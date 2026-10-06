Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Η ελληνική αγωνιστική ομάδα Motodynamics Rally Team κάνει το επόμενο βήμα της ταξιδεύοντας στο Μαρόκο για το ADDAX RALLY 2026, με την άμμο να αποτελεί τη νέα μεγάλη πρόκληση.

H επίσημη ομάδα της Μοτοδυναμικής ανοίγει έναν νέο αγωνιστικό κύκλο, περνώντας για πρώτη φορά από τα γνώριμα τερέν στις απαιτήσεις ενός rally στην έρημο.

Επόμενος σταθμός της ελληνικής ομάδας είναι το ADDAX RALLY 2026, που θα πραγματοποιηθεί από τις 25 έως τις 30 Οκτωβρίου 2026 στην περιοχή της Merzouga στο Μαρόκο.

Στην εκκίνηση θα βρεθεί ο κορυφαίος αναβάτης της ομάδας, Κίμων Καράμπελας, ο οποίος θα εκπροσωπήσει τη Motodynamics Rally Team με μια Yamaha Ténéré, αντιμετωπίζοντας για πρώτη φορά ένα αγωνιστικό περιβάλλον που μέχρι σήμερα αποτελεί άγνωστο πεδίο για τον ίδιο και την ομάδα: την έρημο και την άμμο.

Το ADDAX RALLY αναμένεται να αποτελέσει μια ιδιαίτερα απαιτητική δοκιμασία, με περίπου 1.800 χιλιόμετρα αγωνιστικών διαδρομών σε πέντε ημέρες.

Άμμος, πέτρες και αμμόλοφοι συνθέτουν ένα τερέν που μεταβάλλεται συνεχώς και απαιτεί διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με τους αγώνες στους οποίους έχει συνηθίσει να κινείται η ομάδα.

Η οδήγηση στην άμμο δεν αφήνει περιθώρια λάθη, η επιλογή γραμμής, η διαχείριση του ρυθμού και η διαρκής προσαρμογή στις συνθήκες αποκτούν καθοριστικό ρόλο.

Κάθε πέρασμα από έναν αμμόλοφο και κάθε αλλαγή του εδάφους μπορεί να διαφοροποιήσει τις απαιτήσεις της διαδρομής, μετατρέποντας κάθε χιλιόμετρο σε μια ξεχωριστή αγωνιστική πρόκληση.

Για τη Motodynamics Rally Team, ωστόσο, το ADDAX RALLY δεν αποτελεί μόνο μια ακόμη αγωνιστική συμμετοχή.

Είναι κυρίως ένα βήμα έξω από τις γνώριμες αγωνιστικές εμπειρίες και μια ευκαιρία να δοκιμαστεί σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον.

Η συμμετοχή στο Μαρόκο έχει ως βασικό στόχο την απόκτηση πολύτιμης εμπειρίας, την καλύτερη κατανόηση των ιδιαίτερων απαιτήσεων του desert rally και τη διεύρυνση των αγωνιστικών οριζόντων της ομάδας.

Με τη Merzouga να αποτελεί το σκηνικό της νέας αυτής πρόκλησης, ο Κίμων Καράμπελας και η Motodynamics Rally Team ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν έναν αγώνα όπου η ταχύτητα θα πρέπει να συνδυαστεί με τεχνική, στρατηγική και προσαρμοστικότητα.

Για την ελληνική ομάδα, το ADDAX RALLY 2026 είναι η αρχή μιας νέας διαδρομής και όπως συμβαίνει στην έρημο, ο ορίζοντας δεν σταματά στον επόμενο αμμόλοφο.