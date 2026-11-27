του Δημήτρη Διατσίδη

Από τις 27 έως τις 29 Νοεμβρίου 2026, η πίστα Ricardo Tormo στο Cheste θα φιλοξενήσει το Motul Grand Prix της Βαλένθια, τον τελευταίο γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIM MotoGP 2026.

Η διοργάνωση αυτή σηματοδοτεί το τέλος της παρουσίας της Michelin ως αποκλειστικού προμηθευτή ελαστικών για την κορυφαία κατηγορία. Από την επιστροφή της το 2016, η γαλλική κατασκευάστρια ελαστικών έχει στηρίξει κάθε αναβάτη, ομάδα και κατασκευαστή στο grid, κατά τη διάρκεια έντεκα αγωνιστικών σεζόν.

Για αυτόν τον τελευταίο αγώνα, η Michelin διατηρεί την γκάμα των εμπρός ελαστικών που χρησιμοποιήθηκε το 2025, ενώ αναθεωρεί τις επιλογές για τα πίσω ελαστικά.

Η πίστα, μήκους 4,005 χλμ., έχει αριστερόστροφη φορά και διαθέτει εννέα αριστερές και πέντε δεξιές στροφές.

Αυτή η διαμόρφωση ασκεί ιδιαίτερα μεγάλες πιέσεις στο αριστερό τμήμα («ώμο») των ελαστικών, κυρίως στη μεγάλη στροφή που οδηγεί στην ευθεία των pits.

Δεδομένου ότι η θερμοκρασία της ασφάλτου μπορεί να είναι σχετικά χαμηλή αυτή την εποχή (μεταξύ 20°C και 25°C), καθίσταται εξαιρετικά σημαντικό να φτάσει το δεξιό τμήμα των ελαστικών — το οποίο καταπονείται λιγότερο — στην κατάλληλη θερμοκρασία λειτουργίας.

Για τον εμπρός άξονα, οι αναβάτες θα έχουν στη διάθεσή τους τις τρεις προδιαγραφές των ελαστικών Michelin Power Slick που χρησιμοποιήθηκαν το 2025 — Μαλακή (Soft), Μεσαία (Medium) και Σκληρή (Hard) —, οι οποίες διαθέτουν ασύμμετρη σχεδίαση με ενισχυμένο αριστερό τμήμα.

Μαζί με το Sachsenring (Γερμανία) και το Phillip Island (Αυστραλία), η Βαλένθια αποτελεί την τρίτη πίστα όπου τόσο τα εμπρός όσο και τα πίσω ελαστικά είναι ασύμμετρου σχεδιασμού.

Όσον αφορά τα πίσω ελαστικά, η μαλακή (Soft) έκδοση του 2025 αφαιρείται από τις διαθέσιμες επιλογές.

Τη θέση της παίρνει η περσινή μεσαία (Medium) έκδοση, η οποία θα είναι διαθέσιμη παράλληλα με μια νέα μεσαία (Medium) επιλογή, που διαθέτει γόμα κατά ένα βαθμό σκληρότερη.

Η συγκεκριμένη γόμα αναπτύχθηκε για να προσφέρει μεγαλύτερη αντοχή στη φθορά, δίνοντας στους αναβάτες μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση του πίσω ελαστικού καθώς εξελίσσεται ο αγώνας.

