης του αριθμού των προδιαγραφών που διατίθενται στους αναβάτες – η Michelin ανακοινώνει την εξέλιξη της κατανομής των εμπρός ελαστικών από τη σεζόν 2026, σε διαβούλευση με όλους τους φορείς του Πρωταθλήματος.

Μια απλοποιημένη και πιο αποδοτική κατανομή

Από το 2026, η κατανομή των εμπρός ελαστικών θα διαμορφωθεί ως εξής στη συντριπτική πλειονότητα των Grand Prix:

2 προδιαγραφές εμπρός ελαστικών, αντί για 3 το 2025.

7 ελαστικά ανά προδιαγραφή, αντί για 5 το 2025.

14 ελαστικά συνολικά, αντί για 15 το 2025.

Αυτή η νέα κατανομή επιτρέπει τη μείωση της ποσότητας εμπρός ελαστικών κατά ένα ελαστικό ανά αναβάτη και ανά αγωνιστικό τριήμερο, ενώ παράλληλα προσφέρει μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής χάρη στον αυξημένο αριθμό ελαστικών της προδιαγραφής που ταιριάζει καλύτερα στο στυλ κάθε αναβάτη και στα χαρακτηριστικά κάθε πίστας.

Η προσέγγιση αυτή ευθυγραμμίζεται πλήρως με την πολιτική της Michelin για μείωση του αριθμού των προδιαγραφών, περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Πρωταθλήματος και διατήρηση ενός πολύ υψηλού επιπέδου αγωνιστικής απόδοσης.

Εξαίρεση για πίστες ευαίσθητες στις κλιματικές συνθήκες

Για πίστες που είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες σε καιρική αβεβαιότητα και διακυμάνσεις θερμοκρασίας, η κατανομή θα παραμείνει ίδια με εκείνη της σεζόν 2025, ώστε να διασφαλίζονται η ασφάλεια, η απόδοση και δίκαιοι αγώνες.

Τα Grand Prix που αφορούν είναι:

Michelin Grand Prix of France (Le Mans)

British Grand Prix (Silverstone)

German Grand Prix (Sachsenring)

Australian Grand Prix (Phillip Island)

Valencian Community Grand Prix (Cheste)

Σε αυτούς τους αγώνες θα διατηρηθούν 3 προδιαγραφές εμπρός ελαστικών, με κατανομή 5 ελαστικών ανά προδιαγραφή.

Μια συντονισμένη και επικυρωμένη απόφαση

Η εξέλιξη αυτή της κατανομής των εμπρός ελαστικών για το 2026 καθορίστηκε σε διαβούλευση με τις ομάδες, καθώς και με τις Dorna Sports, IRTA και MSMA, και επικυρώθηκε επίσημα από την Επιτροπή των Grand Prix.

Piero Taramasso, Manager of Michelin Two-Wheel Competition:

«Με αυτή τη νέα εξορθολογισμένη κατανομή των εμπρός ελαστικών, συνεχίζουμε μια προσπάθεια που ξεκίνησε ήδη από το 2018. Στις 8 τελευταίες σεζόν του MotoGP™, η Michelin έχει μειώσει στο μισό τον αριθμό των προδιαγραφών που προσφέρονται στους αναβάτες, βελτιώνοντας παράλληλα συνεχώς την ασφάλεια και την απόδοση σε έναν αυξανόμενο αριθμό από πίστες, όπως αποδεικνύεται από τα πολυάριθμα ρεκόρ που έχουν σημειωθεί».

«Ενδεικτικά, η σεζόν 2018 περιλάμβανε 58 διαφορετικές προδιαγραφές εμπρός και πίσω ελαστικών για 19 Grand Prix, σε σύγκριση με 29 προδιαγραφές το 2026 για 22 αγώνες. Χάρη σε αυτή τη συνεχή προσέγγιση βελτιστοποίησης, η Michelin έχει μειώσει προοδευτικά τους όγκους των ελαστικών που κατασκευάζονται και μεταφέρονται».

«Η Michelin επαναβεβαιώνει έτσι τη δέσμευσή της να συνδυάζει την τεχνολογική καινοτομία, την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και την αγωνιστική αριστεία, προς όφελος του MotoGP™ και όλων των εμπλεκόμενων φορέων».