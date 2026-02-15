του Νεκτάριου Διατσίδη

Η MV Agusta επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της για αδιαπραγμάτευτες επιδόσεις, καινοτομία και σχεδιασμό με επίκεντρο τον αναβάτη, προσφέροντας το πλήρες ηλεκτρονικό πακέτο ως βασικό εξοπλισμό σε ολόκληρη τη γκάμα μοτοσυκλετών 2026. Από τα τρικύλινδρα έως τα τετρακύλινδρα μοντέλα και σε όλες τις κατηγορίες, κάθε MV Agusta φεύγει από το εργοστάσιο πλήρως εξοπλισμένη — χωρίς επιπλέον εξαρτήματα, χωρίς ξεκλειδώματα λογισμικού και χωρίς τέλη ενεργοποίησης.

ΜΙΑ ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ

Ενώ οι τάσεις της αγοράς δείχνουν ότι ανταγωνιστές στην πιο ποιοτική κατηγορία αυξάνουν τα έσοδά τους μέσω προαιρετικών ηλεκτρονικών χαρακτηριστικών και πακέτων, η MV Agusta παραμένει πιστή σε μια φιλοσοφία προσανατολισμένη στον αναβάτη. Ενσωματώνοντας το πλήρες σύστημα ηλεκτρονικών ως εργοστασιακό εξοπλισμό (OE), η μάρκα διασφαλίζει διαφάνεια, αξία και μια συνεπή εμπειρία ιδιοκτησίας σε ολόκληρη τη γκάμα της.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ

Η γκάμα 2026 αντικατοπτρίζει την πεποίθηση της MV Agusta ότι τα προηγμένα ηλεκτρονικά δεν είναι προαιρετικά έξτρα, αλλά αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονης εμπειρίας οδήγησης. Οι αναβάτες επωφελούνται από ένα ολοκληρωμένο σύνολο συστημάτων ενίσχυσης επιδόσεων, όλα τοποθετημένα στο εργοστάσιο ως Original Equipment (OE) και πλήρως ενσωματωμένα στη μοτοσυκλέτα.

Η προσέγγιση αυτή ενισχύει την “premium” τοποθέτηση της MV Agusta, προσφέροντας παράλληλα εξαιρετική αξία. Η προτεινόμενη λιανική τιμή (MSRP) περιλαμβάνει ήδη το πλήρες ηλεκτρονικό πακέτο – χωρίς κρυφά κόστη, χωρίς αναβαθμίσεις μετά την αγορά και χωρίς συμβιβασμούς.

Κάθε μοντέλο εξοπλίζεται στάνταρ με:

IMU 6 αξόνων

ABS με λειτουργία Cornering

3 Riding Modes + 1 CUSTOM

Quick Shift (up & down)

Traction Control (Off + 8 επίπεδα)

Front Lift Control

Engine Brake Control

Ρυθμιζόμενη απόκριση κινητήρα

Ευαισθησία γκαζιού (Low / Medium / High)

Μέγιστη ροπή κινητήρα (Low / Medium / High)

Περιοριστή στροφών (RPM Limiter)

Cruise Control

Το Custom Riding Mode επιτρέπει στους αναβάτες να ανεβάζουν έναν εξατομικευμένο χάρτη κινητήρα απευθείας από το smartphone τους, καθορίζοντας τη συμπεριφορά κινητήρα και πλαισίου (συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων αναρτήσεων σε μοντέλα με ηλεκτρονικές αναρτήσεις). H εξατομικευμένη χαρτογράφηση μπορεί να ονομαστεί, να τροποποιηθεί και να ρυθμιστεί με ακρίβεια ακόμη και κατά την οδήγηση.

Η προσέγγιση αυτή διασφαλίζει ότι κάθε MV Agusta προσφέρει μια εκλεπτυσμένη, προσαρμόσιμη και πλήρως εξατομικευμένη εμπειρία οδήγησης, προσαρμοσμένη σε διαφορετικά στυλ οδήγησης, οδικές συνθήκες και απαιτήσεις επιδόσεων – από την πρώτη κιόλας διαδρομή.