Piero Taramasso, Michelin Two-Wheel Motorsport Manager

«Στην Βαλένθια, ο αριστερός ώμος του πίσω ελαστικού δέχεται ιδιαίτερα υψηλά φορτία. Πρόκειται για μια σχετικά μικρή πίστα, η οποία διαθέτει κλειστές στροφές και μια μεγάλη αριστερή στροφή που οδηγεί στη μικρή ευθεία των πιτ. Πέρυσι, κατά τη διάρκεια του Tissot Sprint χρησιμοποιήθηκαν όλοι οι τύποι ελαστικών, ενώ για το Grand Prix οι αναβάτες επέλεξαν τη σκληρή γόμα για εμπρός και τη μεσαία για πίσω. Η φετινή μεσαία γόμα για τον πίσω τροχό θα είναι κατά ένα επίπεδο πιο σκληρή, καθώς θέλουμε να δώσουμε στους αναβάτες μεγαλύτερη δυνατότητα διαχείρισης της φθοράς των ελαστικών. Από την Παρασκευή και μετά, θα συνεργαστούμε στενά με κάθε αναβάτη και την ομάδα του, ώστε να εντοπίσουμε τον συνδυασμό ελαστικών που ταιριάζει καλύτερα στη μοτοσυκλέτα τους, στο στυλ οδήγησής τους και στις συνθήκες της πίστας. Δεδομένου ότι ο αγώνας διεξάγεται δύο εβδομάδες αργότερα στη σεζόν, αναμένουμε ακόμη χαμηλότερες θερμοκρασίες.»

Εορτασμός έντεκα σεζόν στο paddock το βράδυ της Πέμπτης

Την παραμονή των πρώτων δοκιμαστικών, η Michelin συγκέντρωσε ολόκληρη την κοινότητα του paddock σε μια δεξίωση στον χώρο φιλοξενίας της, στην πίστα Ricardo Tormo, την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου.

Ο Matthieu Bonardel, Διευθυντής της Michelin Motorsport, και ο Piero Taramasso απευθύνθηκαν στους καλεσμένους για να γιορτάσουν τις έντεκα σεζόν που έχουν περάσει από την επιστροφή της Michelin στο MotoGP.

Τίμησαν τους αναβάτες, τις ομάδες, τους κατασκευαστές και τους διοργανωτές του πρωταθλήματος, καθώς και το προσωπικό της Michelin που συνέβαλε σε αυτή την προσπάθεια – τόσο στα γκαράζ όσο και στα κέντρα έρευνας και τα εργαστήρια της γαλλικής εταιρείας ελαστικών.

Τα ρεκόρ προς κατάρριψη

Και οι τέσσερις χρόνοι-αναφοράς σημειώθηκαν στη διοργάνωση του 2025. Ο Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) κατέχει το απόλυτο ρεκόρ γύρου στην πίστα με χρόνο 1’28.809, το οποίο πέτυχε κατά τη διάρκεια των Κατατακτήριων Δοκιμών.

Επίσης, σημείωσε το ρεκόρ διάρκειας αγώνα Grand Prix, με χρόνο 40’54.458 για τους 27 γύρους. Ο Raúl Fernández (Trackhouse MotoGP Team) πέτυχε τον ταχύτερο γύρο αγώνα με χρόνο 1’29.976.

Στο Tissot Sprint, ο Álex Márquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) έθεσε τον χρόνο-αναφορά στα 19’37.490 για τους 13 γύρους.

Το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου

Οι αναβάτες του MotoGP βγήκαν στην πίστα την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου για την πρώτη Ελεύθερη Δοκιμή, την οποία ακολούθησε η Δοκιμή.

Το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, η δεύτερη Ελεύθερη Δοκιμή θα διεξαχθεί από τις 11:10 έως τις 11:40, πριν από τις Κατατακτήριες Δοκιμές: το Q1 θα πραγματοποιηθεί από τις 11:50 έως τις 12:05 και το Q2 από τις 12:15 έως τις 12:30.

Το Tissot Sprint, διάρκειας 13 γύρων, θα ξεκινήσει στις 16:00. Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί το warm up από τις 10:40 έως τις 10:50 π.μ., ενόψει του αγώνα Grand Prix των 27 γύρων, ο οποίος θα ξεκινήσει στις 15:00.

Μετά τη Βαλένθια, η Michelin θα συνεχίσει την παρουσία της στους αγώνες μοτοσικλέτας, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του αποκλειστικού προμηθευτή ελαστικών για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike της FIM (WorldSBK), ξεκινώντας από τη σεζόν του 2027.