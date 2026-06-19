του Νεκτάριου Διατσίδη

Ένα υβριδικό μοντέλο cruiser της Moto Guzzi από το Mandello del Lario φαίνεται πως βρίσκεται στα σκαριά.

Τα υβριδικά οχήματα έχουν πλέον καθιερωθεί στην αγορά αυτοκινήτου, όμως η ιδέα του συνδυασμού ενός κινητήρα εσωτερικής καύσης με έναν ηλεκτροκινητήρα σε μοτοσυκλέτα δεν έχει ακόμη περάσει στο ευρύ κοινό. Ίσως αυτό να μην προκαλεί έκπληξη, καθώς τα πλεονεκτήματα ενός υβριδικού συστήματος συνοδεύονται και από μειονεκτήματα – όπως το αυξημένο βάρος – που επηρεάζουν πολύ περισσότερο τις επιδόσεις μιας μοτοσυκλέτας απ’ ό,τι ενός αυτοκινήτου.

Υβριδικές μοτοσυκλέτες όπως οι Ninja 7 Hybrid και Z7 Hybrid της Kawasaki, παρά τις θετικές κριτικές, παραμένουν εξαιρέσεις στην αγορά. Γι’ αυτό και η αίτηση ευρεσιτεχνίας της Moto Guzzi για ένα υβριδικό σύστημα προκαλεί έκπληξη.

Παρότι η βασική φιλοσοφία είναι γνώριμη – ένας ηλεκτροκινητήρας και μια μπαταρία υποβοηθούν τον κινητήρα εσωτερικής καύσης – η υλοποίηση είναι αρκετά διαφορετική ώστε να απαιτεί μια εκτενή και πολύπλοκη κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας (IP) για να εξηγηθεί ο τρόπος λειτουργίας της.

Η σχεδίαση διατηρεί τη χαρακτηριστική διάταξη V-Twin της Moto Guzzi, με διαμήκη στροφαλοφόρο άξονα που μεταδίδει την κίνηση στον πίσω τροχό μέσω άξονα μετάδοσης (cardan). Υπάρχουν όμως και σημαντικές αποκλίσεις από τη συμβατική διάταξη. Για παράδειγμα, ο συμπλέκτης βρίσκεται πίσω από το κιβώτιο ταχυτήτων αντί να είναι τοποθετημένος ανάμεσα σε αυτό και τον κινητήρα – μια διάταξη που πρωτοεμφανίστηκε στην V100 Mandello.

Ένας άξονας συνδέει τον στροφαλοφόρο με τον συμπλέκτη, ενώ κάτω από αυτόν βρίσκεται ένα εξατάχυτο κιβώτιο. Η πατέντα αναφέρει ότι το κιβώτιο, αν και συμβατικό στη σχεδίασή του, θα μπορούσε να είναι είτε χειροκίνητο είτε ημιαυτόματο με ηλεκτρονικές αλλαγές ταχυτήτων. Δεδομένου ότι ανταγωνιστές όπως η BMW προσφέρουν ήδη αυτοματοποιημένα κιβώτια, είναι πιθανό η Moto Guzzi να ετοιμάζει κάτι αντίστοιχο.

Τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο ενδιαφέροντα πάνω από το κιβώτιο, όπου ένας μεγάλος ηλεκτροκινητήρας (με την ένδειξη “41” στα σχέδια) συνδέεται με τον πρωτεύοντα άξονα του κιβωτίου. Σε ένα συμβατικό υβριδικό σύστημα, ο ηλεκτροκινητήρας βρίσκεται συνήθως μετά το κιβώτιο, προσφέροντας ηλεκτρική υποβοήθηση στον κινητήρα.

Στην περίπτωση της Moto Guzzi, οι μηχανικοί τοποθέτησαν τον ηλεκτροκινητήρα πριν από το κιβώτιο, ώστε να βοηθά στον συγχρονισμό των στροφών κατά τα κατεβάσματα ταχυτήτων (rev-matching), κάνοντάς τα ταχύτερα και πιο ομαλά, ενώ παράλληλα προσφέρει επιπλέον ισχύ όταν χρειάζεται.