Επιπλέον, η συμπερίληψη του cruise control ως βασικού εξοπλισμού ενισχύει τη χρηστικότητα στην καθημερινή χρήση, προσφέροντας άνεση χωρίς κόπο στις διαδρομές.

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΑΒΑΤΗ & ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η στρατηγική ηλεκτρονικών της MV Agusta επεκτείνεται πέρα από τις επιδόσεις, δημιουργώντας ένα σύστημα πλήρως συνδεδεμένο με τον αναβάτη με έμφαση στη χρηστικότητα, την αλληλεπίδραση και την ευφυή αξιοποίηση δεδομένων.

Βασικός εξοπλισμός σε όλη τη γκάμα:

Οθόνη TFT 7 / 5,5 ιντσών

Συνδεσιμότητα Wi-Fi και Bluetooth

MV Ride App

GPS Tracking Device & σύστημα Anti-theft

Αξίζει να σημειωθεί ότι η MV Agusta είναι ο μόνος κατασκευαστής στην ανταγωνιστική της κατηγορία που προσφέρει σύστημα αντικλοπής ως βασικό εξοπλισμό, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή της για την ηρεμία και ασφάλεια του αναβάτη.

MV Ride App & GPS Tracking Device

Το MV Ride App και το σύστημα GPS τελευταίας γενιάς συνεργάζονται μέσω μίας ενιαίας μονάδας hardware που συνδυάζει GPS tracking, αντικλεπτική προστασία, υποστήριξη πλοήγησης και καταγραφή διαδρομών.

Η μονάδα GPS υποστηρίζει: σύστημα αντικλοπής, παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, geofencing, emergency SMS, καταγραφή διαδρομής και απομακρυσμένη διάγνωση.

Το MV Ride App προσφέρει ένα νέο επίπεδο συνδεσιμότητας μεταξύ αναβάτη και μοτοσυκλέτας, επιτρέποντας πλήρη εξατομίκευση της εμπειρίας οδήγησης και ενισχύοντας την αλληλεπίδραση εντός της κοινότητας MV Agusta μέσω κοινών διαδρομών και εμπειριών.

Πλήρης έλεγχος της εμπειρίας οδήγησης

Στον πυρήνα του MV Ride App βρίσκεται ο πλήρης έλεγχος των ηλεκτρονικών ρυθμίσεων της μοτοσυκλέτας. Οι αναβάτες μπορούν να προσαρμόζουν κινητήρα, συστήματα ασφαλείας και συμπεριφορά πλαισίου μέσω των ρυθμίσεων της ανάρτησης, απευθείας από το smartphone τους.

Η εφαρμογή επιτρέπει τη δημιουργία και αποθήκευση έως δέκα εξατομικευμένων Custom Riding Maps, καθεμία με ξεχωριστές παραμέτρους κινητήρα, ηλεκτρονικών και ανάρτησης. Μία εξατομικευμένη χαρτογράφηση κάθε φορά μπορεί να μεταφορτωθεί στη μοτοσυκλέτα και να ενεργοποιηθεί μέσω του Custom Riding Mode.

Σε μοντέλα με ηλεκτρονικές αναρτήσεις, οι ρυθμίσεις προσαρμόζονται επίσης ψηφιακά. Οι ρυθμίσεις μπορούν να τελειοποιηθούν ακόμη και κατά την οδήγηση, εξασφαλίζοντας μέγιστη προσαρμοστικότητα σε πραγματικές συνθήκες.

Επιπλέον, η εφαρμογή παρέχει πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες οχήματος σε πραγματικό χρόνο, όπως κατάσταση συστημάτων και κρίσιμα λειτουργικά δεδομένα.

Έξυπνη πλοήγηση, εντός και εκτός δρόμου

Το MV Ride App περιλαμβάνει προηγμένο σύστημα πλοήγησης σχεδιασμένο ειδικά για μοτοσυκλέτες. Οι διαδρομές σχεδιάζονται στο smartphone, ενώ οι οδηγίες turn-by-turn εμφανίζονται στην οθόνη TFT της μοτοσυκλέτας. Διατίθεται επίσης ηχητική καθοδήγηση μέσω συμβατών συστημάτων headset.

