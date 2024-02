του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Monster Energy Yamaha MotoGP άνοιξε τις πόρτες του γκαράζ της σε μια επιλεγμένη ομάδα εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης, στους οποίους δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσουν με τους νέους συναθλητές Fabio Quartararo και Álex Rins ενόψει της σεζόν 2024 του MotoGP και να ρίξουν μια κοντινή ματιά στις μοτοσυκλέτες Yamaha YZR-M1 του 2024.

Η Yamaha Motor Co., Ltd. και η Yamaha Motor Racing έδειξαν την επιθυμία τους για νέες επιτυχίες στο Sepang International Circuit. Ο χρωματικός συνδυασμός του Monster Energy Yamaha MotoGP YZR-M1, το pit box, οι στολές των αναβατών και τα ρούχα της ομάδας θα παραμείνουν ίδια. Οι πιο αξιοσημείωτες αλλαγές ήταν η παρουσίαση ορισμένων νέων χορηγών και οι βελτιώσεις της Yamaha για το προσωπικό και την οργάνωση.

Ο Fabio Quartararo παραμένει αγαπημένος των θαυμαστών και είναι αποφασισμένος να επιστρέψει παλεύοντας για να κάνει το 2024 να είναι η χρονιά του. Αυτή τη σεζόν πλαισιώνεται από τον νέο συναθλητή του, Álex Rins, ο οποίος φέρνει έναν τόνο φρέσκιας τεχνικής και οδηγικής εμπειρίας στην ομάδα. Εκτός από τη νέα γκάμα αναβατών της Monster Energy Yamaha MotoGP, η διοίκηση της Yamaha υπέστη επίσης ορισμένες αλλαγές για το 2024. Ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης Μηχανοκίνητου Αθλητισμού της Yamaha Motor Co., Ltd, Takahiro Sumi θα συνεργάζεται τώρα στενά με τον νέο επικεφαλής για την ανάπτυξη της Yamaha YZR-M, Kazuhiro Masuda και με τον νέο τεχνικό διευθυντή της Yamaha Factory Racing Massimo Bartolini.



Ο Lin Jarvis, Monster Energy Yamaha MotoGP Team Principal & Yamaha Motor Racing Managing Director και ο Massimo Meregalli, Monster Energy Yamaha MotoGP Team Director παραμένουν στο τιμόνι της Monster Energy Yamaha MotoGP, ενώ η Yamaha Factory Racing MotoGP Test Team θα έχει τον δοκιμαστή αναβάτη της Cal Crutchlow να καθοδηγείται από τον Kazutoshi Seki το 2024.

Με μια ανανεωμένη εταιρική δομή, όλοι όσοι εμπλέκονται στο φετινό MotoGP έχουν πλήρη κίνητρο να κάνουν μεγάλα βήματα αυτή τη σεζόν (όπως φαίνεται από το ξεκίνημα της σεζόν 2024).

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2024, η ομάδα Factory Yamaha MotoGP μπορεί και πάλι να βασιστεί στην πλήρη υποστήριξη της Monster Energy Company, χορηγού της ομάδας. Η Yamaha έχει μια μακροπρόθεσμη παγκόσμια συνεργασία με την Monster Energy Company βασισμένη στο αμοιβαίο πάθος τους για τους αγώνες. Η ισχυρή πολυετής σχέση της Yamaha και της Monster Energy είναι εμφανής στην εμβληματική και άμεσα αναγνωρίσιμη επωνυμία Monster με το χάραγμα από νύχια, που εμφανίζεται ευδιάκριτα στο λογότυπο της ομάδας Monster Energy Yamaha MotoGP, στις στολές της ομάδας και στις μοτοσυκλέτες.

Η γκάμα μοτοσυκλετών του 2024 αποτελείται και πάλι από την εμφάνιση που συνδυάζει τέλεια τα χρώματα της Yamaha με τον περιπετειώδη χρωματικό συνδυασμό του τρόπου ζωής της Monster Energy. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης οι Quartararo και Rins εξέφρασαν το υψηλό τους κίνητρο για το MotoGP Official Sepang Test (6-8 Φεβρουαρίου) και το MotoGP Official Qatar Test (19-20 Φεβρουαρίου), όπου θα δοκιμάσουν διάφορα είδη βελτιώσεων πριν από τη σεζόν του MotoGP που ξεκινά με το Γκραν Πρι του Κατάρ (8-10 Μαρτίου).