Η διάταξη της Guzzi επιτρέπει στη μοτοσυκλέτα να λειτουργεί είτε ως υβριδική – με τον θερμικό κινητήρα και τον ηλεκτροκινητήρα να κινούν ταυτόχρονα το κιβώτιο – είτε ως αμιγώς ηλεκτρική. Δεν μπορεί όμως να λειτουργήσει ως συμβατική μοτοσυκλέτα αποκλειστικά με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Στην ηλεκτρική λειτουργία, ένας σύνδεσμος αποσυνδέει την έξοδο του συμπλέκτη από την είσοδο του κιβωτίου, απομονώνοντας τον θερμικό κινητήρα. Παράλληλα, το κιβώτιο “κλειδώνει” σε μία μόνο σχέση (η πατέντα αναφέρει τη δεύτερη ή την τρίτη ταχύτητα) και δεν μπορεί να αλλάξει σχέση. Έτσι, η μοτοσυκλέτα λειτουργεί σαν ένα απλό ηλεκτρικό δίκυκλο πόλης με χειρισμό τύπου «ανοίγω το γκάζι και φεύγω».

Όπως σε όλα τα υβριδικά συστήματα, ο ηλεκτροκινητήρας λειτουργεί και ως γεννήτρια, ανακτώντας ενέργεια κατά την επιβράδυνση ή όταν ο κινητήρας εσωτερικής καύσης δεν βρίσκεται υπό μεγάλο φορτίο, επιστρέφοντας την ενέργεια στην μπαταρία κίνησης.

Ασυνήθιστο στοιχείο αποτελεί η ύπαρξη ξεχωριστής συμβατικής μίζας για τον θερμικό κινητήρα. Αυτό υποδηλώνει ότι ο κινητήρας μπορεί να εκκινήσει ακόμη και όταν η μοτοσυκλέτα κινείται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, επιτρέποντας μια ανεπαίσθητη μετάβαση από την ηλεκτρική στην υβριδική λειτουργία.

Τα λεπτομερή σχέδια του κιβωτίου και του υβριδικού συστήματος δείχνουν ότι η τεχνολογία αυτή βρίσκεται πέρα από το στάδιο της θεωρητικής μελέτης. Μια υβριδική Moto Guzzi ίσως να μην απέχει πολύ από την παραγωγή.

Ποια μοτοσυκλέτα θα χρησιμοποιήσει αυτό το σύστημα; Η πατέντα απεικονίζει ένα μοντέλο cruiser με σιλουέτα που θυμίζει την παλιά Audace των 1,380 κ.εκ. Το μοντέλο αυτό, μαζί με τα California, Eldorado και MGX-21 Flying Fortress, αποσύρθηκαν το 2020, όταν ο αερόψυκτος κινητήρας “big block” δεν μπορούσε πλέον να καλύψει τις προδιαγραφές εκπομπών Euro 5.

Από τότε, η Moto Guzzi απουσιάζει από την κατηγορία των μεγάλου κυβισμού cruiser. Η προσθήκη ενός υβριδικού συστήματος στον υδρόψυκτο V100 κινητήρα των 1,042 κ.εκ., ώστε να προσφέρει απόδοση αντίστοιχη ενός μεγαλύτερου κινητήρα, θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για μια νέα σειρά cruiser μοντέλων.

Ίσως όχι τυχαία, η μητρική εταιρεία της Moto Guzzi, η Piaggio, έχει καταθέσει νέα αίτηση κατοχύρωσης του ονόματος “Moto Guzzi Eldorado” στην Ευρώπη, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει ανανεώσει στις ΗΠΑ τα εμπορικά σήματα “Moto Guzzi California” και “MGX-21 Flying Fortress”.

Είτε τελικά είναι υβριδικά είτε όχι, όλα δείχνουν ότι μια νέα γενιά μοντέλων cruiser της Moto Guzzi βρίσκεται καθ’ οδόν.