του Νεκτάριου Διατσίδη

Μία Ducati Desmo450 MX ακόμα πιο αποδοτική και πλήρης, χάρη σε ρύθμιση σχεδιασμένη για εκκίνηση στους πιο απαιτητικούς αγώνες!

Η έκδοση Factory είναι ελαφρύτερη (104 κιλά, -0.8 κιλά) και εξοπλισμένη με αναρτήσεις Showa με επιστρώσεις Dark Kashima, TiO και superfinishing, πλήρες σύστημα εξάτμισης Akrapovič και κατεργασμένες (billet) πλάκες τιμονιού

Η Ducati Desmo450 MX Factory είναι ήδη διαθέσιμη σε αντιπροσώπους στην ΕΕ και τις ΗΠΑ

Έναν χρόνο μετά το ντεμπούτο της Desmo450 MX, η Ducati παρουσιάζει την έκδοση Factory, σχεδιασμένη για αναβάτες που αναζητούν μια αγωνιστικά έτοιμη μοτοσυκλέτα, ήδη εξοπλισμένη με όλα όσα χρειάζονται για να αγωνιστούν. Μία Desmo450 MX που, χάρη στα κορυφαία αγωνιστικά εξαρτήματα, είναι ακόμα πιο αποδοτική και ελαφρύτερη (104 κιλά αντί για 104.8) από τη βασική έκδοση, ακόμη και με την προσθήκη επιπλέον εξοπλισμού.

Με την έκδοση Factory, η Ducati επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στον κόσμο του off-road. Ένα project που ξεκίνησε με την επιτυχημένη ανάπτυξη στο Italian Prestige MX1, εμπλουτίστηκε με βάθρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MXGP και την ιστορική θέση στην πρώτη δεκάδα του Tony Cairoli στο Motocross of Nations και που τώρα περνά σε νέο επίπεδο με το ιστορικό του ντεμπούτο στο AMA Supercross.

Η Desmo450 MX Factory είναι εξοπλισμένη με πλήρες σύστημα εξάτμισης Akrapovič από τιτάνιο με ειδική χαρτογράφηση κινητήρα, που μειώνει το βάρος (-1.7 κιλά), βελτιώνει την απόδοση ισχύος και προσφέρει πιο γεμάτη και σταθερή καμπύλη ροπής. Οι αναρτήσεις Showa με επίστρωση Dark Kashima στα καλάμια του πιρουνιού και στο σώμα του αμορτισέρ, καθώς και επεξεργασία TiO superfinishing στους άξονες και το έμβολο, προσφέρουν αυξημένη ομαλότητα λειτουργίας και αντοχή στη φθορά και στις αυξημένες δυνάμεις που προέρχονται από τις ανωμαλίες του εδάφους.

Οι κατεργασμένες πλάκες τιμονιού Factory μειώνουν περαιτέρω το βάρος κατά σχεδόν 200 γραμμάρια. Η ποδιά και η προστασία του μπροστινού δίσκου φρένου προστατεύουν από λάσπη και πέτρες, ενώ η αλυσίδα RK MXU με O-ring, ίδια με αυτή που χρησιμοποιείται στις εργοστασιακές μοτοσυκλέτες, προσφέρει αυξημένη αντοχή και αξιοπιστία.

Το σύστημα χαμηλώματος, στάνταρ στην έκδοση Factory, συμπιέζει το μπροστινό πιρούνι κατά την εκκίνηση, αυξάνοντας τη σταθερότητα και την επιτάχυνση στην έξοδο από τις στροφές. Το WiFi module επιτρέπει στον αναβάτη να προσαρμόζει τα Riding Modes μέσω της εφαρμογής X-Link, ορίζοντας όλες τις παραμέτρους – χάρτη γκαζιού, launch control, engine brake και Ducati Traction Control.

Τέλος, η Ducati Desmo450 MX Factory είναι ακόμα πιο όμορφη και εντυπωσιακή χάρη στην ειδική αγωνιστική εμφάνιση Ducati Corse, που παραπέμπει στις επίσημες μοτοσυκλέτες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MXGP.

