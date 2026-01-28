Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Το BESTEVER είναι το περιοδικό που μας άφησε ο αείμνηστος συνάδελφος Γιώργος Βαρίνος, ως μια παρακαταθήκη, καθώς αυτό που πρόσφερε συνεχίζει να επηρεάζει ανθρώπους και καταστάσεις, καλώντας μας σε ένα τρόπο ζωής και σκέψης ξεχωριστό, ακόμη κι αν δεν είναι εύκολα προσιτός. Στο ίδιο πνεύμα η Μαρία Βατίστα-Βαρίνου συνεχίζει την έκδοση του περιοδικού και την ευχαριστούμε γι αυτό.

Έτσι το νέο ψηφιακό τεύχος BESTEVER 32 είναι on air και μας προσκαλεί σε έναν κόσμο γεμάτο αισθητική, περιπέτεια και εμπειρίες που ξεχωρίζουν.

Διαβάζεται online δωρεάν και παρουσιάζει επιλεγμένα άρθρα, αφιερώματα και επιλογές που δεν θα βρούμε αλλού! Για όσους αγαπούν τη ζωή με πάθος και αναζητούν το ξεχωριστό σε κάθε στιγμή.

Μπορούμε να το διαβάσουμε εδώ:

Βρίσκουμε τα αφιερώματα:

SUV που ξεχωρίζουν για την πολυτέλεια, τις επιδόσεις και τη φιλοσοφία τους.

Μοτοσυκλέτες με χαρακτήρα, ιστορία και αυθεντική ταυτότητα.

Ο πλανήτης σε 12 προορισμούς που ξυπνούν την περιπέτεια.

ESCAPE HOTELS – Ξενοδοχεία που μεταμορφώνουν κάθε προορισμό σε απόλυτη εμπειρία.

Μηχανοκίνητα yachts 50’ – Σχεδίαση και τεχνολογία που κάνουν κάθε ταξίδι μοναδικό.

Ultimate Time Keepers – Η τέχνη της ωρολογοποιίας σε κάθε λεπτομέρεια.

Γυναίκες που μαγνητίζουν τα βλέμματα και ορίζουν τις τάσεις.

Επίσης υπάρχουν προτάσεις για δώρα και τα πιο πρόσφατα τεχνολογικά προϊόντα που ξεχωρίζουν.

Το νέο BESTEVER απευθύνεται ”Στους Υπερβολικά Ερωτευμένους με τη Ζωή’’, και μας περιμένει για να μας εμπνεύσει, να μας ταξιδέψει και να μας συστήσει ό,τι καλύτερο υπάρχει στον κόσμο της πολυτέλειας, της περιπέτειας και της τεχνολογίας.

Στο κομμάτι της μοτοσυκλέτας που επιμελήθηκε ο Κώστας Παστριμάς συναντούμε μερικά αισθαντικά μοντέλα που διαφέρουν από τα συνηθισμένα…