του Νεκτάριου Διατσίδη

Το νέο ρετρό μοντέλο της Moto Guzzi, βασισμένο στον δικύλινδρο κινητήρα της Aprilia RS 457, πλησιάζει στην επίσημη παρουσίασή του.

Τον Ιανουάριο του 2024, το περιοδικό Cycle World δημοσίευσε κατασκοπευτικές φωτογραφίες ενός πρωτότυπου μοντέλου που βασιζόταν στον δικύλινδρο εν σειρά κινητήρα των 457 κ.εκ. της Aprilia, τον ίδιο που χρησιμοποιείται στις RS 457 και Tuono 457. Ήδη από τότε υπήρχαν έντονες φήμες ότι επρόκειτο για μια νέα Moto Guzzi και, περισσότερα από δύο χρόνια αργότερα, όλα δείχνουν ότι αυτές οι πληροφορίες επιβεβαιώνονται.

Το ίδιο πρωτότυπο εντοπίστηκε ξανά σε δοκιμές εξέλιξης, ενώ η Piaggio, μητρική εταιρεία της Moto Guzzi, κατέθεσε πρόσφατα αιτήσεις κατοχύρωσης του ονόματος “The Trip 500”, καθώς και του αντίστοιχου λογοτύπου που φέρει το σήμα της Moto Guzzi. Αν και το όνομα παραπέμπει περισσότερο σε ταξιδιωτική εκδήλωση ή οργανωμένη εκδρομή, η κατοχύρωση αφορά ξεκάθαρα μια νέα μοτοσυκλέτα παραγωγής.

Στην Iταλική γλώσσα το μοντέλο ονομάζεται “Il Viaggio Cinquecento”, μια ονομασία που ταιριάζει περισσότερο στον χαρακτήρα και την ιστορία της Moto Guzzi, ωστόσο η εταιρεία επέλεξε να κατοχυρώσει τη Διεθνή Αγγλική εκδοχή.

Ο γνωστός κινητήρας της Aprilia

Η μοτοσυκλέτα δεν φαίνεται να έχει αλλάξει σημαντικά σε σχέση με το αρχικό πρωτότυπο. Στην καρδιά της βρίσκεται ο σύγχρονος υγρόψυκτος δικύλινδρος κινητήρας των 457 κ.εκ., ο οποίος κατασκευάζεται στην Ινδία από θυγατρική της Piaggio, συμβάλλοντας στη διατήρηση του κόστους σε ανταγωνιστικά επίπεδα. Ο ίδιος κινητήρας χρησιμοποιείται ήδη στις Aprilia RS 457 και Tuono 457, ενώ αναμένεται σύντομα να εξοπλίσει και μια μικρότερη έκδοση της Tuareg.

Η The Trip 500 θα είναι η πρώτη Moto Guzzi που θα χρησιμοποιεί αυτόν τον κινητήρα, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την εταιρεία.

Ρετρό εμφάνιση με σύγχρονη τεχνολογία

Παρότι η Aprilia χρησιμοποιεί πλαίσιο από χυτό αλουμίνιο, η Moto Guzzi επέλεξε ατσάλινο χωροδικτύωμα, το οποίο ταιριάζει περισσότερο στη διαχρονική αισθητική της. Ο κινητήρας παραμένει δομικό στοιχείο του πλαισίου και στηρίζει το ψαλίδι, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το μονό πίσω αμορτισέρ, τοποθετημένο χαμηλά και προς το πίσω μέρος του ψαλιδιού.

Εμφανισιακά, η νέα μοτοσυκλέτα θυμίζει έντονα τη σειρά V7, με χαρακτηριστικό στρογγυλό προβολέα που φέρει το εμβληματικό λογότυπο της Moto Guzzi στο κέντρο του.

Οι ρετρό επιρροές περιορίζονται κυρίως στην εμφάνιση, καθώς ο εξοπλισμός παραμένει σύγχρονος. Το ανεστραμμένο πιρούνι (USD), η ακτινική δαγκάνα φρένου και η χαμηλά τοποθετημένη εξάτμιση προέρχονται σχεδόν αυτούσια από την Aprilia RS 457, γεγονός που δείχνει ότι και οι επιδόσεις του κινητήρα πιθανότατα θα παραμείνουν αντίστοιχες.

Μια νέα κατεύθυνση για την Moto Guzzi

Η επιλογή ενός δικύλινδρου εν σειρά κινητήρα αποτελεί σημαντική αλλαγή για την Moto Guzzi, η οποία έχει ταυτιστεί εδώ και δεκαετίες με τους χαρακτηριστικούς εγκάρσιους V2 κινητήρες της. Ωστόσο, η αγορά των μοτοσυκλετών 400–500 κ.εκ. παρουσιάζει διαρκή ανάπτυξη παγκοσμίως και η είσοδος της εταιρείας σε αυτήν την κατηγορία φαίνεται να είναι μια ιδιαίτερα λογική επιχειρηματική κίνηση.

Η νέα The Trip 500 αναμένεται να συνδυάζει την κλασική αισθητική της Moto Guzzi με σύγχρονη τεχνολογία, χαμηλό βάρος, προσιτό κόστος αγοράς και χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Στόχος της είναι να προσελκύσει τόσο νέους αναβάτες όσο και όσους αναζητούν μια κομψή, καθημερινής χρήσης αλλά και ικανή μοτοσυκλέτα για εκδρομές και ταξίδια μικρών και μεσαίων αποστάσεων.

Το μεγάλο ερώτημα παραμένει: θα αγκαλιάσουν οι φίλοι της Moto Guzzi ένα οικονομικό μοντέλο με δικύλινδρο εν σειρά κινητήρα ή θεωρούν ότι η εταιρεία απομακρύνεται υπερβολικά από την ιστορική της ταυτότητα;