Μονοκύλινδρος κινητήρας με σύστημα Desmodromic στις βαλβίδες

Ο κινητήρας της Desmo450 MX Factory διαθέτει σύστημα Desmodromic για το άνοιγμα και το κλείσιμο των βαλβίδων, το σύστημα που χρησιμοποιείται σε όλες τις αγωνιστικές μοτοσυκλέτες της Ducati, συμπεριλαμβανομένης της MotoGP Desmosedici. Αυτό προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, με κυριότερο τη δυνατότητα λειτουργίας σε πολύ υψηλές στροφές, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερο over-rev και μειώνοντας τις αλλαγές ταχυτήτων στη διάρκεια ενός γύρου. Παράλληλα, αυξάνει τις πιθανότητες καλύτερης εκκίνησης από τους αντιπάλους και κατάκτησης της πρωτοπορίας, του πολυπόθητου πλεονεκτήματος στην πρώτη στροφή.

Η Desmo450 MX Factory προσφέρει επίσης ιδιαίτερα γεμάτη καμπύλη ροπής στις χαμηλές στροφές, εξασφαλίζοντας δυνατή επιτάχυνση στην έξοδο των στροφών, με γραμμική απόδοση ισχύος, άγνωστη μέχρι σήμερα σε αυτή την κατηγορία. Η μοναδική αυτή καμπύλη, που αποδίδει το 70% της μέγιστης ροπής μόλις από τις 4,200 σ.α.λ., καθιστά την Desmo450 MX λιγότερο απαιτητική και κουραστική από μια παραδοσιακή 450, προς όφελος της απόδοσης στην πίστα και της οδηγικής απόλαυσης. Αυτό κατέστη δυνατό χάρη στο σύστημα Desmodromic, το οποίο μειώνει την ενέργεια που απαιτείται για το άνοιγμα των βαλβίδων, επιτρέποντας πιο επιθετικά διαγράμματα ανύψωσης ακόμη και με μεγάλες διαμέτρους βαλβίδων.

Η μέγιστη ισχύς του κινητήρα Desmo450 είναι 63.5 ίπποι στις 9,400 σ.α.λ., ενώ η μέγιστη ροπή φτάνει τα 53,5 Nm στις 7,500 σ.α.λ.. Ο κόφτης στροφών έχει ρυθμιστεί στις 11,900 σ.α.λ., τιμή αναφοράς για την κατηγορία. Σε σύγκριση με τη βασική έκδοση, η προσθήκη της τιτανίου εξάτμισης Akrapovič με ειδική χαρτογράφηση προσφέρει πιο γεμάτη ροπή μεταξύ 4,000 και 7,500 σ.α.λ. και μεγαλύτερη ισχύ στη φάση επιτάχυνσης.

Πλαίσιο

Το πλαίσιο της Desmo450 MX Factory βασίζεται στο ίδιο αλουμινένιο περιμετρικό πλαίσιο της έκδοσης MX. Η επιλογή αυτή έγινε για τη δημιουργία μιας ελαφριάς δομής που επιτρέπει στον κινητήρα όσο το δυνατόν πιο ευθύγραμμους αγωγούς εισαγωγής και εξαγωγής, εξασφαλίζοντας μέγιστη απόδοση. Οι μηχανικοί στο Borgo Panigale κατάφεραν να σχεδιάσουν ένα πλαίσιο βάρους 8.95 κιλών, μειώνοντας τον αριθμό των συγκολλήσεων και επιτυγχάνοντας τους στόχους ελαφρότητας, αξιοπιστίας και ακαμψίας. Το πλαίσιο παίζει καθοριστικό ρόλο στον περιορισμό του συνολικού βάρους της μοτοσυκλέτας, το οποίο, χάρη και στα ποιοτικά εξαρτήματα της Desmo450 MX Factory, φτάνει τα 104 κιλά έτοιμη προς χρήση, χωρίς καύσιμο.

Ο εξαιρετικά συμπαγής σχεδιασμός του πλαισίου έχει μελετηθεί ώστε να εξασφαλίζει άριστη εργονομία για τον αναβάτη και ταυτόχρονα εύκολη και γρήγορη συντήρηση στο συνεργείο ή στην πίστα. Το αμορτισέρ είναι τοποθετημένο κεντρικά και λειτουργεί σε συνεργασία με χυτό αλουμινένιο ψαλίδι και μοχλικό με σφυρήλατα αλουμινένια συνδετικά.

