Του Νεκτάριου Διατσίδη

Η MV Agusta παρουσιάζει την Brutale 800 με τη νέα βαφή Nero Carbonio, μια εκλεπτυσμένη έκφραση του εμβληματικού “naked” DNA της μάρκας, όπου οι επιδόσεις, ο σχεδιασμός και η προηγμένη τεχνολογία συγκλίνουν σε μια εντυπωσιακή ερμηνεία σε μαύρο και κόκκινο.

Η Brutale ανέκαθεν αντιπροσώπευε την πιο καθαρή ενσάρκωση της σχεδιαστικής φιλοσοφίας της MV Agusta, και η 800 Nero Carbonio ενισχύει περαιτέρω αυτή την κληρονομιά με μια τολμηρή και εκλεπτυσμένη αισθητική. Το αποκλειστικό μεταλλικό φινίρισμα Nero Carbonio προσθέτει μια ακόμη προσεγμένη πινελιά χάρη σε ένα επιπλέον στρώμα διαφανούς βερνικιού, ενώ η βαφή συμπληρώνεται από έντονες αντιθέσεις στο πιο εμβληματικό χρώμα της MV Agusta, το Rosso Ago, που τονίζει το πλαίσιο και τις ζάντες, δημιουργώντας μια δυναμική και αναγνωρίσιμη οπτική ταυτότητα.

Τα χαρακτηριστικά στοιχεία σχεδίασης της Brutale παραμένουν στον πυρήνα του μοντέλου: ο διακριτικός LED προβολέας σε σχήμα σταγόνας, το μονόμπρατσο ψαλίδι και το εμβληματικό σύστημα εξάτμισης με τρεις απολήξεις. Το ατσάλινο χωροδικτύωμα στο πλαίσιο εξασφαλίζει την τέλεια ισορροπία μεταξύ ακαμψίας και ευελιξίας, ενώ ο σχεδιασμός με «διάφανο» πίσω μέρος κάτω από τη σέλα ενισχύει τον ελαφρύ και επιθετικό χαρακτήρα της μοτοσυκλέτας.

Το πλαίσιο προσφέρει δυναμική ρύθμιση αντάξια του ονόματος Brutale, με πλήρως ρυθμιζόμενο ανεστραμμένο πιρούνι Marzocchi 43 mm, σε συνδυασμό με πίσω αμορτισέρ Sachs με προοδευτικό μοχλικό σύστημα. Το σύστημα πέδησης περιλαμβάνει νέες τετραπίστονες δαγκάνες Brembo M4.32 με ακτινική στήριξη και δύο εμπρός πλευστούς δίσκους 320 mm. Το σύνολο «πατά» σε ελαστικά Bridgestone S22 και διατηρεί το χαρακτηριστικό μονόμπρατσο ψαλίδι της MV Agusta.

Στην καρδιά της βρίσκεται ο γνωστός τρικύλινδρος κινητήρας 800 κ.εκ., που αποδίδει 113 ίππους και 85 Nm ροπής. Σχεδιασμένος τόσο για επιδόσεις όσο και για απόλαυση στην οδήγηση, διαθέτει αντικραδασμικό άξονα αντίθετης περιστροφής που βελτιώνει τον χειρισμό και τη σταθερότητα.

Η Brutale 800 σε Nero Carbonio εξοπλίζεται με ένα πλήρες και προηγμένο ηλεκτρονικό πακέτο στον βασικό εξοπλισμό, εξασφαλίζοντας στον αναβάτη απόλυτο έλεγχο και προσαρμοστικότητα σε διαφορετικές συνθήκες οδήγησης.

Κατασκευασμένη με πάθος και ακρίβεια στο ιστορικό εργοστάσιο της MV Agusta στην πόλη Βαρέζε της Ιταλίας, η Brutale 800 πληροί τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και συνοδεύεται από 5ετή εργοστασιακή εγγύηση — μια απόδειξη της δέσμευσης της MV Agusta στην αριστεία, την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη των πελατών.

Η Brutale 800 με τη νέα βαφή Nero Carbonio διατίθεται με προτεινόμενη τιμή λιανικής 13,100€.