Οι χάρτες μπορούν να ληφθούν για offline χρήση, επιτρέποντας πλοήγηση χωρίς δεδομένα κινητής τηλεφωνίας. Οι αναβάτες μπορούν να αποφεύγουν αυτοκινητοδρόμους ή πορθμεία και να επωφελούνται από βελτιστοποιημένη χάραξη για γρήγορη Enduro οδήγηση, συμπεριλαμβανομένων off-road τμημάτων όπου επιτρέπεται.

Trip Logbook & ανάλυση δεδομένων

Κάθε διαδρομή καταγράφεται αυτόματα μέσω του ενσωματωμένου GPS, δημιουργώντας ένα λεπτομερές Trip Logbook στην εφαρμογή.

Οι αναβάτες μπορούν να αναλύουν δεδομένα όπως γωνία κλίσης, άνοιγμα γκαζιού, μέση και μέγιστη ταχύτητα, συνολικό χρόνο και απόσταση, καθώς και σχέση κιβωτίου. Οι φωτογραφίες που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της διαδρομής λαμβάνουν αυτόματα γεωγραφική σήμανση (geo-tag).

Οι διαδρομές μπορούν να κοινοποιηθούν σε άλλους χρήστες MV Ride ή να εξαχθούν σε εξωτερικές συσκευές.

Ενσωματωμένο σύστημα αντικλοπής

Η MV Agusta είναι ο μόνος κατασκευαστής στην ανταγωνιστικό της κατηγορία που προσφέρει ενσωματωμένο σύστημα αντικλοπής ως βασικό εξοπλισμό. Όταν ενεργοποιηθεί, το σύστημα αποστέλλει SMS με συντεταγμένες GPS, ενημερωμένες κάθε δέκα λεπτά.

Η λειτουργία geofencing ειδοποιεί τον αναβάτη αν η μοτοσυκλέτα μετακινηθεί εκτός προκαθορισμένης περιοχής.

Υποστήριξη έκτακτης ανάγκης & συνδεδεμένη ασφάλεια

Το MV Ride App περιλαμβάνει λειτουργία Emergency SMS, επιτρέποντας την αποθήκευση επαφής έκτακτης ανάγκης. Σε περίπτωση ανίχνευσης σύγκρουσης βάσει προκαθορισμένων ορίων ταχύτητας, το σύστημα ειδοποιεί αυτόματα την επιλεγμένη επαφή με την τοποθεσία του αναβάτη.

Ενημερώσεις Firmware

Μέσω Wi-Fi και Bluetooth, το MV Ride App υποστηρίζει over-the-air ενημερώσεις firmware, επιτρέποντας εύκολη αναβάθμιση λογισμικού χωρίς επίσκεψη σε αντιπροσωπεία.

Σημείωση: Οι υπηρεσίες αντικλοπής, emergency SMS, locate your bike και geofencing παρέχονται δωρεάν για τον πρώτο χρόνο. Από το δεύτερο έτος διατίθενται μέσω συνδρομής με κόστος 89€ ανά έτος (Ιταλία), με διαχείριση απευθείας μέσω της εφαρμογής.

Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΤΗΣ MV AGUSTA

Η MV Agusta προσφέρει κάτι περισσότερο από τεχνολογία – προσφέρει αυτοπεποίθηση, έλεγχο και χαρακτήρα. Κάθε μοντέλο ενσωματώνει τη βασική πεποίθηση της μάρκας: μια “premium” μοτοσυκλέτα πρέπει να είναι πλήρης από τη στιγμή που φεύγει από το εργοστάσιο. Χωρίς ξεκλειδώματα. Χωρίς συνδρομές. Μόνο καθαρή απόδοση MV Agusta.

Luca Martin, CEO – MV Agusta Motor S.p.A.:

«Κάθε στρατηγική απόφαση στην MV Agusta καθοδηγείται από μια πελατοκεντρική νοοτροπία. Αυτή η δέσμευση μάς επιτρέπει να προσφέρουμε την πλήρη εμπειρία ως βασικό εξοπλισμό, με διαφανή τιμολογιακή πολιτική και χωρίς κρυφά κόστη – ακριβώς όπως αναμένουν οι πελάτες μας από ένα premium brand».