Οι αναρτήσεις της Desmo450 Factory αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με την Showa για βελτιωμένη απόδοση και αξιοπιστία σε αγωνιστική χρήση. Η σκληρότητα επιφάνειας των καλαμιών του πιρουνιού και του άξονα του αμορτισέρ αυξάνεται κατά 60% χάρη στην επεξεργασία οξειδίου τιτανίου και το superfinishing, βελτιώνοντας την αντοχή στη φθορά και τα χτυπήματα από χαλίκι. Η επεξεργασία Dark Kashima στα καλάμια του πιρουνιού και στο σώμα του αμορτισέρ αυξάνει την ομαλότητα λειτουργίας, βελτιώνοντας την απορρόφηση ανωμαλιών και, κατ’ επέκταση, την εμπιστοσύνη του αναβάτη. Το πιρούνι είναι πλήρως ρυθμιζόμενο, με ανεστραμμένα καλάμια 49 mm και διαδρομή 310 mm. Το αμορτισέρ είναι επίσης πλήρως ρυθμιζόμενο, με διαδρομή τροχού 301 mm.

Οι κατεργασμένες πλάκες τιμονιού από Ergal, ανοδιωμένες σε μαύρο χρώμα, εξοικονομούν σχεδόν 200 γραμμάρια βάρους. Για να πλησιάζει ακόμη περισσότερο την εμφάνιση της εργοστασιακής μοτοσυκλέτας, το στήριγμα του μπροστινού άξονα είναι ανοδιωμένο σε μαύρο.

Για το σύστημα πέδησης, η Ducati επέλεξε τον μακροχρόνιο συνεργάτη της Brembo. Μπροστά υπάρχει πλευστή δαγκάνα δύο εμβόλων, ενώ πίσω δαγκάνα ενός εμβόλου. Οι δίσκοι φρένων Galfer έχουν διάμετρο 260 mm μπροστά και 240 mm πίσω.

Ηλεκτρονικά

Η εμπειρία στο MotoGP και στο Superbike, όπου η Ducati αποτελεί τεχνολογικό σημείο αναφοράς, επέτρεψε στους μηχανικούς του Borgo Panigale να εισαγάγουν ένα πραγματικό σύστημα traction control στην Desmo450 MX. Το σύστημα αυτό προσφέρει οφέλη σε χρόνους γύρου, ασφάλεια αναβάτη και μείωση κόπωσης. Σε αντίθεση με άλλα συστήματα της κατηγορίας, το Ducati Traction Control (DTC) ρυθμίζει την επέμβαση με βάση την πραγματική ολίσθηση του πίσω τροχού, εξασφαλίζοντας αποτελεσματικότητα, ταχύτητα απόκρισης και γραμμικότητα. Το σύστημα μπορεί να αναγνωρίζει πότε δεν πρέπει να επέμβει, όπως κατά τα άλματα και απενεργοποιείται αυτόματα. Επιπλέον, αν ο αναβάτης επιθυμεί πλήρη απόδοση του κινητήρα σε συγκεκριμένα σημεία της πίστας, μπορεί να απενεργοποιήσει το σύστημα με ελαφριά πίεση στη μανέτα του συμπλέκτη, ενώ το σύστημα επανενεργοποιείται αυτόματα λίγο αργότερα. Το Ducati Traction Control προσφέρει τέσσερα επίπεδα επέμβασης.

Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός περιλαμβάνει επίσης Launch Control και Engine Brake Control, τα οποία, όπως και το DTC, μπορούν να ρυθμιστούν σε διαφορετικά επίπεδα και να συνδυαστούν με δύο Riding Modes. Ο αναβάτης μπορεί να τα προσαρμόσει στις ανάγκες του και στα χαρακτηριστικά της πίστας μέσω της εφαρμογής X-Link, χάρη στο WiFi module που διατίθεται στάνταρ στην έκδοση Factory. Το κιβώτιο ταχυτήτων διαθέτει Quickshifter.

Διαστήματα Συντήρησης

Τα διαστήματα συντήρησης έχουν αναπτυχθεί στρατηγικά ώστε να μειώνεται το κόστος για τον πελάτη. Η αντικατάσταση εμβόλου ορίζεται στις 45 ώρες, μαζί με τον έλεγχο διακένου βαλβίδων, ενώ η πλήρης ανακατασκευή κινητήρα στις 90 ώρες, τιμές αναφοράς για την κατηγορία.