Η επερχόμενη σεζόν του MotoGP διαμορφώνεται σε μια μεγάλη σεζόν, προς το παρόν προβλέπεται να μετρήσει 21 Γύρους GP και 42 Αγώνες, καθώς η μορφή Αγώνων MotoGP το Σαββατοκύριακο θα αποτελείται για άλλη μια φορά από ένα MotoGP Sprint το Σάββατο και έναν Αγώνα MotoGP την Κυριακή.

Η ομάδα Monster Energy Yamaha MotoGP εκμεταλλεύεται αυτή την ευκαιρία για να ευχαριστήσει ειλικρινά τους πολυάριθμους επίσημους χορηγούς και τους επίσημους συνεργάτες της για τον ενθουσιασμό τους για αγώνες Grand Prix μοτοσυκλετών. Επιπλέον, η ομάδα είναι στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσει την India Yamaha Motor Pvt. Ltd. (IYM) ως νέα προσθήκη στη λίστα μετά το επιτυχημένο πρώτο GP της Ινδίας το 2023.



TAKAHIRO SUMI GM, Τμήμα Ανάπτυξης Motor Sports, Yamaha Motor Co., Ltd:

«Όπως πολλοί θα γνωρίζουν, το έργο του Τμήματος Ανάπτυξης Μηχανοκίνητου Αθλητισμού της YMC για μια επιτυχημένη σεζόν το 2024 ξεκίνησε ήδη πριν από το τέλος της σεζόν του 2023. Ο κύριος στόχος της Yamaha είναι και θα είναι πάντα να φέρνει το Kando* στους πελάτες και τους θαυμαστές της. Ως εκ τούτου, είναι αυτονόητο ότι η εταιρεία είναι πλήρως αφοσιωμένη στον σκοπό της επαναφοράς του τροπαίου του MotoGP στην Yamaha με τη νέα παγκόσμια ομαδική μας δύναμη. Με βάση τα σχόλια των αναβατών, εργαζόμαστε ακούραστα για να βρούμε νέους τρόπους βελτίωσης της μοτοσυκλέτας μας και γνωρίζουμε ότι ο Fabio και ο Álex καθώς και ο δοκιμαστής αναβάτης Cal θέλουν να δοκιμάσουν τη νέα μοτοσυκλέτα προδιαγραφών 2024. Θα είναι πολύ μεγάλη σεζόν ξανά, αλλά είμαστε έτοιμοι να βάλουμε πολύ δουλειά και να έρθουμε αντιμέτωποι με τον ανταγωνισμό».

*Kando: Ιαπωνική λέξη για τα ταυτόχρονα συναισθήματα βαθιάς ικανοποίησης και έντονου ενθουσιασμού που βιώνουμε όταν συναντάμε κάτι που έχει εξαιρετική αξία.

Lin Jarvis, Διευθύνων Σύμβουλος, Yamaha Motor Racing:

