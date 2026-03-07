του Νεκτάριου Διατσίδη

Είναι άραγε το χαμηλό κόστος το κλειδί για την επιτυχία των ηλεκτρικών μοτοσυκλετών; Μια νέα πατέντα από την Honda δείχνει ότι η εταιρεία στρέφει την προσοχή της στις αναπτυσσόμενες αγορές, όπου μια εξαιρετικά προσιτή ηλεκτρική μοτοσυκλέτα θα μπορούσε να βρει εύκολα αποδοχή.

Οι παραδοσιακοί κατασκευαστές μοτοσυκλετών δεν έχουν βρει ακόμα τη συνταγή για την επιτυχία των ηλεκτρικών μοντέλων. Φιλόδοξες προσπάθειες όπως της LiveWire, που είναι η πλήρως ηλεκτρική υπο-μάρκα της Harley-Davidson, έχουν αντιμετωπίσει σημαντικές δυσκολίες στην προσέλκυση πελατών. Την ίδια στιγμή, οι κατασκευαστές από την Ιαπωνία συνήθως κάνουν μεγάλες δηλώσεις αλλά μικρά βήματα, πειραματιζόμενοι κυρίως με ηλεκτρικά σκούτερ αντί να μπουν δυναμικά στην αγορά των μεγάλων ηλεκτρικών μοτοσυκλετών.

Η Honda ίσως προσπαθεί να αλλάξει αυτή την εικόνα με το μοντέλο WN7 που κυκλοφόρησε στην Ευρώπη και την Ιαπωνία. Ωστόσο, ούτε αυτό φαίνεται να έχει ξεπεράσει τα συνήθη προβλήματα των ηλεκτρικών μοτοσυκλετών, αφού είναι ακριβότερο και λιγότερο αποδοτικό σε επιδόσεις σε σχέση με ένα συμβατικό μοντέλο με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Ίσως μια καλύτερη προσέγγιση για την ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρικών μοτοσυκλετών είναι να ξεκινήσει από την αντίθετη κατεύθυνση. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας Cycle World, νέες πατέντες της Honda δείχνουν ότι υπάρχει μέσα στην εταιρεία μια ομάδα που πιστεύει πως η κατασκευή απλών ηλεκτρικών οχημάτων – μόλις ένα βήμα πάνω από τα ποδήλατα με υποβοήθηση μπαταρίας – θα μπορούσε να κερδίσει θέση στην αγορά.

Μόλις πέρυσι, εμφανίστηκαν πατέντες για ένα φθηνό ηλεκτρικό μοντέλο της Honda βασισμένο στο Honda Shine 100 της Ινδικής αγοράς, μια μοτοσυκλέτα που κοστίζει λιγότερο από περίπου 900 € καινούργια. Τώρα εμφανίστηκε μια ακόμη πιο απλή έκδοση σε νέα αίτηση πατέντας. Μοιάζει πολύ με ορισμένες από τις χαμηλού κόστους μοτοσυκλέτες με κινητήρα εσωτερικής καύσης που η Honda πουλά σήμερα στην Αφρική, ενώ το σχέδιο είναι αρκετά λεπτομερές ώστε να υποδηλώνει ότι πρόκειται για πραγματικό project.

Η μοτοσυκλέτα φαίνεται να χρησιμοποιεί ένα υπάρχον πλαίσιο τύπου ραχοκοκαλιάς (backbone) από μοντέλο με κινητήρα εσωτερικής καύσης, με τις μπαταρίες τοποθετημένες δεξιά και αριστερά και έναν ηλεκτρικό κινητήρα τοποθετημένο στη θέση όπου κανονικά βρίσκεται ο κινητήρας και το κιβώτιο ταχυτήτων. Το στοιχείο για το οποίο η Honda επιδιώκει προστασία μέσω πατέντας είναι το σύστημα στήριξης των μπαταριών.

Οι ίδιες οι μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται εύκολα ώστε να μεταφέρονται μέσα στο σπίτι για φόρτιση ή να αντικαθίστανται με φορτισμένες. Παράλληλα όμως πρέπει να είναι δύσκολο να κλαπούν, παρόλο που βρίσκονται σε εμφανής μεταλλικούς κλωβούς στις δύο πλευρές της μοτοσυκλέτας.

Η λύση της Honda είναι ένα απλό σύστημα κλειδώματος σε συνδυασμό με ανθεκτικά προστατευτικά κάγκελα των κλωβών που λειτουργούν και ως “crash bars”, προστατεύοντας τις μπαταρίες σε περίπτωση ατυχήματος. Ο κάθε κλωβός που σχηματίζεται έχει αρθρωτό κάτω μέρος που εδράζεται στο εμπρός μέρος του πλαισίου και ανοίγει για να δώσει πρόσβαση στις μπαταρίες. Όταν οι μπαταρίες τοποθετηθούν, οι δύο κλωβοί κλείνουν και ασφαλίζουν στα πλαϊνά της μοτοσυκλέτας. Ένα απλό σύστημα κλειδώματος ενεργοποιείται στο πάνω μέρος του αντίστοιχου “ρεζερβουάρ”.

Πέρα από τις μπαταρίες και τον κινητήρα, τα ηλεκτρονικά της μοτοσυκλέτας είναι εξαιρετικά απλά. Υπάρχει μια οθόνη στο επάνω μέρος του “ρεζερβουάρ” που δείχνει βασικές πληροφορίες για το επίπεδο φόρτισης των μπαταριών. Ακόμη και οι ηλεκτρικές συνδέσεις από τις μπαταρίες προς τη μοτοσυκλέτα είναι απλές, χειροκίνητες πρίζες.

Το ταχύμετρο είναι ένα συμβατικό αναλογικό όργανο που λειτουργεί με καλώδιο από τον μπροστινό τροχό, ενώ τα φρένα είναι ταμπούρα που λειτουργούν με συρματόσχοινο. Με λίγα λόγια, δεν υπάρχει τίποτα στη μοτοσυκλέτα – πέρα από τον κινητήρα και τις μπαταρίες – που να την κάνει ακριβότερη από μια συμβατική μοτοσυκλέτα με κινητήρα εσωτερικής καύσης κάτω των 900 €, στην οποία βασίζεται.

Παρόλο που μια τέτοια μοτοσυκλέτα ίσως είναι υπερβολικά απλή για να πωλείται στην Ευρώπη και πιθανότατα θα είχε πολύ χαμηλές επιδόσεις για τους δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, η ιδέα μιας λιτής ηλεκτρικής μοτοσυκλέτας όπου το χαμηλό κόστος έχει προτεραιότητα έναντι του στυλ, των επιδόσεων ή της αυτονομίας, δίνει μια ιδιαίτερη γοητεία που δεν συναντάται στα περισσότερα σημερινά ηλεκτρικά οχήματα.