Αξεσουάρ

Η Ducati Performance προσφέρει μια ευρεία γκάμα αξεσουάρ για τη δημιουργία αντιγραφής της Ducati Desmo450 MX που αγωνίζεται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MXGP. Όλες οι λεπτομέρειες της εργοστασιακής 450 MX είναι διαθέσιμες στους φίλους της μάρκας, με μοναδική εξαίρεση τις επίσημες αναρτήσεις Showa, που δεν διατίθενται σε ιδιώτες αναβάτες. Στα ειδικά εξαρτήματα περιλαμβάνονται ζάντες υψηλών επιδόσεων με ενισχυμένες ακτίνες και κέντρα κατεργασμένα από συμπαγές υλικό, αγωνιστική σέλα και δαγκάνες φρένων Brembo Racing.

Για την ολοκλήρωση της Factory εμφάνισης, η Ducati Performance προσφέρει επίσης μια πλήρη τεχνική συλλογή σε συνεργασία με την Drudi Performance. Η επιλογή περιλαμβάνει πλήρες σετ Alpinestars (φανέλα, παντελόνι, γάντια και μπότες), καθώς και κράνος Arai, αντιανεμικό γιλέκο, softshell και αδιάβροχο μπουφάν Spidi.

Διαθεσιμότητα

Η Desmo450 MX Factory είναι ήδη διαθέσιμη, με τον σχεδιασμό χρωμάτων Ducati Corse 2025 livery, σε επιλεγμένους Ευρωπαϊκούς αντιπροσώπους του δικτύου Ducati, ώστε να παρέχεται η μέγιστη τεχνογνωσία και υποστήριξη στον off-road τομέα. Η μοτοσυκλέτα θα φτάσει εντός Ιανουαρίου 2026 στη Βόρεια Αμερική και στη συνέχεια στην υπόλοιπη αγορά παγκοσμίως.

Το βίντεο παρουσίασης της νέας Desmo450 MX Factory είναι διαθέσιμο στο κανάλι της Ducati στο YouTube.



Desmo450 MX Factory

Χρώμα

Ducati Corse 2025 Livery

Κύρια Στάνταρ Χαρακτηριστικά

Μονοκύλινδρος κινητήρας Desmo450, 449.6 cc

Μέγιστη ισχύς 63.5 hp στις 9,400 rpm, μέγιστη ροπή 53,5 Nm στις 7,500 rpm

Πλήρες σύστημα εξάτμισης Akrapovič από τιτάνιο

Δίδυμο αλουμινένιο πλαίσιο (Twin-spar Aluminum frame)

Ρεζερβουάρ καυσίμου 7.2 λίτρα

Πιρούνια Showa 49 mm ανεστραμμένα, κλειστού φυσιγγίου, πλήρως ρυθμιζόμενα, διαδρομή 310 mm, με επίστρωση Dark Kashima στον εξωτερικό σωλήνα και επεξεργασία TiO με superfinishing στα καλάμια

Πλήρως ρυθμιζόμενο μονο αμορτισέρ Showa (υψηλής/χαμηλής ταχύτητας), διαδρομή τροχού 301 mm, με έμβολο 50 mm, επίστρωση Dark Kashima στο σώμα και TiO superfinishing στον άξονα

Κατεργασμένες πλάκες τιμονιού Factory (Billet Factory triple clamp)

Holeshot device

Χυτό αλουμινένιο ψαλίδι

Βάρος έτοιμη προς χρήση χωρίς καύσιμο: 104 κιλά

Σύστημα πέδησης Brembo με μονό δίσκο Galfer, 260 mm (μπροστά) και 240 mm (πίσω)

Προστασία μπροστινού δίσκου φρένου

Ποδιά κινητήρα

Ελαστικά Pirelli Scorpion MX32 Mid-Soft, 80/100-21” και 110/90-19”

Τελική μετάδοση με αλυσίδα RK MXU Gold w/o-ring

Αλουμινένιες ζάντες Takasago Excel με ακτίνες Alpina, 21” x 1.60” και 19” x 2.15”

2 Power Modes, 2 Riding Modes

Wi-Fi Module

Riding Modes ρυθμιζόμενα μέσω της εφαρμογής X-Link

Ηλεκτρονικό πακέτο νέας γενιάς με Ducati Traction Control (DTC), Power Launch, Quick Shift και Engine Brake Control

Αντικατάσταση εμβόλου κάθε 45 ώρες

Έλεγχος διακένου βαλβίδων κάθε 45 ώρες