«Πέρυσι ήταν μια δύσκολη σεζόν, αλλά ανασυγκροτηθήκαμε, αναδιαρθρώσαμε την ομάδα μας και τώρα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε μια επιστροφή. Έχοντας κάνει σημαντικές αλλαγές στην ομάδα μας στο MotoGP και με μια νέα σύνθεση αναβατών, η ομάδα αισθάνεται ανανεωμένη και έτοιμη να αντιμετωπίσει τη σεζόν του 2024. Οι μηχανικοί της Yamaha εργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο κατά τη διάρκεια του «χειμερινού διαλείμματος» και συνέχισαν να αναπτύσσουν τη μοτοσυκλέτα. Έτσι, αν και το χρώμα παραμένει το ίδιο για αυτή τη σεζόν, υπάρχουν πολύ περισσότερα στην M1 προδιαγραφών 2024 από όσα φαίνονται με την πρώτη ματιά. Μια άλλη σταθερά, για την οποία είμαστε πραγματικά ευγνώμονες, είναι η ισχυρή σχέση με τους επίσημους χορηγούς και συνεργάτες μας. Μπαίνουμε στον δωδέκατο χρόνο μας με χορηγό την Monster Energy Company και την έκτη σεζόν μαζί τους ως βασικός χορηγός. Είμαστε ευγνώμονες σε αυτούς και στους άλλους επίσημους χορηγούς, συνεργάτες και προμηθευτές της ομάδας μας, με πολλούς από τους οποίους είχαμε μακροχρόνιες συνεργασίες, που έδειξαν την πλήρη υποστήριξή τους στο έργο μας και την αποστολή μας να διαπρέψουμε στο καινοτόμο τεχνικά και προκλητικό άθλημα των αγώνων MotoGP. Στην αρχή του πρωταθλήματος του 2024, αντιμετωπίζουμε 3 δοκιμές προετοιμασίας που ακολουθούνται από ένα ημερολόγιο 21 Γύρων με 42 μεμονωμένους Αγώνες, συμπεριλαμβανομένων των Σπριντ και των κύριων Αγώνων. Επιπλέον, έχουμε πολυάριθμες δοκιμές IRTA καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, καθώς και πολλές ιδιωτικές δοκιμές όπου μπορούμε πλέον να χρησιμοποιήσουμε με τους αναβάτες του GP λόγω της εφαρμογής των νέων κανόνων παραχώρησης για το 2024. Έτσι, θα είναι μια μεγάλη και έντονη σεζόν, όπου τόσο οι επιδόσεις όσο και οι αντοχές θα μετρήσουν για την επιτυχία του πρωταθλήματος. Έχοντας ήδη ξεκινήσει με το «Shakedown Test», θα ξεκινήσουμε τώρα την πραγματική σεζόν με το Επίσημο Sepang IRTA Test, όπου μπορούμε να αξιολογήσουμε την απόδοσή μας έναντι των ανταγωνιστών μας. Πιστεύω ότι αυτή η χρονιά θα είναι μια από τις πιο συναρπαστικές σεζόν MotoGP τον τελευταίο καιρό και ελπίζω ότι οι οπαδοί σε όλο τον κόσμο θα απολαύσουν τις μάχες τους επόμενους 10 μήνες. Ας αρχίσουμε»!

FABIO QUARTARARO Monster Energy Yamaha MotoGP Rider:

«Είναι η αρχή της νέας σεζόν – αυτό είναι πάντα συναρπαστικό! Όλοι ξεκινούν ξανά από το μηδέν και ξέρω ότι τόσο η ομάδα όσο και εγώ έχουμε πολύ κίνητρο για να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερη δουλειά κατά τη διάρκεια του Sepang Test. Ένα καλό ξεκίνημα για το 2024 – ακόμα κι αν είναι απλώς δοκιμές προετοιμασίας – μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλο πλεονέκτημα αργότερα. Έτσι, όπως πάντα, θα βάζουμε ό,τι έχουμε σε κάθε μέρα, κάθε περίοδο δοκιμών και κάθε γύρο στην πίστα. Ξέρω ότι η Yamaha έχει δουλέψει σκληρά στα παρασκήνια, οπότε πιστεύω ότι αν συνεχίσουμε να πιέζουμε τους εαυτούς μας στα άκρα από όλες τις απόψεις, θα μπορέσουμε να έχουμε μια υπέροχη χρονιά μαζί. Θέλω να αγωνιστώ και θέλω να χαιρετήσω τους θαυμαστές μου από το πάνω σκαλί του βάθρου ξανά»!

ÁLEX RINS Monster Energy Yamaha MotoGP Rider:

«Είχα ήδη την πρώτη μου εμπειρία από την M1, δουλεύοντας με την ομάδα της Yamaha στο Valencia Test και στο Shakedown Test, αλλά η σημερινή εκδήλωση “2024 Season Launch” με κάνει να νιώθω ενθουσιασμένος ξανά σαν να είναι η πρώτη μέρα. Είχαμε μια καλή πρώτη πορεία στη δοκιμή στη Βαλένθια, οπότε ήμουν πολύ ευχαριστημένος με αυτό και ανυπομονώ να συνεχίσω τη δουλειά εδώ στη Sepang αύριο. Έχω πολλά πράγματα να δοκιμάσω, αλλά νιώθω σίγουρος. Η μοτοσυκλέτα φαίνεται εύκολη στην προσαρμογή, οπότε πιστεύω ότι θα μπορέσω να κάνω κάποια περαιτέρω βήματα στο Sepang Test. Έχω δουλέψει πολύ στη φυσική μου κατάσταση για να φτάσω εδώ στο καλύτερο δυνατό επίπεδο, και τώρα το μόνο που θέλω να κάνω είναι να ξεκινήσω ξανά την οδήγηση»!