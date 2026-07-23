του Μπάμπη Κελάφη

Μερικές φορές οι συμπτώσεις δημιουργούν απίστευτες καταστάσεις, σαν αυτή στο παρακάτω βίντεο, όπου κυριολεκτικά η Μοτοσυκλέτα το ‘σκασε…

Δεν ξέρουμε τι προηγήθηκε και βλέπουμε τη μοτοσυκλέτα να συνεχίζει μόνη της τη διαδρομή, άλλα σίγουρα το θέαμα είναι ιδιαίτερο….

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Παρόμοιες σκηνές με μoτοσυκλέτες που συνεχίζουν για λίγο μόνες τους την πορεία τους έχουμε δει αρκετές φορές σε αγώνες, άλλα συνήθως βγαίνουν εκτός πίστας στην αμμοπαγίδα και το θέαμα λήγει.

Σε αυτή την περίπτωση ο συνδυασμός της ταχύτητας, της κατηφορικής κλίσης, των προστατευτικών στις άκρες του δρόμου και φυσικά της τύχης επέτρεψαν στη μηχανή να το ”σκάσει”.